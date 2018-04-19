Yastık altındaki altınını Hazine’ye verenler ne kazandı?

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için Hazine’nin geçen yıl başlattığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, bu yıl da devam ediyor. İhraçların ilki, 2017’nin 2-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu yılki ise 26 Mart’ta başladı ve 20 Nisan tarihine kadar sürecek.

Peki, vatandaş, bu işe ne kadar ilgi gösterdi? Geçen yıl, 13 bin vatandaşımız, 2,5 tona yakın altınını teslim etti ve karşılığında da altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası aldı. Bunun 1.1 tonu için altın tahvili, 1.3 tonu için de vatandaşa altına dayalı kira sertifikası verildi. Yani toplam ihracın yüzde 54’ü kira sertifikasından, yüzde 46’sı da altın tahvilinden oluştu. Bu yılki ihraçların ilk 3 haftasında ise 7 bin 100 vatandaşımız, 1.3 ton altınını yastık altından çıkararak, tahvil ve kira sertifikası aldı. Böylece bugüne kadar toplam 3.8 ton altın toplandı. Bunun lira olarak karşılığı ise 683 milyon TL. Bu yılki ihraçlar da bittiğinden kaba bir hesapla 4.3 tona yakın altın yastık altından çıkarılıp, ekonomiye kazandırılmış olacak.

ALTIN TAHVİLİ, KİRA SERTİFİKASI

Tahminlere göre yastık altında 300 milyar lira değerinde 2 bin ton altın tutuluyor. İki bin ton ile mukayese edildiğinde, 3,8 ton çok küçük bir rakam gibi gelebilir ama birincisi, vatandaş uygulamaya ilgi göstermiş; ikincisi, güvenmiş ve altınını yastık altından çıkarmış.

Bence, altın tahvili ve kira sertifikası ihracının asıl konuşulması gereken tarafı, işin getiri boyutu. Yani vatandaş, altınını teslim etti de günün sonunda ne avantaj sağladı? Altınını Ziraat Bankası’na teslim edip de karşılığında altına dayalı kira sertifikası alanlar 6 ayda bir kira geliri; altın tahvili alanlar ise yine 6 ayda bir kupon geliri elde edecekler. Gelir ise 6 ayda bir yüzde 1.2, yıllık da yüzde 2.4 olacak. Daha açık bir anlatımla; teslim ettiği altın karşılığı tahvil ya da kira sertifikası alanlar; 6 ayda bir altınlarına yüzde 1.2 gelir sağlayacaklar ve bunu da altının o dönemdeki TL karşılığı olarak alacaklar. Ayrıca uygulamanın cazip olması için de altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının getirisinde vergi oranı da sıfıra indirildi. Yani getiriden hiçbir vergi ödenmeyecek.

YOK, BÖYLE GETİRİ!

Örnekle anlatayım. 2017’nin Ekim ayında 150 gram altınınızı Ziraat Bankasına teslim edip, tahvil aldınız. Altı ay geçti, yüzde 1.2 getiriyi alma zamanı geldi. Getiriniz ise 1.8 gram altın. Bugün için de altının gramı 177.3 lira olduğuna göre, 6 ayın sonunda toplam getiriniz 319.14 lira. Bu paradan vergi de ödemeyeceksiniz. Fiyatın aynı olduğu varsayımı ile bir sene sonra 150 gram altınınıza alacağınız getiri ikiye katlanacak, 639 lira olacak.

Özetlersek, altınınız, yastık altında kuzu gibi yatacağına, devlet güvencesinde oluyor; bu bir. İkincisi, 6 aylık dönemlerde o altınınızdan kazanç elde ediyorsunuz, hem de vergisiz. Üçüncüsü, istediğiniz zaman tahvilinizi ya da kira sertifikanızı Ziraat Bankası’na satabiliyorsunuz, yani altını paraya çevirebiliyorsunuz. Dördüncüsü, bir yılın sonunda (vade sonunda) altınınızı çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak geri alıyorsunuz.