Yaşanan afetler daha başlangıç

Zurich Sigorta Grubu’nun açıkladığı Küresel Risk Raporu’na göre en büyük tehlike iklim değişikliğinin yarattığı doğal afetler. Zurich Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, yaşanan afetlerin daha başlangıç olduğunu belirterek, “Afetler, su ve gıda güvenliğini tehdit edecek. Bu da Türkiye için önemli” dedi.
ANTALYA’da hortum, Bodrum’da sel felaketini konuşurken, iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin hem sayısı hem de yarattığı hasarın boyutu artıyor. Nitekim Dünya Ekonomik Forumu’nda da konuşulan konuların başında iklim değişikliği geldi. Tam da bu noktada, Zurich Sigorta Grubu, Küresel Risk Raporu yayımladı. Rapor, Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklandı, önümüzdeki günlerde Türkiye’de de açıklanacak. Türkiye’yi de kapsayan 2019 Küresel Risk Raporu’nda, ekonomik, çevresel, jeopolitik, toplumsal ve teknolojik olmak üzere 5 kategoride 30 farklı küresel riskin etkileri değerlendirildi. Raporun, dikkat çekici tarafı, çevresel risklerin ilk sırada gelmesi. Öyle ki, dünyayı tehdit eden 10 risk içinde 7’si çevresel risk kapsamında değerlendiriliyor. Peki, nedir bu riskler? İklim değişikliği, doğal afetler, olağanüstü hava olayları, su ve gıda güvenliği ve bunlara bağlı zorunlu göçler.
KÜRESEL ISINMA ETKİSİ
Zurich Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, Küresel Risk Raporu’nu değerlendirdi. Yaşanan afetlerin iklim değişikliğinin etkileri anlamında daha başlangıç noktası olduğunu, önümüzdeki dönemde bu olayların su ve gıda güvenliğini tehdit edeceğini, bunun da Türkiye için önemli olduğunu belirten Yıldız, “Türkiye’de, su kaynakları; enerji, tarımsal kullanım ve erozyon nedeniyle azalıyor. Gıda ve su güvenliği gelecekte milli güvenlik sorunu olacak. Bu noktada da Türkiye’nin 2023’te 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşma stratejisi önemli” diyor. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Su kaynaklarının etkin kullanımı, erozyonun önlenmesi, tarımsal verimlilik artışları gibi konular Türkiye’nin inisiyatifinde ancak küresel ısınma gibi sorunlar için küresel çözümler gerekiyor. Yılda 20-25 milyon insan, iklim değişikliğinin etkisiyle göç ediyor. Bu tüm ülkeleri ilgilendiren bir sorun ve birçok ülkenin katılımıyla çözümler üretilmesi gerekiyor. Maalesef çözüm üretilmiyor.”
10 BÜYÜK RİSK
Yılmaz Yıldız, Küresel Risk Raporu’na göre gelir adaletsizliğinin etkilerinin 10 yıl içinde en büyük sorunlardan birisi olacağına da değinerek, “Bunu düzeltmenin yolu istihdam dostu ekonomik büyüme ve mali tedbirlerden geçiyor. Türkiye sağlıklı kamu maliyesi ve bütçe dinamikleri, dış finansmanın görece limitli olduğu dönemlerde kendi iç kaynaklarına dayanarak ekonomiyi canlandırma yönündeki politikaları ile iyi bir konumda duruyor” diyor. Yıldız, Küresel Riskler Raporu’nun gelecekteki çevresel ve teknolojik 10 senaryoya vurgu yaptığına da dikkat çekerek, şunları söylüyor: “Teknolojik senaryolarda, ülkelerin jeopolitik açıdan birbirleriyle giderek artan rekabetinin uzaya da taşınması öne çıkıyor ki, artan korumacı tutum bunu gösteriyor. Bu noktada, Türkiye’nin savunma sanayii alanında yatırımlarını arttırması ve Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmuş olması önemli. Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasının, uzayla ilgili her türlü ürün, sistem ve teknolojinin tasarım ve üretim süreçlerinin milli çıkarlarımızı koruyacak biçimde tek elden planlanabilmesi anlamında çok önemli katkılar sağlayacak. Raporun ortaya çıkardığı bir başka konu da siber riskler ve bu risklerden duyulan endişe.”
RAPORDAN ÇARPICI BAŞLIKLAR
İklim değişikliği ve doğal afetler gıda güvenliğini tehdit edecek. Su ve gıda krizleri silah olarak kullanılacak.
Küresel riskler insan hayatını etkilemeye başladı. Pozitif duygular yaşadığını söyleyen insan sayısı hızla azalıyor.
Ülkelerin artan korumacı tutum nedeniyle jeopolitik açıdan ülkelerarası çatışmalar uzaya taşınacak.
Dünya genelinde 700 milyon insanın ruhsal bozukluğu olduğu tahmin ediliyor. Depresyon küresel ölçekte en önemli hastalıklar arasında 2. sırada yer alıyor.
Dünya genelinde büyük şehirlerde yalnız yaşayan insanların oranı hızla artıyor. Paris’te bu oran yüzde 50, Stockholm’de yüzde 60, New York’ta yüzde 90’lar seviyesinde.
Artan gelir adaletsizliği aşırı maddi güç elde etme hevesi yaratıyor. Amerika’da her 5 gençten 4’ünün hedefi daha zengin olmak.
Yaşanan afetler daha başlangıç
Zurich Sigorta Grubu’nun açıkladığı Küresel Risk Raporu’na göre en büyük tehlike iklim değişikliğinin yarattığı doğal afetler. Zurich Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, yaşanan afetlerin daha başlangıç olduğunu belirterek, “Afetler, su ve gıda güvenliğini tehdit edecek. Bu da Türkiye için önemli” dedi.
ANTALYA’da hortum, Bodrum’da sel felaketini konuşurken, iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin hem sayısı hem de yarattığı hasarın boyutu artıyor. Nitekim Dünya Ekonomik Forumu’nda da konuşulan konuların başında iklim değişikliği geldi. Tam da bu noktada, Zurich Sigorta Grubu, Küresel Risk Raporu yayımladı. Rapor, Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklandı, önümüzdeki günlerde Türkiye’de de açıklanacak. Türkiye’yi de kapsayan 2019 Küresel Risk Raporu’nda, ekonomik, çevresel, jeopolitik, toplumsal ve teknolojik olmak üzere 5 kategoride 30 farklı küresel riskin etkileri değerlendirildi. Raporun, dikkat çekici tarafı, çevresel risklerin ilk sırada gelmesi. Öyle ki, dünyayı tehdit eden 10 risk içinde 7’si çevresel risk kapsamında değerlendiriliyor. Peki, nedir bu riskler? İklim değişikliği, doğal afetler, olağanüstü hava olayları, su ve gıda güvenliği ve bunlara bağlı zorunlu göçler.
KÜRESEL ISINMA ETKİSİ
Zurich Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, Küresel Risk Raporu’nu değerlendirdi. Yaşanan afetlerin iklim değişikliğinin etkileri anlamında daha başlangıç noktası olduğunu, önümüzdeki dönemde bu olayların su ve gıda güvenliğini tehdit edeceğini, bunun da Türkiye için önemli olduğunu belirten Yıldız, “Türkiye’de, su kaynakları; enerji, tarımsal kullanım ve erozyon nedeniyle azalıyor. Gıda ve su güvenliği gelecekte milli güvenlik sorunu olacak. Bu noktada da Türkiye’nin 2023’te 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşma stratejisi önemli” diyor. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Su kaynaklarının etkin kullanımı, erozyonun önlenmesi, tarımsal verimlilik artışları gibi konular Türkiye’nin inisiyatifinde ancak küresel ısınma gibi sorunlar için küresel çözümler gerekiyor. Yılda 20-25 milyon insan, iklim değişikliğinin etkisiyle göç ediyor. Bu tüm ülkeleri ilgilendiren bir sorun ve birçok ülkenin katılımıyla çözümler üretilmesi gerekiyor. Maalesef çözüm üretilmiyor.”
10 BÜYÜK RİSK
Yılmaz Yıldız, Küresel Risk Raporu’na göre gelir adaletsizliğinin etkilerinin 10 yıl içinde en büyük sorunlardan birisi olacağına da değinerek, “Bunu düzeltmenin yolu istihdam dostu ekonomik büyüme ve mali tedbirlerden geçiyor. Türkiye sağlıklı kamu maliyesi ve bütçe dinamikleri, dış finansmanın görece limitli olduğu dönemlerde kendi iç kaynaklarına dayanarak ekonomiyi canlandırma yönündeki politikaları ile iyi bir konumda duruyor” diyor. Yıldız, Küresel Riskler Raporu’nun gelecekteki çevresel ve teknolojik 10 senaryoya vurgu yaptığına da dikkat çekerek, şunları söylüyor: “Teknolojik senaryolarda, ülkelerin jeopolitik açıdan birbirleriyle giderek artan rekabetinin uzaya da taşınması öne çıkıyor ki, artan korumacı tutum bunu gösteriyor. Bu noktada, Türkiye’nin savunma sanayii alanında yatırımlarını arttırması ve Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmuş olması önemli. Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasının, uzayla ilgili her türlü ürün, sistem ve teknolojinin tasarım ve üretim süreçlerinin milli çıkarlarımızı koruyacak biçimde tek elden planlanabilmesi anlamında çok önemli katkılar sağlayacak. Raporun ortaya çıkardığı bir başka konu da siber riskler ve bu risklerden duyulan endişe.”
RAPORDAN ÇARPICI BAŞLIKLAR
İklim değişikliği ve doğal afetler gıda güvenliğini tehdit edecek. Su ve gıda krizleri silah olarak kullanılacak.
Küresel riskler insan hayatını etkilemeye başladı. Pozitif duygular yaşadığını söyleyen insan sayısı hızla azalıyor.
Ülkelerin artan korumacı tutum nedeniyle jeopolitik açıdan ülkelerarası çatışmalar uzaya taşınacak.
Dünya genelinde 700 milyon insanın ruhsal bozukluğu olduğu tahmin ediliyor. Depresyon küresel ölçekte en önemli hastalıklar arasında 2. sırada yer alıyor.
Dünya genelinde büyük şehirlerde yalnız yaşayan insanların oranı hızla artıyor. Paris’te bu oran yüzde 50, Stockholm’de yüzde 60, New York’ta yüzde 90’lar seviyesinde.
Artan gelir adaletsizliği aşırı maddi güç elde etme hevesi yaratıyor. Amerika’da her 5 gençten 4’ünün hedefi daha zengin olmak.