Vatandaşı kandırıp, sigorta tazminatını nasıl alıyorlar?

BU köşeden defalarca yazdım, ‘trafikte, aracı adı altındaki kişilere paranızı kaptırmayın’ diye. Yine yazacağım ama bu sefer okuyuculardan gelenleri, daha doğrusu okuyucuların başına gelenleri paylaşacağım. Önümüz bayram ve birçok kişi otomobiliyle seyahate çıkacak. Elbette başınıza bir şey gelmesin ama anlatılanlar da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Okuyucuların isimleri bende saklı.

Bir okuyucum başına gelenleri şöyle anlatmış: “Akrabam bir yıl kadar önce yaralanmalı trafik kazası geçirdi. Hastanede takipçi diye tabir edilen bir kişi imzalattığı belge ile iş takibi yapacağını söylemiş. Takipçi, 60-70 bin lira gibi bir tazminat kazandık, fakat parayı almamız için benim söylediğim bir avukata imza vermelisiniz diye aramış. Bu takipçiye güvenmediğimden imza atmamasını söyledim. Takipçi, ‘bana 6-7 bin lira para vermeniz lazım’ demiş. Takipçinin tazminat kazanıp kazanmadığını bilmiyoruz. Vekalet almak için bir düzen olduğunu düşünüyorum. Bu durumda ne yapmalıyız?”

ZOR DÖNEMDE VEKALET İSTİYORLAR

Bir başka okuyucu ise şunları yazmış: “4 sene önce trafik kazası yaptım kalıcı kusurlar oluştu. Avukat tuttuk ceza mahkemesini kazandım, tazminat mahkemem sürüyor. Beni sürekli danışmanlık şirketleri arıyor. Avukatınız bölgesel bir avukat, bu işi en iyi biz yaparız gibisinden konuşuyorlar. Sadece sigorta boyutunu bu tür şirketlere vermeli miyim? ‘Alacağımız tazminat 6 ayda sonuçlanır, 6 aylık vekalet alacağız senden’ diyorlar. Bir de ‘avukatın alacağından fazlasını alırız, kapatılan küçük şirketlerden değiliz’ diyorlar.”

Bir başka okuyucudan gelen de şöyle: “Ailem trafik kazası geçirdi, annem-babam ciddi yaralandı. Kazadan sonra hasar danışmanlık ismi adı altında ondan fazla kişi beni arayıp, tazminat alabileceğimizi söylediler. Hakkım varsa almak isterim, fakat paramı onlara kaptırmak istemem. Tek başıma bu işlemleri takip edebilir miyim?

Okuyuculardan gelen onlarca olaydan sadece birkaçını sizle paylaştım. Anlaşılan o ki, vatandaşın en acılı zamanında bu işten rant elde etmeye çalışanların sayısı azalmıyor, artıyor. Oysa iş takipçisi, hasar danışmanı; artık adına ne derseniz deyin, bu kişilerle hiç işiniz yok. Bunlara da para kaptırmayın. Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazası sonrası yapılacak işlemler çok basit. Madde madde anlatayım.

TRAFİK KAZASINDA NE YAPACAKSINIZ?

- Kaza raporları ile birlikte sigorta şirketine bizzat başvurun. Kaldı ki, yapılan son düzenleme ile kazalarda zarar görenlerin dava açmadan önce sigorta şirketine başvuru yapması zorunlu. Önce dava yoluna giderseniz, mahkeme usulden reddedip, ‘önce şirkete başvur, sonra bana gel’ diyecektir. Eğer karşı tarafın trafik sigortası yoksa, aynı belgelerle Güvence Hesabına başvurun.

- Sigorta şirketi kısa sürede incelemeyi yapıp, vefat ve sakatlık tazminatını hemen ödeyecektir. Sigortacı ödeyeceği parayı tutmak istemez. Neden? Hukuka gitse, faizdi, avukatlık ücretiydi, dosya masrafıydı daha çok ödeyeceğinden.

- Sigorta şirketi 100 bin lira ödeyecek, dava açarsam 200 bin lira alırım, düşüncesini aklınızdan çıkarın. Bunu söyleyenlere de inanmayın. Son yapılan düzenlemelerle, sigorta şirketlerinin trafik kazalarında ödeyeceği vefat tazminatına standart bir hesaplama yöntemi getirildi. Eskiden standart yoktu ve mahkemeden mahkemeye farklı tazminatlar ortaya çıkıyordu. Bu durum da hasar takipçisi altında kişilerin türemesine neden oldu. O dönemde de tazminatın yüzde 60’ını bu aracılar cebe indiriyordu. Yasayla artık bu düzen değişti.

- Şunu da söyleyeyim; yine de sigorta şirketinin ödediği vefat ya da sakatlık tazminatını yetersiz bulursanız, bir avukat tutup, dava yoluna gidebilirsiniz. Avukata da yüzde 10’dur, 15’tir -artık piyasası neyse- belli oranda avukatlık ücreti ödersiniz o kadar.