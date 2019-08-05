Trafik sigortanızı hemen iptal ettirin!

Anlatacağım olay tüm araç sahiplerinin başına gelebilir ve hiç kusurunuz olmadığı halde binlerce lira ödemek durumunda kalabilirsiniz; hem de icra yoluyla.
Önce olayı anlatayım, sonra başınıza gelmemesi için neler yapmanız gerektiğine değineyim. Olay bir okuyucumun başından geçiyor. 2014 yılında aracını satıyor. Alan, satıştan iki gün sonra alkollü olarak kaza yapıyor. Sigorta şirketi dört yıl sonra okuyucuma icra takibi başlatıyor ve trafik sigortasından dolayı karşı tarafa ödenen hasarı, okuyucumdan talep ediyor.
Şimdi diyeceksiniz ki, nasıl böyle bir şey olabilir. Trafik sigortası şartlarına göre aracı sattığınız andan itibaren 15 gün süresince sigorta geçerli ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aracı alan, yeni sigorta yaptırana kadar mevcut trafik sigortası devam ediyor. Bahsettiğim olayda da araç satıldıktan sonra alan alkollü halde kaza yapıyor. Trafik sigortası şartlarına göre de alkollü halde kazaya karışırsanız, sigorta şirketi kazada zarar görenlerin zararını karşılıyor, ancak poliçe sahibine ödediği hasarı rücu ediyor. Burada da trafik sigortası halen aracı satanın üzerinde olduğundan, aracın yeni sahipleri de, ‘nasıl olsa poliçe benim üzerime değil, ben bu parayı ödemem’ dediğinden sigorta şirketi okuyucuma icra takibi başlatıyor.
İCRA TAKİBİ BAŞLIYOR
Sanmayın ki, bu olay münferit. Biraz inceledim, yargı kararlarına baktım, benzeri onlarcası var ve mahkemelerde davalar sürüyor; kimisi maddi hasarlı kazalar, kimisi de bedeni zararlı kazalar. Bitmiş davaların kimisinde yargı, sigorta şartlarındaki 15 günlük süreye istinaden sigorta şirketini haklı bulmuş, kimisinde ise anlattığım olaydaki gibi aracı satıp da sonradan icra takibi başlatılan vatandaşları haklı bulmuş. Ama özünde iş mahkemeye gidiyor ve bir-iki sene dava sürüyor, hiç kusuru olmayan kişiler mahkemelerle uğraşıp duruyor.
Peki, sigorta şirketi haklı mı? Aslında değil. Çünkü aynı trafik sigortası genel şartlarında, ‘sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer’ diyor. Yani, aracı sattığınız anda trafik sigortası ile olan ilişkinizin de kesiliyor olması gerekiyor. Çoğunluk sigorta şirketleri bu şarta uyup, kanuna aykırı sürüş nedeniyle rücu işlemini aracın yeni sahibine yapıp, gerekirse icra takibi başlatıyor. Ama kimi şirketler –ki sayıları azınlıktadır- aracın yeni sahibinden para alamadığı için 15 günlük süreyi öne sürüp, eski sahibinden talep ediyor.
MAĞDUR OLMAYIN
Anlaşılacağı üzere trafik sigortasındaki bu 15 günlük süre konusuna el atılması gerekiyor. Evet, bu süre, aracı alan sigorta yaptırmaz da bundan dolayı trafikte üçüncü kişiler zarar görür diye konmuş ama görüldüğü gibi bundan dolayı da birileri mağdur oluyor; hiç kusuru olmadığı halde yıllarca mahkemelerde cebinden para ödeyerek uğraşıp duruyor.
Peki, başınıza böyle bir olayın gelmemesi için ne yapmak lazım? Öncelikle aracınızı noter satışı ile satın. İki taraf arasında yapılan çalakalem anlaşmanın bu gibi olaylarda hiçbir anlamı yok. İkincisi, aracınızın satışını yaptığınız anda sigorta şirketini ya da acentenizi arayıp, poliçenizi hemen iptal ettirin ve iptal edildiğinin de onayını alın. Bir adım daha ileri gideyim, işinizi sağlama alın, belki üç-beş kuruşa mal olur ama aracınızı noter üzerinden sattığınızda yine noter üzerinden sigorta poliçenizi de iptal ettirin. Yarın öbür gün hakkınızda icra takibi başlatılırsa, noter belgesini ortaya koyup, ‘benimle alakası yok’ dersiniz. Eğer başınıza böyle bir olay gelmişse de icra takibine itiraz edin.
Trafik sigortanızı hemen iptal ettirin!
Anlatacağım olay tüm araç sahiplerinin başına gelebilir ve hiç kusurunuz olmadığı halde binlerce lira ödemek durumunda kalabilirsiniz; hem de icra yoluyla.
Önce olayı anlatayım, sonra başınıza gelmemesi için neler yapmanız gerektiğine değineyim. Olay bir okuyucumun başından geçiyor. 2014 yılında aracını satıyor. Alan, satıştan iki gün sonra alkollü olarak kaza yapıyor. Sigorta şirketi dört yıl sonra okuyucuma icra takibi başlatıyor ve trafik sigortasından dolayı karşı tarafa ödenen hasarı, okuyucumdan talep ediyor.
Şimdi diyeceksiniz ki, nasıl böyle bir şey olabilir. Trafik sigortası şartlarına göre aracı sattığınız andan itibaren 15 gün süresince sigorta geçerli ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aracı alan, yeni sigorta yaptırana kadar mevcut trafik sigortası devam ediyor. Bahsettiğim olayda da araç satıldıktan sonra alan alkollü halde kaza yapıyor. Trafik sigortası şartlarına göre de alkollü halde kazaya karışırsanız, sigorta şirketi kazada zarar görenlerin zararını karşılıyor, ancak poliçe sahibine ödediği hasarı rücu ediyor. Burada da trafik sigortası halen aracı satanın üzerinde olduğundan, aracın yeni sahipleri de, ‘nasıl olsa poliçe benim üzerime değil, ben bu parayı ödemem’ dediğinden sigorta şirketi okuyucuma icra takibi başlatıyor.
İCRA TAKİBİ BAŞLIYOR
Sanmayın ki, bu olay münferit. Biraz inceledim, yargı kararlarına baktım, benzeri onlarcası var ve mahkemelerde davalar sürüyor; kimisi maddi hasarlı kazalar, kimisi de bedeni zararlı kazalar. Bitmiş davaların kimisinde yargı, sigorta şartlarındaki 15 günlük süreye istinaden sigorta şirketini haklı bulmuş, kimisinde ise anlattığım olaydaki gibi aracı satıp da sonradan icra takibi başlatılan vatandaşları haklı bulmuş. Ama özünde iş mahkemeye gidiyor ve bir-iki sene dava sürüyor, hiç kusuru olmayan kişiler mahkemelerle uğraşıp duruyor.
Peki, sigorta şirketi haklı mı? Aslında değil. Çünkü aynı trafik sigortası genel şartlarında, ‘sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer’ diyor. Yani, aracı sattığınız anda trafik sigortası ile olan ilişkinizin de kesiliyor olması gerekiyor. Çoğunluk sigorta şirketleri bu şarta uyup, kanuna aykırı sürüş nedeniyle rücu işlemini aracın yeni sahibine yapıp, gerekirse icra takibi başlatıyor. Ama kimi şirketler –ki sayıları azınlıktadır- aracın yeni sahibinden para alamadığı için 15 günlük süreyi öne sürüp, eski sahibinden talep ediyor.
MAĞDUR OLMAYIN
Anlaşılacağı üzere trafik sigortasındaki bu 15 günlük süre konusuna el atılması gerekiyor. Evet, bu süre, aracı alan sigorta yaptırmaz da bundan dolayı trafikte üçüncü kişiler zarar görür diye konmuş ama görüldüğü gibi bundan dolayı da birileri mağdur oluyor; hiç kusuru olmadığı halde yıllarca mahkemelerde cebinden para ödeyerek uğraşıp duruyor.
Peki, başınıza böyle bir olayın gelmemesi için ne yapmak lazım? Öncelikle aracınızı noter satışı ile satın. İki taraf arasında yapılan çalakalem anlaşmanın bu gibi olaylarda hiçbir anlamı yok. İkincisi, aracınızın satışını yaptığınız anda sigorta şirketini ya da acentenizi arayıp, poliçenizi hemen iptal ettirin ve iptal edildiğinin de onayını alın. Bir adım daha ileri gideyim, işinizi sağlama alın, belki üç-beş kuruşa mal olur ama aracınızı noter üzerinden sattığınızda yine noter üzerinden sigorta poliçenizi de iptal ettirin. Yarın öbür gün hakkınızda icra takibi başlatılırsa, noter belgesini ortaya koyup, ‘benimle alakası yok’ dersiniz. Eğer başınıza böyle bir olay gelmişse de icra takibine itiraz edin.