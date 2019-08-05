Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Noyan Doğan>Trafik sigortanızı hemen iptal ettirin!
"Noyan Doğan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Noyan Doğan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Trafik sigortanızı hemen iptal ettirin!

5 Ağustos 2019

Anlatacağım olay tüm araç sahiplerinin başına gelebilir ve hiç kusurunuz olmadığı halde binlerce lira ödemek durumunda kalabilirsiniz; hem de icra yoluyla.

Önce olayı anlatayım, sonra başınıza gelmemesi için neler yapmanız gerektiğine değineyim. Olay bir okuyucumun başından geçiyor. 2014 yılında aracını satıyor. Alan, satıştan iki gün sonra alkollü olarak kaza yapıyor. Sigorta şirketi dört yıl sonra okuyucuma icra takibi başlatıyor ve trafik sigortasından dolayı karşı tarafa ödenen hasarı, okuyucumdan talep ediyor.

Şimdi diyeceksiniz ki, nasıl böyle bir şey olabilir. Trafik sigortası şartlarına göre aracı sattığınız andan itibaren 15 gün süresince sigorta geçerli ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aracı alan, yeni sigorta yaptırana kadar mevcut trafik sigortası devam ediyor. Bahsettiğim olayda da araç satıldıktan sonra alan alkollü halde kaza yapıyor. Trafik sigortası şartlarına göre de alkollü halde kazaya karışırsanız, sigorta şirketi kazada zarar görenlerin zararını karşılıyor, ancak poliçe sahibine ödediği hasarı rücu ediyor. Burada da trafik sigortası halen aracı satanın üzerinde olduğundan, aracın yeni sahipleri de, ‘nasıl olsa poliçe benim üzerime değil, ben bu parayı ödemem’ dediğinden sigorta şirketi okuyucuma icra takibi başlatıyor.

İCRA TAKİBİ BAŞLIYOR

Sanmayın ki, bu olay münferit. Biraz inceledim, yargı kararlarına baktım, benzeri onlarcası var ve mahkemelerde davalar sürüyor; kimisi maddi hasarlı kazalar, kimisi de bedeni zararlı kazalar. Bitmiş davaların kimisinde yargı, sigorta şartlarındaki 15 günlük süreye istinaden sigorta şirketini haklı bulmuş, kimisinde ise anlattığım olaydaki gibi aracı satıp da sonradan icra takibi başlatılan vatandaşları haklı bulmuş. Ama özünde iş mahkemeye gidiyor ve bir-iki sene dava sürüyor, hiç kusuru olmayan kişiler mahkemelerle uğraşıp duruyor.

Peki, sigorta şirketi haklı mı? Aslında değil. Çünkü aynı trafik sigortası genel şartlarında, ‘sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer’ diyor. Yani, aracı sattığınız anda trafik sigortası ile olan ilişkinizin de kesiliyor olması gerekiyor. Çoğunluk sigorta şirketleri bu şarta uyup, kanuna aykırı sürüş nedeniyle rücu işlemini aracın yeni sahibine yapıp, gerekirse icra takibi başlatıyor. Ama kimi şirketler –ki sayıları azınlıktadır- aracın yeni sahibinden para alamadığı için 15 günlük süreyi öne sürüp, eski sahibinden talep ediyor.

MAĞDUR OLMAYIN

Anlaşılacağı üzere trafik sigortasındaki bu 15 günlük süre konusuna el atılması gerekiyor. Evet, bu süre, aracı alan sigorta yaptırmaz da bundan dolayı trafikte üçüncü kişiler zarar görür diye konmuş ama görüldüğü gibi bundan dolayı da birileri mağdur oluyor; hiç kusuru olmadığı halde yıllarca mahkemelerde cebinden para ödeyerek uğraşıp duruyor.  

Peki, başınıza böyle bir olayın gelmemesi için ne yapmak lazım? Öncelikle aracınızı noter satışı ile satın. İki taraf arasında yapılan çalakalem anlaşmanın bu gibi olaylarda hiçbir anlamı yok. İkincisi, aracınızın satışını yaptığınız anda sigorta şirketini ya da acentenizi arayıp, poliçenizi hemen iptal ettirin ve iptal edildiğinin de onayını alın. Bir adım daha ileri gideyim, işinizi sağlama alın, belki üç-beş kuruşa mal olur ama aracınızı noter üzerinden sattığınızda yine noter üzerinden sigorta poliçenizi de iptal ettirin. Yarın öbür gün hakkınızda icra takibi başlatılırsa, noter belgesini ortaya koyup, ‘benimle alakası yok’ dersiniz. Eğer başınıza böyle bir olay gelmişse de icra takibine itiraz edin.

X
Noyan Doğan Noyan DoğanTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
‘Şehir yanıyor’ notlarıOnur BAŞTÜRK‘Şehir yanıyor’ notları05.08.2019
Bayramdan sonra siyaset zamanıAbdulkadir SELVİBayramdan sonra siyaset zamanı05.08.2019
Çok gizli bir operasyon ve işte o kahramanlarFatih ÇEKİRGEÇok gizli bir operasyon ve işte o kahramanlar05.08.2019
Hâlâ mı ibret almayacağızFuat BOLHâlâ mı ibret almayacağız?05.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.