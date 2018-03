Teminat mektubu pazarına talibiz

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, yeni düzenleme ile kefalet sigortasının teminat mektubu yerine geçtiğini belirterek, “Reel sektörün kredi yükünü sigorta şirketleri taşımaya hazır. Bankaların verdiği teminat mektubu pazarı 480 milyar lira, buna biz de talibiz” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, kefalet sigortası ile banka teminat mektubu pazarına talip olduklarını söyledi. Yeni düzenleme ile kefalet sigortasının artık bankaların verdiği teminat mektubu yerine geçtiğini belirten Çağlar, “Teminat mektubu eşittir kefalet sigortası” dedi.

Can Akın Çağlar, bankaların verdiği teminat mektubu büyüklüğünün 480 milyar lira olduğunu, bunun yüzde 56’sının kesin teminat mektubundan, yüzde 14’ünün avans teminat mektubundan, yüzde 12’sinin nakdi kredi teminatından oluştuğunu, bunların da büyük kısmının kamu ihalelerinde kullanıldığını ifade ederek, şunları söyledi: “Geçen yılın sonunda yapılan kanun değişikliği ile kefalet sigortasının, teminat mektubu yerine geçmesinin önü açıldı. Biz, teminat mektubunun sadece bankalardan değil sigorta şirkeTLerinden de alınabileceğinin ve reel sektörün kredi yükünü sigorta sektörünün de taşıyabileceğinin bilinmesini istiyoruz.”

ALACAKLARI SİGORTALARIZ





Sigorta pazarının 2017 yılının sonuçlarının açıklandığı ve 2018 yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Can Akın Çağlar, gündemdeki konulardan birinin de alacak sigortası olduğunu kaydetti. Piyasada iki tür kredi olduğunu; birinin bankaların kullandırdığı krediler, diğerinin ise piyasa kredisi denilen esnafın kendi arasında kullandığı çek, senet olduğunu vurgulayarak, “Ekonomi yavaşladığında esnaf da vadeli mal satmayı yavaşlatıyor. Piyasa kredisi yavaşlayınca da yük bankacılık sektörüne biniyor. Alacak sigortasını iyi anlatabilir, KOBİ’ler nezdinde de kullanımını yaygınlaştırabilirsek alacaklara finansal koruma sağlar, ekonomiye de ciddi destek oluruz” dedi.

TRAFİKTE 300 MİLYAR LİRA ZARAR

Can Akın Çağlar, 2017 yılının değerlendirmesini de yaparak, geçen sene 46,5 milyar TL prim üretildiğini, sigorta pazarının yüzde 15 büyüdüğünü, sektörün toplam aktif büyüklüğünün 144 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Geçen yıl en çok konuşulan konunun trafik sigortası olduğuna değinen Çağlar, 2017’nin Nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulaması sonucu prim üretiminde düşüş yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2016’da trafik sigortasından 12 milyar lira prim ürettik, 2017’de üretimimiz 10,9 milyar lira oldu. Üretimde yüzde 11’lik bir azalma var. Ancak poliçe sayımız arttı ve 17,5 milyon aracı sigortaladık. Tavan fiyat uygulaması ile fiyat yüzde 20 düştü. Trafik sigortasında aldığımız her 100 liralık prim karşılığında cebimizden 134 lira çıktı. Yine geçen yıl taksiler, kamyonlar gibi riskli araç grupları için riskli sigortalılar havuzu oluşturduk. Burada da aldığımız her 100 liralık prime karşılık 136,7 lira zarar ettik. 2017’nin geneline baktığımızda ise trafik sigortasında 300 milyar lira zarar oluştu.”

BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAYIM

Türkiye Sigorta Birliği, 13 Nisan’da, seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapacak. 2017 Mayıs’ında yapılan seçimlerde Can Akın Çağlar, Başkan olarak seçilmişti. Toplantıda, Çağlar’a, aday olup olmayacağı da soruldu. Geçen yıl, Birliğe başkanlık etmenin yanı sıra ortak akıl, ortak gayreTLe hep birlikte başkanlık yapabilmek hedefi ile aday olduğunu hatırlatan Çağlar, “Sektörde 63 şirket var, tüm şirkeTLerin yöneticileri Birliğin başkanıdır. Arkadaşlarım uygun görürse yeniden Başkanlığa adayım” dedi.

Günde 112 milyon lira ödüyoruz

Can Akın Çağlar, sadece prim üreten değil, tazminat ödeyen sektör olduklarını ve 2016’da 23 milyar lira tazminat ödediklerini, 2017’de bu rakamın yüzde 20 artışla 28,4 milyar liraya çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Geçen sene hayat dışı sektörlerde 25,8 lira hasar öderken, hayat sigortalarında da 2,6 milyar lira tazminat ödedik. Bir yılda 11 milyon hasar dosyasını yönettik. Günde 44 bin hasar dosyasına baktık ve karşılığında da her bir iş günündü 112 milyon lira tazminat ödedik. ”

Her iki işletmeden biri korumasız

Can Akın Çağlar, iki işletmeden bir tanesinin sigortasının olmadığını açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırımcıların, esnafın birikiminin herhangi bir riskten yok olmaması açısından farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün için her iki işletmeden birinin sigorta güvencesi yok. Yani, işletmelerin yarısı güvencesiz. Aynı şekilde konuTLara baktığımızda da her dört konuttan üçünün sigortası yok.”