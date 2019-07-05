SSK, BaÄŸ-Kurâ€™lunun zammÄ± yÃ¼zde 5.01

AçÄ±klanan ocak-haziran enflasyonuna göre SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yüzde 5.01 zamlÄ± alacak. En düÅŸük SSK emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.983 liraya, en düÅŸük BaÄŸ-Kur emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.774 liraya çÄ±kacak. Zamla birlikte emeklilerin aldÄ±ÄŸÄ± ek ödeme de artacak.
SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 5.01 zamlÄ± alacak. TÃœÄ°K, emeklilerin maaÅŸ zammÄ±nÄ± belirleyen enflasyon rakamÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re 2019â€™un ocak-temmuz dÃ¶nemi enflasyonu yÃ¼zde 5.01 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Hem SSK ve BaÄŸ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri ile gÃ¶revdeki memurlarÄ±n zamlarÄ± buna gÃ¶re yeniden belirlendi. BugÃ¼nden itibaren de tÃ¼m emeklilerin zamlÄ± maaÅŸlarÄ±nÄ±, ek Ã¶demelerini ve temmuz ayÄ±nda eline geÃ§ecek maaÅŸ tutarÄ±nÄ± kuruÅŸu kuruÅŸa yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z.
2019â€™DA ZAM ORANI YÃœZDE 15.2
Ã–nce, SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklilerinden baÅŸlÄ±yoruz. Bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n enflasyonu, yÃ¼zde 5.01 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Buna gÃ¶re; SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri de temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 5.01 zamlÄ± alacak. SayÄ±larÄ± 10 milyonu bulan SSK, BaÄŸ-Kur, tarÄ±m emeklileri, ocak ve temmuz olmak Ã¼zere senede iki kere ve bir Ã¶nceki 6 aylÄ±k dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸen, TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan enflasyon oranÄ±na gÃ¶re maaÅŸlarÄ±nÄ± zamlÄ± alÄ±yor. 2019â€™un ocak ayÄ±nda ise SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 10.19 zamlÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Temmuz ayÄ± zammÄ± ile birlikte 2019 yÄ±lÄ± zam toplamÄ± yÃ¼zde 15.2 oldu. 2018 de ise emekliler, ocak ayÄ±nda yÃ¼zde 5.69, temmuz ayÄ±nda ise yÃ¼zde 9.17 zamlÄ± almÄ±ÅŸlar, bÃ¶ylece 2018 yÄ±lÄ±nda toplam yÃ¼zde 14.86 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda ise toplam zam oranÄ± yÃ¼zde 10.62 olmuÅŸtu.
EN DÃœÅžÃœK MAAÅž 1.983 LÄ°RAÂ
2019â€™un ocak-haziran dÃ¶neminde gerÃ§ekleÅŸen enflasyona gÃ¶re de temmuz ayÄ±nda en dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.983 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k BaÄŸ-Kur emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.774 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarÄ±m emeklisinin maaÅŸÄ± da 1.346 liraya yÃ¼kselecek. Zamlarla birlikte emeklilerin her ay aldÄ±ÄŸÄ± ek Ã¶deme ya da bir baÅŸka adÄ±yla vergi iadesi de artacak. Emekliler maaÅŸÄ±na gÃ¶re 54 lira ile 267 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen rakamlarda ek ikramiye alacak.
NOT: Tablodaki zamlÄ± maaÅŸlar en dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK ve BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklisinden baÅŸlamaktadÄ±r. 2019 Ocak ayÄ± maaÅŸÄ± ek Ã¶deme hariÃ§ maaÅŸtÄ±r. Enflasyon zammÄ±, ek Ã¶demesiz maaÅŸ Ã¼zerinden hesaplanÄ±r.
YARIN:Â KIDEMÄ°NE VE DERECESÄ°NE GÃ–RE MEMUR EMEKLÄ° ZAMLARI
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SSK, BaÄŸ-Kurâ€™lunun zammÄ± yÃ¼zde 5.01
AçÄ±klanan ocak-haziran enflasyonuna göre SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yüzde 5.01 zamlÄ± alacak. En düÅŸük SSK emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.983 liraya, en düÅŸük BaÄŸ-Kur emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.774 liraya çÄ±kacak. Zamla birlikte emeklilerin aldÄ±ÄŸÄ± ek ödeme de artacak.
SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 5.01 zamlÄ± alacak. TÃœÄ°K, emeklilerin maaÅŸ zammÄ±nÄ± belirleyen enflasyon rakamÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re 2019â€™un ocak-temmuz dÃ¶nemi enflasyonu yÃ¼zde 5.01 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Hem SSK ve BaÄŸ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri ile gÃ¶revdeki memurlarÄ±n zamlarÄ± buna gÃ¶re yeniden belirlendi. BugÃ¼nden itibaren de tÃ¼m emeklilerin zamlÄ± maaÅŸlarÄ±nÄ±, ek Ã¶demelerini ve temmuz ayÄ±nda eline geÃ§ecek maaÅŸ tutarÄ±nÄ± kuruÅŸu kuruÅŸa yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z.
2019â€™DA ZAM ORANI YÃœZDE 15.2
Ã–nce, SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklilerinden baÅŸlÄ±yoruz. Bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n enflasyonu, yÃ¼zde 5.01 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Buna gÃ¶re; SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri de temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 5.01 zamlÄ± alacak. SayÄ±larÄ± 10 milyonu bulan SSK, BaÄŸ-Kur, tarÄ±m emeklileri, ocak ve temmuz olmak Ã¼zere senede iki kere ve bir Ã¶nceki 6 aylÄ±k dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸen, TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan enflasyon oranÄ±na gÃ¶re maaÅŸlarÄ±nÄ± zamlÄ± alÄ±yor. 2019â€™un ocak ayÄ±nda ise SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 10.19 zamlÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Temmuz ayÄ± zammÄ± ile birlikte 2019 yÄ±lÄ± zam toplamÄ± yÃ¼zde 15.2 oldu. 2018 de ise emekliler, ocak ayÄ±nda yÃ¼zde 5.69, temmuz ayÄ±nda ise yÃ¼zde 9.17 zamlÄ± almÄ±ÅŸlar, bÃ¶ylece 2018 yÄ±lÄ±nda toplam yÃ¼zde 14.86 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda ise toplam zam oranÄ± yÃ¼zde 10.62 olmuÅŸtu.
EN DÃœÅžÃœK MAAÅž 1.983 LÄ°RAÂ
2019â€™un ocak-haziran dÃ¶neminde gerÃ§ekleÅŸen enflasyona gÃ¶re de temmuz ayÄ±nda en dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.983 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k BaÄŸ-Kur emeklisinin aylÄ±ÄŸÄ± 1.774 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarÄ±m emeklisinin maaÅŸÄ± da 1.346 liraya yÃ¼kselecek. Zamlarla birlikte emeklilerin her ay aldÄ±ÄŸÄ± ek Ã¶deme ya da bir baÅŸka adÄ±yla vergi iadesi de artacak. Emekliler maaÅŸÄ±na gÃ¶re 54 lira ile 267 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen rakamlarda ek ikramiye alacak.
NOT: Tablodaki zamlÄ± maaÅŸlar en dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK ve BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklisinden baÅŸlamaktadÄ±r. 2019 Ocak ayÄ± maaÅŸÄ± ek Ã¶deme hariÃ§ maaÅŸtÄ±r. Enflasyon zammÄ±, ek Ã¶demesiz maaÅŸ Ã¼zerinden hesaplanÄ±r.
YARIN:Â KIDEMÄ°NE VE DERECESÄ°NE GÃ–RE MEMUR EMEKLÄ° ZAMLARI
Â