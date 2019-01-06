SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 10.19

Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emek-lisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.
SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri ile görevdeki memurların zamları buna göre yeniden belirlendi. Bugünden itibaren de tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve ocak ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşuna yayımlayacağız.
10 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR
Önce, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinden başlıyoruz. 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Bu yılın ocak ayında ise emekliler maaşlarını yüzde 5.69, temmuz ayında ise yüzde 9.17 zamlı almışlardı. Böylece 2018 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine toplam yüzde 14.86 zam yapıldı. 2017 yılında ise zam oranı yüzde 10.62 olmuştu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
2018’in son altı ayında gerçekleşen enflasyona göre de 2019’un ocak ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.888,65 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.690 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.282,61 liraya yükselecek. Zamlarla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme ya da bir başka adıyla vergi iadesi de artacak. Emekliler maaşına göre 51 lira ila 254 lira arasında değişen rakamlarda ek ikramiye alacak. Temmuz zammından SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur tarım emeklileri, özel sigorta emeklileri, banka emeklileri, iş kazasından dolayı aylık maaş alanlar, iş hastalıklarından dolayı aylık maaş alanlar ve iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ölüm aylığı alanların eş, çocukları yararlanacak.
SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 10.19
Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emek-lisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.
SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri ile görevdeki memurların zamları buna göre yeniden belirlendi. Bugünden itibaren de tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve ocak ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşuna yayımlayacağız.
10 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR
Önce, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinden başlıyoruz. 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Bu yılın ocak ayında ise emekliler maaşlarını yüzde 5.69, temmuz ayında ise yüzde 9.17 zamlı almışlardı. Böylece 2018 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine toplam yüzde 14.86 zam yapıldı. 2017 yılında ise zam oranı yüzde 10.62 olmuştu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
2018’in son altı ayında gerçekleşen enflasyona göre de 2019’un ocak ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.888,65 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.690 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.282,61 liraya yükselecek. Zamlarla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme ya da bir başka adıyla vergi iadesi de artacak. Emekliler maaşına göre 51 lira ila 254 lira arasında değişen rakamlarda ek ikramiye alacak. Temmuz zammından SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur tarım emeklileri, özel sigorta emeklileri, banka emeklileri, iş kazasından dolayı aylık maaş alanlar, iş hastalıklarından dolayı aylık maaş alanlar ve iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ölüm aylığı alanların eş, çocukları yararlanacak.