Şirket sahipleri SSK’lı olabilir mi?

Şirket sahipleri ve ortakları Bağ-Kur’lu olmak zorunda. Ancak çoğunluk, hem şartlardan hem de emeklilik gelirinin daha iyi olması nedeniyle SSK’yı istiyor. Bunun için de ya kendilerini işçi gibi gösteriyor ya da sonradan SSK’ya kayıtlarını yaptırıyorlar. Peki, şirket sahipleri SSK’lı olabiliyor mu, olanların durumu ne olacak?
OKUYUCULARDAN çokça aldığım soruların başında şirket sahiplerinin ya da şirket ortaklarının SSK’lı çalışıp, çalışamayacakları. Daha doğrusu sorulan soru şu: Şirket sahibi veya da şirket ortağı olup da Bağ-Kur’lu (4/B) olanlar, kendilerini SSK’lı (4/A) gösterebilir mi? Açıkça şunu söyleyeyim, birçok şirket sahibi Bağ-Kur’lu olmayı tercih etmiyor; hem emeklilik şartlarının hem de emeklilik gelirinin daha iyi olması nedeniyle SSK’yı tercih ediyor. Hal böyle olunca da şirket sahipleri ya kendi şirketlerinde kendilerini işçi statüsünde yani SSK’lı gösteriyor ya da Bağ-Kur’lu olduktan bir süre sonra SSK’ya geçmeye çalışıyor.
Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir genelge yayımlayarak bu gibi Bağ-Kur’luların durumuna açıklık getirdi. Ama önce şunu belirteyim, şirket sahipleri ya da ortakları, yani Bağ-Kur’lular, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyor ve kendilerini 4/A’lı gösteremiyorlar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lu olmak zorundalar ve haliyle de 4/B üzerinden emekli olmak durumundalar.
ORTAKLAR NE YAPACAK?
Peki, şirket ortağı olup da Bağ-Kura kayıtlı olanlar; sonradan SSK’lı olabilirler mi? SGK, genelgede bu durumu çok net açıklıyor. Şirket ortağı olunmasından dolayı Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar, daha sonra SSK’ya geçmişlerse veya da kendilerini çalışıyor gibi gösterip, SKK kaydı yaptırmışlarsa; önceden başlayan Bağ-Kur sigortalılığı son ermeden SSK sigortalılığı devreye girmiyor. Bu nedenle de SSK’sı iptal ediliyor, Bağ-Kur sigortalılığı geçerli sayılıyor. Hatta bir örnek vereyim: Şirket ortağısınız ve 1997’nin Haziran ayında Bağ-Kur’lu oldunuz. 2007 yılında ise SSK daha avantajlı deyip, kendinizi şirkette çalışıyor gösterip, sigorta kaydınızı SSK’ya aldırdınız. Bu durumda 2007 yılında başlayan SSK sigortalılığınız geçersiz sayılacak, Bağ-Kur üzerinden sigortanız devam edecek.
Tabi bir de işçi olarak çalışırken sonradan şirket ortağı ya da şirket sahibi olanların durumu var ki, okuyucuların bir kısmı da bu durumda ne olacağını merak ediyor. SGK genelgesiyle buna da açıklık getirilmiş. Ekim 2008 öncesinde SSK’lı olarak çalışırken gerek çalıştığı işyerine gerekse de başka bir işyerine ortak olunması halinde bu kişiler, SSK sigortalılığı kesintiye uğrayana kadar Bağ-Kur kapsamına alınmıyor. Yani, öncesinden SSK’lı olarak başladıysanız, sonrasında da SSK’lı olarak devam edebilirsiniz.
SSK’LI OLAMIYORSUNUZ
Bu konuyu da bir–iki örnekle anlatayım ki, daha net anlaşılsın. 1999 yılında şirket kurdunuz ve 2000 yılında kendinizi şirkette SSK’lı olarak çalışıyor gösterdiniz. Ancak şirket sahipliğiniz de devam ediyor. Bu durumda şirketi kurduğunuz 1999 yılında Bağ-Kur sigortalılığınız başlatılacak ve SSK’lı olarak bildirimde bulunduğunuz sigortalılık süresi Bağ-Kur kapsamında hizmet olarak değerlendirilecek. Dikkatinizi çekerim hizmet süreniz yok sayılmıyor sadece SSK’lı süreniz, geçmişe dönük olarak Bağ-Kur’lu sayılıyor.
Bu konuda farklı bir örnek daha vereyim: 2001 yılında şirket ortağı oldunuz ancak Bağ-Kur’a kayıt olmadınız. 2002 yılında ise ortağı olduğunuz şirkette 4/A’lı, SSK’lı olarak kaydınızı yaptırdınız. 2013 yılında ise şirket ortaklığınız bitti. Bu durumda şirket ortağı oldunuz 2001 yılında Bağ-Kur’lu gibi gözükeceksiniz, SSK’lı olarak geçirdiğiniz süreler de Bağ-Kur süresi sayılacak ve ortaklığınızın bittiği 2013 yılına kadar Bağ-Kur statüsünde sigortalı sayılacaksınız, SSK’lı olamayacaksınız.
BUNLARA DİKKAT!
- Şirket sahipleri ya da ortakları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyorlar.
- Bağ-Kur’lu şirket sahipleri sonradan kendilerini SSK’lı gösterirlerse, Bağ-Kur sigortalılığı son bulmadan yeni bir sigortalılık başlamayacağından SKK’lılığı iptal edilecek.
- SSK’lı olarak çalışırken, kendi işyerine veya başka işyerine ortak ya da yönetim kurulu üyesi olanlar sigortalılıkları bitinceye kadar Bağ-Kur kapsamına alınmayacak, SSK’lı olarak devam edecekler.
- Şirket sahibi olup da kendini Bağ-Kura kaydetmeyen ancak sonradan SSK’lı olarak sigortalı olanların SSK’lı süreleri Bağ-Kur’lu sayılacak.
- Şirket ortağı olan ve kendini SSK’lı olarak gösterenler şirkette kendinden başka SSK’lı kalmadığı durumda, şirketin de sermaye şirketi olması halinde SSK’lı sigortalılığı devam eder.
Şirket sahipleri SSK’lı olabilir mi?
Şirket sahipleri ve ortakları Bağ-Kur’lu olmak zorunda. Ancak çoğunluk, hem şartlardan hem de emeklilik gelirinin daha iyi olması nedeniyle SSK’yı istiyor. Bunun için de ya kendilerini işçi gibi gösteriyor ya da sonradan SSK’ya kayıtlarını yaptırıyorlar. Peki, şirket sahipleri SSK’lı olabiliyor mu, olanların durumu ne olacak?
OKUYUCULARDAN çokça aldığım soruların başında şirket sahiplerinin ya da şirket ortaklarının SSK’lı çalışıp, çalışamayacakları. Daha doğrusu sorulan soru şu: Şirket sahibi veya da şirket ortağı olup da Bağ-Kur’lu (4/B) olanlar, kendilerini SSK’lı (4/A) gösterebilir mi? Açıkça şunu söyleyeyim, birçok şirket sahibi Bağ-Kur’lu olmayı tercih etmiyor; hem emeklilik şartlarının hem de emeklilik gelirinin daha iyi olması nedeniyle SSK’yı tercih ediyor. Hal böyle olunca da şirket sahipleri ya kendi şirketlerinde kendilerini işçi statüsünde yani SSK’lı gösteriyor ya da Bağ-Kur’lu olduktan bir süre sonra SSK’ya geçmeye çalışıyor.
Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir genelge yayımlayarak bu gibi Bağ-Kur’luların durumuna açıklık getirdi. Ama önce şunu belirteyim, şirket sahipleri ya da ortakları, yani Bağ-Kur’lular, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyor ve kendilerini 4/A’lı gösteremiyorlar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lu olmak zorundalar ve haliyle de 4/B üzerinden emekli olmak durumundalar.
ORTAKLAR NE YAPACAK?
Peki, şirket ortağı olup da Bağ-Kura kayıtlı olanlar; sonradan SSK’lı olabilirler mi? SGK, genelgede bu durumu çok net açıklıyor. Şirket ortağı olunmasından dolayı Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar, daha sonra SSK’ya geçmişlerse veya da kendilerini çalışıyor gibi gösterip, SKK kaydı yaptırmışlarsa; önceden başlayan Bağ-Kur sigortalılığı son ermeden SSK sigortalılığı devreye girmiyor. Bu nedenle de SSK’sı iptal ediliyor, Bağ-Kur sigortalılığı geçerli sayılıyor. Hatta bir örnek vereyim: Şirket ortağısınız ve 1997’nin Haziran ayında Bağ-Kur’lu oldunuz. 2007 yılında ise SSK daha avantajlı deyip, kendinizi şirkette çalışıyor gösterip, sigorta kaydınızı SSK’ya aldırdınız. Bu durumda 2007 yılında başlayan SSK sigortalılığınız geçersiz sayılacak, Bağ-Kur üzerinden sigortanız devam edecek.
Tabi bir de işçi olarak çalışırken sonradan şirket ortağı ya da şirket sahibi olanların durumu var ki, okuyucuların bir kısmı da bu durumda ne olacağını merak ediyor. SGK genelgesiyle buna da açıklık getirilmiş. Ekim 2008 öncesinde SSK’lı olarak çalışırken gerek çalıştığı işyerine gerekse de başka bir işyerine ortak olunması halinde bu kişiler, SSK sigortalılığı kesintiye uğrayana kadar Bağ-Kur kapsamına alınmıyor. Yani, öncesinden SSK’lı olarak başladıysanız, sonrasında da SSK’lı olarak devam edebilirsiniz.
SSK’LI OLAMIYORSUNUZ
Bu konuyu da bir–iki örnekle anlatayım ki, daha net anlaşılsın. 1999 yılında şirket kurdunuz ve 2000 yılında kendinizi şirkette SSK’lı olarak çalışıyor gösterdiniz. Ancak şirket sahipliğiniz de devam ediyor. Bu durumda şirketi kurduğunuz 1999 yılında Bağ-Kur sigortalılığınız başlatılacak ve SSK’lı olarak bildirimde bulunduğunuz sigortalılık süresi Bağ-Kur kapsamında hizmet olarak değerlendirilecek. Dikkatinizi çekerim hizmet süreniz yok sayılmıyor sadece SSK’lı süreniz, geçmişe dönük olarak Bağ-Kur’lu sayılıyor.
Bu konuda farklı bir örnek daha vereyim: 2001 yılında şirket ortağı oldunuz ancak Bağ-Kur’a kayıt olmadınız. 2002 yılında ise ortağı olduğunuz şirkette 4/A’lı, SSK’lı olarak kaydınızı yaptırdınız. 2013 yılında ise şirket ortaklığınız bitti. Bu durumda şirket ortağı oldunuz 2001 yılında Bağ-Kur’lu gibi gözükeceksiniz, SSK’lı olarak geçirdiğiniz süreler de Bağ-Kur süresi sayılacak ve ortaklığınızın bittiği 2013 yılına kadar Bağ-Kur statüsünde sigortalı sayılacaksınız, SSK’lı olamayacaksınız.
BUNLARA DİKKAT!
- Şirket sahipleri ya da ortakları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyorlar.
- Bağ-Kur’lu şirket sahipleri sonradan kendilerini SSK’lı gösterirlerse, Bağ-Kur sigortalılığı son bulmadan yeni bir sigortalılık başlamayacağından SKK’lılığı iptal edilecek.
- SSK’lı olarak çalışırken, kendi işyerine veya başka işyerine ortak ya da yönetim kurulu üyesi olanlar sigortalılıkları bitinceye kadar Bağ-Kur kapsamına alınmayacak, SSK’lı olarak devam edecekler.
- Şirket sahibi olup da kendini Bağ-Kura kaydetmeyen ancak sonradan SSK’lı olarak sigortalı olanların SSK’lı süreleri Bağ-Kur’lu sayılacak.
- Şirket ortağı olan ve kendini SSK’lı olarak gösterenler şirkette kendinden başka SSK’lı kalmadığı durumda, şirketin de sermaye şirketi olması halinde SSK’lı sigortalılığı devam eder.