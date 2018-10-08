Sigortalılar tehlikenin farkında mı?

Dövizdeki artışın sigortaya, özellikle de sigortalıya etkisi ile ilgili okuyuculardan çokça soru alıyorum.
Kimileri dövizli poliçelerin, TL’ye çevrilip çevrilmeyeceğini soruyor, kimileri dövizdeki artışın sigorta değerinde değişiklik yaratıp yaratmayacağını merak ediyor. Tek tek değineyim. Öncelikle belirteyim, aldığım bilgiye göre dövizle yapılan sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine yönelik uygulama sigorta sözleşmelerini kapsamıyor. Yani dövizli sigorta poliçeleri TL’ye çevrilmeyecek.
Gelelim, dövizdeki artışın sigorta bedellerini etkileyip etkilemeyeceğine. Etkileyecek, hem de ciddi etkileyecek, hatta etkiledi bile. Hangi sigortaları? İşletmelerin yaptırdığı; makine, mal (emtia), yangın ve elektronik cihaz sigortalarını ki, bu sigortalar şirketler için hayati sigortalar. Nasıl mı etkiledi? Anlatayım. Bir kere dövizle yapılan sigorta poliçelerinde hiçbir sorun yok. Ama TL ile yapılan poliçelerde sorun büyük.
EKSİK SİGORTA OLUŞTU
Örnekle anlatayım: Bu yılın Ocak ayında işletmenize ister banka kredisiyle, ister leasingle, isterseniz de cebinizden ödeyerek, 200 bin dolar değerinde makine aldınız. Ocak ayında dolar 3,78 seviyelerindeydi ve makinenizin değeri 756 bin liraydı. 756 bin lira değer üzerinden de sigorta yaptırdınız, karşılığında da 3 bin lira prim ödediniz. Bugün ise dolar 6,14 lira ve artık makinenizin değeri 1,2 milyon lira. Eğer bugün o makineniz zarar görürse sigorta şirketi size en fazla 756 bin lira öder. Dikkatinizi çekerim, en fazla diyorum; müşterek sigorta, yıpranma payı falan dediniz mi, rakam daha da düşebilir. Oysa 756 bin lira ile makinenin yerine yenisini koyamazsınız. Aradaki fark ne? 472 bin lira. İşte buna dövizdeki artıştan dolayı eksik sigorta deniyor.
Bu makine değil, emtia yani mal da olabilir. Sene başında 100 bin dolarlık mal almışsınızdır ve deponuzda duruyordur. O tarihteki değeri 378 bin lira ve bu değer üzerinde sigortalattınız. Bugün o malın değeri 614 bin lira. Malınız zarar görürse sigorta şirketi size 378 bin lira öder. Aynı malı bugün almaya kalkarsanız cebinizden 236 bin lira koymanız lazım. Maalesef, bugün KOBİ’sinden büyük sanayi tesislerine birçok işletme eksik sigorta ile karşı karşıya ve daha da kötüsü bu durumun da farkında değil.
YENİLENMESİ LAZIM
Peki, ne yapmak lazım? Hemen sigorta şirketi ile masaya oturup, malın ya da makinenin, artık her ne ise; değerinin arttığının beyan edip, ekstra prim ödeyerek ayarlama yapılması, bir anlamda sigortanın revize edilmesi gerekiyor. Hem de acil tarafından.
Yeri gelmişken, şu bilgiyi de vereyim. Kimi okuyucular dövizdeki artışın kasko sigortasına etkisini de soruyor. Hiçbir etkisi olmaz, çünkü kasko için artık aracın sigorta değeri değil piyasa değeri önemli. Araç, zarar gördüğünde sigorta şirketi aracın piyasa değeri üzerinden hasarı ödüyor. Dövizdeki artış nedeniyle araç değerleri de arttığından burada bir sorun yaşanmaz.
Sigortalılar tehlikenin farkında mı?
Dövizdeki artışın sigortaya, özellikle de sigortalıya etkisi ile ilgili okuyuculardan çokça soru alıyorum.
Kimileri dövizli poliçelerin, TL’ye çevrilip çevrilmeyeceğini soruyor, kimileri dövizdeki artışın sigorta değerinde değişiklik yaratıp yaratmayacağını merak ediyor. Tek tek değineyim. Öncelikle belirteyim, aldığım bilgiye göre dövizle yapılan sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine yönelik uygulama sigorta sözleşmelerini kapsamıyor. Yani dövizli sigorta poliçeleri TL’ye çevrilmeyecek.
Gelelim, dövizdeki artışın sigorta bedellerini etkileyip etkilemeyeceğine. Etkileyecek, hem de ciddi etkileyecek, hatta etkiledi bile. Hangi sigortaları? İşletmelerin yaptırdığı; makine, mal (emtia), yangın ve elektronik cihaz sigortalarını ki, bu sigortalar şirketler için hayati sigortalar. Nasıl mı etkiledi? Anlatayım. Bir kere dövizle yapılan sigorta poliçelerinde hiçbir sorun yok. Ama TL ile yapılan poliçelerde sorun büyük.
EKSİK SİGORTA OLUŞTU
Örnekle anlatayım: Bu yılın Ocak ayında işletmenize ister banka kredisiyle, ister leasingle, isterseniz de cebinizden ödeyerek, 200 bin dolar değerinde makine aldınız. Ocak ayında dolar 3,78 seviyelerindeydi ve makinenizin değeri 756 bin liraydı. 756 bin lira değer üzerinden de sigorta yaptırdınız, karşılığında da 3 bin lira prim ödediniz. Bugün ise dolar 6,14 lira ve artık makinenizin değeri 1,2 milyon lira. Eğer bugün o makineniz zarar görürse sigorta şirketi size en fazla 756 bin lira öder. Dikkatinizi çekerim, en fazla diyorum; müşterek sigorta, yıpranma payı falan dediniz mi, rakam daha da düşebilir. Oysa 756 bin lira ile makinenin yerine yenisini koyamazsınız. Aradaki fark ne? 472 bin lira. İşte buna dövizdeki artıştan dolayı eksik sigorta deniyor.
Bu makine değil, emtia yani mal da olabilir. Sene başında 100 bin dolarlık mal almışsınızdır ve deponuzda duruyordur. O tarihteki değeri 378 bin lira ve bu değer üzerinde sigortalattınız. Bugün o malın değeri 614 bin lira. Malınız zarar görürse sigorta şirketi size 378 bin lira öder. Aynı malı bugün almaya kalkarsanız cebinizden 236 bin lira koymanız lazım. Maalesef, bugün KOBİ’sinden büyük sanayi tesislerine birçok işletme eksik sigorta ile karşı karşıya ve daha da kötüsü bu durumun da farkında değil.
YENİLENMESİ LAZIM
Peki, ne yapmak lazım? Hemen sigorta şirketi ile masaya oturup, malın ya da makinenin, artık her ne ise; değerinin arttığının beyan edip, ekstra prim ödeyerek ayarlama yapılması, bir anlamda sigortanın revize edilmesi gerekiyor. Hem de acil tarafından.
Yeri gelmişken, şu bilgiyi de vereyim. Kimi okuyucular dövizdeki artışın kasko sigortasına etkisini de soruyor. Hiçbir etkisi olmaz, çünkü kasko için artık aracın sigorta değeri değil piyasa değeri önemli. Araç, zarar gördüğünde sigorta şirketi aracın piyasa değeri üzerinden hasarı ödüyor. Dövizdeki artış nedeniyle araç değerleri de arttığından burada bir sorun yaşanmaz.