Sigortacılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlandı

2 Temmuz tarihli yazımda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Hazine Müsteşarlığı çatısı altında olan sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminin yeni dönemde hangi bakanlığa ya da hangi kuruma bağlanacağını sormuş, bu konudaki duyumlarımı da paylaşmıştım.
Hatta başlığı da ‘Hazine, Maliye’ye bağlanacak, peki sigortacılık ne olacak?’ diye atmıştım. Yazımda, ihtimallerden birinin –ki, en yüksek olanıydı, hatta neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlanması olduğunu belirtmiştim. Düşük olsa da duyumlarıma istinaden bir diğer ihtimalin de, sigortacılığın, yeni dönemde Ticaret Bakanlığı çatısı altına alınacağını yazmıştım.
BERAT ALBAYRAK’A EMANET
10 Temmuz tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başta Hazineciler ve sigortacılar olmak üzere birçok kesimin merak ettiği sorunun cevabı da netleşti. Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı. Böylece sigortacılık ve bireysel emeklilik, bir başka deyişle de tasarruf sistemi; yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığında, dolayısıyla da Berat Albayrak’ın yönetiminde olacak.
Yayımlanan Kararname’de Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni dönemdeki görev ve yetkileri de belirlendi. Bunlar; ülke sigortacılığının gelişmesi, sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek; sigortacılarla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak, ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek.
NEREDE KALMIŞTIK?
Sigortacılık açısından yeni dönem netleşmiş oldu. Bir anlamda kalınan yerden devam edilecek; tek fark, Hazine ile Maliye Bakanlığı’nın tek çatı altında birleşmiş olması. Sigortacılarla konuştum, yeni dönemden memnunlar ama bazı endişeleri de var. Bunların başında da büyük ve biraz da karmaşık yapıya sahip olan sigortacılık ve bireysel emekliliğin; Maliye’nin gölgesinde kalacak olması geliyor. Daha açık bir anlatımla sigortacılar, ‘vergi konularından sigortacılığa sıra gelir mi?’ diye endişe duyuyorlar. Bunu zaman gösterecek ama bence yeni yapı, çok daha kolay reform yapmaya, çok daha çabuk karar almaya ve alınan kararları da uygulamaya uygun bir yapı.
Geçen yazımda da belirttim, bir kere daha altını çizeyim, sigortacıların da isteği, BDDK benzeri bağımsız bir Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulması. Bilinmez, belki önümüzdeki dönemde tüm bağımsız kurumlar -artık adına Mali Piyasalar Üst Kurulu mu dersiniz, Finansal Piyasalar Üst Kurulu mu- tek bir çatı altında toplanır, sigortacılık ve bireysel emeklilik de bu çatı altına girer.
Okuyucuya not: İzniniz olursa, kısa bir tatile çıkacağım, bir süreliğine sizlerle birlikte olamayacağım. Döndüğümde görüşmek üzere diyelim.
Sigortacılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlandı
2 Temmuz tarihli yazımda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Hazine Müsteşarlığı çatısı altında olan sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminin yeni dönemde hangi bakanlığa ya da hangi kuruma bağlanacağını sormuş, bu konudaki duyumlarımı da paylaşmıştım.
Hatta başlığı da ‘Hazine, Maliye’ye bağlanacak, peki sigortacılık ne olacak?’ diye atmıştım. Yazımda, ihtimallerden birinin –ki, en yüksek olanıydı, hatta neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlanması olduğunu belirtmiştim. Düşük olsa da duyumlarıma istinaden bir diğer ihtimalin de, sigortacılığın, yeni dönemde Ticaret Bakanlığı çatısı altına alınacağını yazmıştım.
BERAT ALBAYRAK’A EMANET
10 Temmuz tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başta Hazineciler ve sigortacılar olmak üzere birçok kesimin merak ettiği sorunun cevabı da netleşti. Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı. Böylece sigortacılık ve bireysel emeklilik, bir başka deyişle de tasarruf sistemi; yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığında, dolayısıyla da Berat Albayrak’ın yönetiminde olacak.
Yayımlanan Kararname’de Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni dönemdeki görev ve yetkileri de belirlendi. Bunlar; ülke sigortacılığının gelişmesi, sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek; sigortacılarla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak, ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek.
NEREDE KALMIŞTIK?
Sigortacılık açısından yeni dönem netleşmiş oldu. Bir anlamda kalınan yerden devam edilecek; tek fark, Hazine ile Maliye Bakanlığı’nın tek çatı altında birleşmiş olması. Sigortacılarla konuştum, yeni dönemden memnunlar ama bazı endişeleri de var. Bunların başında da büyük ve biraz da karmaşık yapıya sahip olan sigortacılık ve bireysel emekliliğin; Maliye’nin gölgesinde kalacak olması geliyor. Daha açık bir anlatımla sigortacılar, ‘vergi konularından sigortacılığa sıra gelir mi?’ diye endişe duyuyorlar. Bunu zaman gösterecek ama bence yeni yapı, çok daha kolay reform yapmaya, çok daha çabuk karar almaya ve alınan kararları da uygulamaya uygun bir yapı.
Geçen yazımda da belirttim, bir kere daha altını çizeyim, sigortacıların da isteği, BDDK benzeri bağımsız bir Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulması. Bilinmez, belki önümüzdeki dönemde tüm bağımsız kurumlar -artık adına Mali Piyasalar Üst Kurulu mu dersiniz, Finansal Piyasalar Üst Kurulu mu- tek bir çatı altında toplanır, sigortacılık ve bireysel emeklilik de bu çatı altına girer.
Okuyucuya not: İzniniz olursa, kısa bir tatile çıkacağım, bir süreliğine sizlerle birlikte olamayacağım. Döndüğümde görüşmek üzere diyelim.