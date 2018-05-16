Sağlık sigortası prim borcu olanlara müjde

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına af getiren yasa tasarısı, genel sağlık sigortası borcu olanları da yakından ilgilendiriyor. GSS prim borcu olanlar sene sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Yeni düzenleme ile gelir testi için başvuru süresi de uzatıldı.

Okuyucular, günlerdir, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yeni bir af ya da düzenleme olup olmadığını soruyor. Hemen söyleyeyim, var. Meclis’te görüşmeleri süren ve sona gelinen, önümüzdeki günlerde de yasalaşması beklenen kamuoyunda vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına af getiren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; genel sağlık sigortası borcu olanları da ilgilendiriyor.

GELİR TESTİ NE OLACAK?

Detaya geçmeden önce kısa bir bilgi vereyim. Çünkü son bir-iki yılda GSS ile ilgili birçok düzenleme yapıldığı için kafalar da bir hayli karışık. Geçen senenin Nisan ayına kadar sosyal güvencesi olmayanlar gelirlerine göre sağlık sigortası primi ödeyip, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyordu. Yapılan düzenleme ile 2017’nin Nisan’ından itibaren sağlık sigortasında tek prim sistemine geçildi ve geçmişe yönelik prim borcu olanlara da bu borçlarını yapılandırma imkanı tanınırken, primleri ödeyecek gücü olmayanlardan da gelir testi yaptırmaları istendi. Bu kişiler için bir yıllık süre tanındı ve bu süre Nisan ayının başında doldu. Bu tarihten sonra da borçlarını yapılandırma-yanlar, gelir testine girmeyenler sağlık hizmetinden yararlanamayacaktı. Meclis’te görüşmeleri süren yeni kanun tasarısı ile GSS borcu olanlara yeni bir af daha geliyor. Kimlerin, bu aftan, nasıl yararlanacağını anlatayım.

BAĞ-KUR’LULARA AF

Geçmişte, genel sağlık sigortasına 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur’lular, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor ve bu da ciddi sıkıntılara neden oluyordu. Tasarı ile köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yasa çıktıktan sonra borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması ya da 60 günden fazla prim borcu bulunmakla birlikte bu borçlarını yeniden yapılandırıp, ilk taksiti de ödemeleri halinde GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilecekler.

Tasarının yasalaşması halinde, sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanların önceki döneme ait prim borçları da dikkate alınmaksızın 31 Aralık 2018’e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilecekler.

Ayrıca GSS tescili yapılmış olup da gelir testine başvurmayanlar, 30 Kasım 2018’e kadar gelir testine başvururlarsa GSS primleri, gelir testine göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren geçerli olacak.

GSS BORCU OLANLAR AFTAN NASIL YARARLANACAK?

- Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine başvuru süresi 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatıldı.

- Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık 2018’e kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ve gecikme zammı ödemeyecekler.

- Prim borcu olanlar, aftan yararlanıp, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımından yararlanacak.

- Genel sağlık sigortası prim borcu olanlar 31 Aralık 2018’e kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

- Bağ-Kur’lular borçlarını yeniden yapılandırırlarsa, ilk taksiti ödedikleri andan itibaren devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

EMEKLİLER NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

Meclis’te görüşmeleri süren yeni kanun tasarısı ile bu yıl emeklilere biner liralık bayram ikramiyesi dağıtılacak. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilecek. Yaklaşık 12.3 milyon emekliye ikramiye dağıtılacak. İlk ödeme ise Haziran ayının başlarında, Ramazan Bayramı’ndan önce yapılacak. İkramiye hakkından SSK, memur emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ile şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören ve aylık bağlananlar yararlanacak. İkramiyeden hayatını kaybeden hak sahiplerinin yakınları da yararlanabilecek. Hak sahipleri hisseleri oranında ikramiyeden pay alacak. İkramiye hakkından yeni emekliler de yararlanabilecek.