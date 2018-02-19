Saç baş yolduran yargı kararı!

Geçen hafta Mehmet Şimşek, trafik sigortası ile ilgili açıklama yaparak, sistemi gözden geçireceklerini söyledi. Önce, o açıklamayı, özetleyeyim. Şirketlerin trafik sigortasından zarar ettiğine, bunun sürdürülebilir olmadığına değinen Başbakan Yardımcısı, şunları söyledi: “Kimse sürekli zarar ettiği sektörde çalışmaz, sermaye bağlamaz. Sistemi gözden geçireceğiz. Sık kaza yapanların yüksek prim ödemesi kaçınılmaz. Yaptığımız düzenlemelere yargı kararları uyuyor mu, takip ediyoruz. Geçenlerde saç baş yolduran bir karar gördüm. Alkollü sürücü kaza yapıyor, hayatını kaybediyor, aile tazminat talebinde bulunuyor, mahkeme de aileyi haklı buluyor. Düzenlemeler net olacak. Yargının kanunlara ve düzenlemelere uymasını istiyoruz.”

TRAFİK SİGORTASINA DÜZENLEME

Yeni düzenlemeler hakkında biraz araştırma yaptım. Öğrendiklerimi paylaşayım. Birincisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) aktarılan yüzde 10’luk pay düşürülecek. Sigortacılar, yapılan her trafik poliçesi karşılığında aldıkları primin yüzde 10’unu SGK’ya aktarıyor. SGK da bu paralarla trafik kazalarında tedavi giderlerini ödüyor. İşte, bu payın, yüzde 7 ya da 8’e düşürülmesi planlanıyor. Sadece 2017’de, 1 milyar liradan fazla bir tutarın SGK’ya aktarıldığını hesaba katacak olursak, yapılacak düzenleme sigortacıları ciddi rahatlatacaktır.

Bir diğer düzenleme ise trafik kazalarında vefat edenlerin yakınlarına ödenen vefat tazminatında yapılacak. Tazminatlara belli bir standart getirilecek. Böylece, kararlar mahkemeden mahkemeye değişmeyecek; farklı farklı tazminat kararları da verilmeyecek. Şirketler de kime, ne ödeyeceğini bilecek. Mehmet Şimşek’in, düzenlemeler net olacak dediği de işte bu konu. Şunu da belirtmekte fayda var; son dönemde mahkemeler farklı kararlara hükmetse de nihai karar Yargıtay’a ait ve Yargıtay da sigorta genel şartlarına uygun karar veriyor.

DEĞER KAYBINA STANDART

Yapılacak önemli bir düzenleme de kaza sonrası araçlarda oluşan değer kaybına yönelik. Her ne kadar değer kaybının nasıl hesaplanacağı trafik sigortası genel şartlarında belirtilmiş olsa da burada da bir standart yok. Öyle ki, sigorta uyuşmazlıklarını çözen Sigorta Tahkim Komisyonu bile sigorta şirketlerine farklı farklı değer kaybı ödemeleri çıkartabiliyor. Daha da vahimi, değer kaybı konusu; avukatından eksperine, tahkim hakeminden hasar aracısına kadar bazı kesimlerin rant kapısı haline gelmiş durumda. Vatandaşa faydası var mı? Yok. Ama birileri bu işten çok ciddi nemalanıyor; sigortacılar ise sürekli değişen ve ciddi rakamlarda tazminat ödemek durumunda kalıyor. İşte, burada da düzenlemeye gidilecek. Yeri gelmişken belirteyim, gelecek yazımda değer kaybı konusuna daha detaylı değineceğim.