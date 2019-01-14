Özel sağlıkta fiyatlar arttı

Bir taraftan döviz kuru nedeniyle tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin fiyatı artırınca, diğer taraftan da Tabipler Birliği 2019’da hekim fiyatına yüzde 26 zam yapınca özel sağlık sigortasının primleri yeni senede yüzde 35’in üzerinde zamlandı. Sigortacılar, “Bir stent için hastaneye bin lira ödüyorduk, şimdi 7 bin lira ödüyoruz” diyor.
SON günlerde okuyuculardan özel sağlık sigortası ile ilgili şikayet gelmeye başladı. Şikayetin konusu ciddi fiyat artışları. Kimi okuyucular, sigorta şirketinin yüzde 38 zam yaptığından yakınıyor, kimileri ise zam oranının yüzde 45 olduğunu söylüyor. En düşük zam oranı ise yüzde 30’lara yakın. Gelen şikayetlere baktım; genelde, yeni yılda sağlık sigortasında zam oranının ortalama yüzde 35’ler civarında olduğu dikkatimi çekti. Hal böyle olunca da vatandaş, enflasyonun yüzde 20 olduğu bir ortamda, sağlık sigortasında zam oranının neden yüzde 40’lara yakın olduğunu sorguluyor.
2.6 MİLYON SİGORTALI
Araştırdım; hem sigortacılarla hem sağlıkçılarla konuştum. Önce, sağlık sigorta pazarı hakkında bilgi vereyim. 2 milyon 640 bine yakın kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bunun bir milyon 400 bini grup sağlık sigortasından, yani şirketlerin çalışanları için yaptırdıkları sigortadan oluşuyor. Kalan bir milyon 167 bin kişi de ferdi olarak özel sağlık sigortası yaptırıyor. 80 milyonluk bir ülkede hepi topu sağlık sigortalı vatandaş sayısı 2.5 milyondan biraz fazla. Bence birinci sorun bu. Kaldı ki, 2017 yılında sigortalı sayısı 2.8 milyonmuş. Yani, sigortalı sayısında düşüş var.
Sigorta şirketlerinin sağlık sigortasındaki durumunu da inceledim. Çünkü konuştuğum sigortacılar, bu alanda zarar ettiklerini öne sürüyor. 2018’in 9 aylık döneminde sigorta şirketleri sattıkları tüm sağlık poliçelerinden –ki bunun içinde tamamlayıcı sağlık, seyahat sağlık, hastalık gibi sağlık sigortaları da var- 4 milyar TL gelir elde etmişler. Karşılığında ise 3.8 milyar TL giderleri olmuş ki, bu giderin 3.4 milyar lirası yine sigortalılara ödedikleri sağlık hasarından oluşuyor. Bakıldığında, 2018’in 9 aylık döneminde sigortacılar, özel sağlık sigortasında vatandaştan topladıkları her 100 liralık primin, 83 lirasını hasar olarak yine vatandaşa ödemişler.
DOKTORA YÜZDE 26 ZAM
Gelelim, fiyat artışının nedenlerine. Sigortacılar madde madde anlattılar. Birincisi, 2018’in ikinci yarısındaki, özellikle de Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında, dövizdeki hızlı yükselişin başta tıbbi malzeme olmak üzere tüm sağlık giderleri ve ilaç fiyatlarında yarattığı artış. Konuştuğum sigortacılar, “2018’in başında bir stent için hastaneye bin lira ödüyorduk şimdi 7 bin lira ödüyoruz” diyor. İkinci bir neden, doktor fiyatlarındaki artış. Türk Tabipleri Birliği, 2019 yılı hekim fiyat tarifesini açıkladı ve buna göre de yeni yılda hekimlerin alacağı ücretlere yüzde 26 zam yaptı.
NEDEN ZAMLANDI?
Yine bir başka etken, özellikle son bir-iki yılda sağlık sigortası yaptıranların sigorta kullanımındaki artış. Sigortacılara göre; yaş değişimi nedeniyle sigortalılar daha fazla sağlık hizmetine başvuruyor, kimi sigortalılar sigortaya ödediği primi çıkarmak için sık sık doktora gidiyor, grup sağlık sigortalarında da çalışanlar ‘seneye şirket sigorta yapmaz, varken kullanayım’ diyor ve sene sonuna doğru bu kullanımlar daha da artıyor. Sigortacılara göre, sağlıkta sigortalı sayısı artmıyor ama hasar oranı artıyor.
İşte tüm bunları alt alta koyduğunuzda, üzerine bir de şirketlerin bu alanda zarar açıklayacaklarını eklediğinizde; evet, vatandaş, şikayetinde haktı, 2019 yılında özel sağlık sigortasında fiyat artışı ortalama yüzde 35’lere yakın.
SAĞLIKÇILAR NE DİYOR?
Sigortacılar sağlık sigortasında fiyat artışının ana nedenini sağlık giderlerindeki artışa bağlıyor. Peki, bu konuda sağlıkçılar ne diyor? Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat ile konuştum. Bahat, dövize bağlı olarak başta malzeme ve ilaç olmak üzere sağlık giderlerinde ciddi artış olduğunu, sağlık enflasyonunun da yüzde 30’lar civarında olduğunu belirterek, Türk Tabipler Birliğinin de hekim ücretlerine yüzde 26 zam yaptığını söyledi. Reşat Bahat, bu noktada sigorta şirketlerine bir eleştiri de bulunarak, şunları söyledi: “Sigorta şirketleri sağlık hasarı olarak ödediği paraların yüzde 60’ını 20 hastaneye ödüyor. Oysa 500 özel hastane var. Diyorlar ki, o büyük hastaneler poliçede olmazsa, sigorta satamıyoruz. Doğrudur, ancak sigorta şirketleri o büyük hastanelere Tabipler Birliğinin belirlediği hekim fiyatının iki katını verirken, diğer hastanelere ise belirlenen fiyatın yarısını teklif ediyor. O zaman da diğer hastaneler özel sigortalar ile çalışmak istemiyor. Oysa el birliği ile sigortalı sayısını artırıp, özel sağlık sigortasını tabana yaysak fiyatlar düşecek.”
Özel sağlıkta fiyatlar arttı
Bir taraftan döviz kuru nedeniyle tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin fiyatı artırınca, diğer taraftan da Tabipler Birliği 2019’da hekim fiyatına yüzde 26 zam yapınca özel sağlık sigortasının primleri yeni senede yüzde 35’in üzerinde zamlandı. Sigortacılar, “Bir stent için hastaneye bin lira ödüyorduk, şimdi 7 bin lira ödüyoruz” diyor.
SON günlerde okuyuculardan özel sağlık sigortası ile ilgili şikayet gelmeye başladı. Şikayetin konusu ciddi fiyat artışları. Kimi okuyucular, sigorta şirketinin yüzde 38 zam yaptığından yakınıyor, kimileri ise zam oranının yüzde 45 olduğunu söylüyor. En düşük zam oranı ise yüzde 30’lara yakın. Gelen şikayetlere baktım; genelde, yeni yılda sağlık sigortasında zam oranının ortalama yüzde 35’ler civarında olduğu dikkatimi çekti. Hal böyle olunca da vatandaş, enflasyonun yüzde 20 olduğu bir ortamda, sağlık sigortasında zam oranının neden yüzde 40’lara yakın olduğunu sorguluyor.
2.6 MİLYON SİGORTALI
Araştırdım; hem sigortacılarla hem sağlıkçılarla konuştum. Önce, sağlık sigorta pazarı hakkında bilgi vereyim. 2 milyon 640 bine yakın kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bunun bir milyon 400 bini grup sağlık sigortasından, yani şirketlerin çalışanları için yaptırdıkları sigortadan oluşuyor. Kalan bir milyon 167 bin kişi de ferdi olarak özel sağlık sigortası yaptırıyor. 80 milyonluk bir ülkede hepi topu sağlık sigortalı vatandaş sayısı 2.5 milyondan biraz fazla. Bence birinci sorun bu. Kaldı ki, 2017 yılında sigortalı sayısı 2.8 milyonmuş. Yani, sigortalı sayısında düşüş var.
Sigorta şirketlerinin sağlık sigortasındaki durumunu da inceledim. Çünkü konuştuğum sigortacılar, bu alanda zarar ettiklerini öne sürüyor. 2018’in 9 aylık döneminde sigorta şirketleri sattıkları tüm sağlık poliçelerinden –ki bunun içinde tamamlayıcı sağlık, seyahat sağlık, hastalık gibi sağlık sigortaları da var- 4 milyar TL gelir elde etmişler. Karşılığında ise 3.8 milyar TL giderleri olmuş ki, bu giderin 3.4 milyar lirası yine sigortalılara ödedikleri sağlık hasarından oluşuyor. Bakıldığında, 2018’in 9 aylık döneminde sigortacılar, özel sağlık sigortasında vatandaştan topladıkları her 100 liralık primin, 83 lirasını hasar olarak yine vatandaşa ödemişler.
DOKTORA YÜZDE 26 ZAM
Gelelim, fiyat artışının nedenlerine. Sigortacılar madde madde anlattılar. Birincisi, 2018’in ikinci yarısındaki, özellikle de Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında, dövizdeki hızlı yükselişin başta tıbbi malzeme olmak üzere tüm sağlık giderleri ve ilaç fiyatlarında yarattığı artış. Konuştuğum sigortacılar, “2018’in başında bir stent için hastaneye bin lira ödüyorduk şimdi 7 bin lira ödüyoruz” diyor. İkinci bir neden, doktor fiyatlarındaki artış. Türk Tabipleri Birliği, 2019 yılı hekim fiyat tarifesini açıkladı ve buna göre de yeni yılda hekimlerin alacağı ücretlere yüzde 26 zam yaptı.
NEDEN ZAMLANDI?
Yine bir başka etken, özellikle son bir-iki yılda sağlık sigortası yaptıranların sigorta kullanımındaki artış. Sigortacılara göre; yaş değişimi nedeniyle sigortalılar daha fazla sağlık hizmetine başvuruyor, kimi sigortalılar sigortaya ödediği primi çıkarmak için sık sık doktora gidiyor, grup sağlık sigortalarında da çalışanlar ‘seneye şirket sigorta yapmaz, varken kullanayım’ diyor ve sene sonuna doğru bu kullanımlar daha da artıyor. Sigortacılara göre, sağlıkta sigortalı sayısı artmıyor ama hasar oranı artıyor.
İşte tüm bunları alt alta koyduğunuzda, üzerine bir de şirketlerin bu alanda zarar açıklayacaklarını eklediğinizde; evet, vatandaş, şikayetinde haktı, 2019 yılında özel sağlık sigortasında fiyat artışı ortalama yüzde 35’lere yakın.
SAĞLIKÇILAR NE DİYOR?
Sigortacılar sağlık sigortasında fiyat artışının ana nedenini sağlık giderlerindeki artışa bağlıyor. Peki, bu konuda sağlıkçılar ne diyor? Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat ile konuştum. Bahat, dövize bağlı olarak başta malzeme ve ilaç olmak üzere sağlık giderlerinde ciddi artış olduğunu, sağlık enflasyonunun da yüzde 30’lar civarında olduğunu belirterek, Türk Tabipler Birliğinin de hekim ücretlerine yüzde 26 zam yaptığını söyledi. Reşat Bahat, bu noktada sigorta şirketlerine bir eleştiri de bulunarak, şunları söyledi: “Sigorta şirketleri sağlık hasarı olarak ödediği paraların yüzde 60’ını 20 hastaneye ödüyor. Oysa 500 özel hastane var. Diyorlar ki, o büyük hastaneler poliçede olmazsa, sigorta satamıyoruz. Doğrudur, ancak sigorta şirketleri o büyük hastanelere Tabipler Birliğinin belirlediği hekim fiyatının iki katını verirken, diğer hastanelere ise belirlenen fiyatın yarısını teklif ediyor. O zaman da diğer hastaneler özel sigortalar ile çalışmak istemiyor. Oysa el birliği ile sigortalı sayısını artırıp, özel sağlık sigortasını tabana yaysak fiyatlar düşecek.”