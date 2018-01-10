Ölüm aylıkları da arttı!

Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. İster erkek olsun ister kadın; eşin, ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor. Dul eşin yeniden evlenmesi halinde ise ölüm aylığı kesiliyor. Çocukların ölüm aylığından yararlanması için öğrenim görmemeleri halinde 18, orta öğrenim görmeleri halinde 20, yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Kız çocukları ise yaş ve öğrenim sınırı olmaksızın; evli olmamaları, sigortalı çalışmamaları, herhangi bir gelirlerinin olmaması şartıyla ölüm aylığı hakkından yararlanabiliyor.

Peki, ölüm aylığı oranları nelerdir? Vefat eden sigortalı SSK’lı ise eşine yüzde 50 ölüm aylığı bağlanır. Eğer ölen sigortalının hiç çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Ama bir çocuk varsa, çocuğa yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylık oranı ise yüzde 25’dir. Çocuk sayısına göre ödenecek ölüm aylığı toplam aylığın üzerine çıkamayacağından eş ve çocuklar arasında belli indirim yapılarak, maaş bağlanır. Anne ve babasının ölümü halinde çocuklara yüzde 50 oranında ölüm aylığı ödenir. Ayrıca ölen sigortalının emekli maaşının yüzde 90’ını aşmayacak şekilde –ki, buna alt sınır aylık denir- yakınlarına maaş bağlanır ve bu maaş da eşe 2, çocuğa 1 hisse olarak pay edilir. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır. Şunu da belirteyim, sigortalının vefatı 2008 yılından önceyse hak sahiplerinin ölüm aylığı alabilmesinin şartları farklı; sigortalının 2008’den sonra ölümü halinde ise farklıdır.

YÜZDE 5.69 ZAMLI MAAŞ

Gelelim, 2018 Ocak ayı zamlı dul ve yetim aylıklarına. Tabloda SSK ve Bağ-Kurluların hisse oranlarına göre zamlı ocak maaşlarını bulacaksınız. Açıklanan yeni enflasyonla birlikte ölüm aylığı alanlar Ocak ayında maaşlarını yüzde 5,69 zamlı alacak. Buna göre de yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan birinin en düşük maaşı ek ödeme dahil 294 liraya çıkacak. Ölen sigortalının hiç çocuğu olmaması halinde eşi ise 2018 Ocak ayında en yüksek 3 bin 370 lira maaş alabilecek.