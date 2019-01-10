Açıklanan enflasyona göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur ölüm aylıkları da arttı. Yeni zamla birlikte en düşük hisseye göre ölüm aylığı 346 lira olurken, en yüksek aylık tutarı da 4 bin lirayı geçti.
YENİ zamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur ölüm aylıkları da arttı. Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alırken, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur ölüm aylığı alanlar da ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. Bunun üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları daha da artacak. Yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 353 lira olurken, en yüksek aylık ise yine yüzde 25 hisse göre bin 300 lirayı geçecek.
ÖLÜM AYLIĞI ORANLARI
Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
KİMLER YARARLANIYOR?
Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip, malul olanlar da yüzde 25 oranında maaş alabiliyor. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızların her birine de yüzde 25 oranında maaş bağlanıyor. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır. Sigortalının vefatı 2008 yılından önce ve sonra olmasına göre ölüm aylığı bağlanma şartları da farklılık gösteriyor.
Ocakta ölüm aylığı arttı
Açıklanan enflasyona göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur ölüm aylıkları da arttı. Yeni zamla birlikte en düşük hisseye göre ölüm aylığı 346 lira olurken, en yüksek aylık tutarı da 4 bin lirayı geçti.
YENİ zamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur ölüm aylıkları da arttı. Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alırken, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur ölüm aylığı alanlar da ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. Bunun üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları daha da artacak. Yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 353 lira olurken, en yüksek aylık ise yine yüzde 25 hisse göre bin 300 lirayı geçecek.
ÖLÜM AYLIĞI ORANLARI
Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
KİMLER YARARLANIYOR?
Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip, malul olanlar da yüzde 25 oranında maaş alabiliyor. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızların her birine de yüzde 25 oranında maaş bağlanıyor. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır. Sigortalının vefatı 2008 yılından önce ve sonra olmasına göre ölüm aylığı bağlanma şartları da farklılık gösteriyor.