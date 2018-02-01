Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi

MERKEZ Bankası, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Rapordan birkaç satır başını paylaşayım. Türk lirasındaki hızlı değer kaybı, uluslararası petrol ve diğer girdi fiyatlarındaki artış ve iktisadi faaliyetteki güçlü seyir, bugünkü yüksek enflasyonun başlıca nedenleri.

Merkez Bankası’nın 2018 için beklentisi, enflasyonun ocak ayında geriledikten sonra yılın ilk yarısı genelinde yatay bir seyir izlemesi, yılın son çeyreğinde ise belirgin biçimde gerilemesi. 2018’de enflasyona düşüş yönünde katkı yapacak başlıca unsurlar ise; iktisadi faaliyet ve kredi büyümesinin daha ılımlı bir seyir izleyecek olması, para ve maliye politikaları arasında güçlü bir şekilde devam edecek eşgüdüm dâhilinde vergi ve fiyat ayarlamalarının Orta Vadeli Program ile uyumlu seyretmesi.

Bu çerçevede de 2018 yılsonunda enflasyonun yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Bunu gerçekleştirmek için de Merkez Bankası, enflasyonu düşürmeye odaklı ve para politikasındaki sıkı duruşunu kararlılıkla sürdürecek.

BÜYÜME Mİ, ENFLASYON MU?

Şunu kabul edelim, son dönemde, özellikle de geçen sene, verilen teşvik ve desteklerle enflasyonu düşürmek yerine ekonomide büyümeyi artırmaya yönelik bir politika izlendi. Bu sayede de piyasalar hareketlendi, ekonomik krize girilmesine izin verilmedi ve yüksek büyüme yakalandı. Bunun üzerine dış etkenlerle birlikte yüksek olan enflasyon daha da arttı. Altını bir kere daha çizeyim, ekonomide izlenen bu politika sayesinde 2017, büyük sıkıntı yaşanmadan atlatıldı ve ciddi bir büyüme trendi yakalandı.

Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna göre, 2018’de teşviklerin geçen seneki gibi olmaması ve iktisadi faaliyetin de ılımlı seyir izlemesi demek; büyüme beklentisinin de yüksek olmayacağı anlamına geliyor. O zaman kritik soru şu: Büyümeyi belli noktada tutamayacaksak, enflasyonu da tek haneye indiremeyeceksek; 2018’de yüksek büyümeyi mi yoksa düşük enflasyonu mu tercih edeceğiz. Rapordan anlaşılacağı üzere Merkez Bankası, düşük enflasyona odaklanacak. Oysa hükümetin hedefi, yüksek büyüme.

HEDEF NE KADAR GERÇEKÇİ?

Bu işin bir boyutu, gelelim diğer boyutuna. Merkez Bankası’nın 2018 enflasyon hedefi, yüzde 7.9 ve uygulayacağı para politikası da bu hedefe yönelik. Son iki yıla baktığımızda; Merkez Bankası’nın 2016’da TÜFE’deki hedefi yüzde 5’di, gerçekleşen yüzde 8.53 oldu. 2017’de ise hedef yine yüzde 5’di, gerçekleşen yüzde 11.92 oldu.

Sadece son iki yılda hedef, 3.53 ve 6.92 sapmış. Hafızam beni yanıltmıyorsa son 7 yıldır da Merkez Bankası hedefi bir türlü tutturamıyor ama koyduğu hedeflere göre de para politikası uyguluyor. Bunun nasıl okunması gerektiğinin yorumunu artık size bırakıyorum.