Meğer hasar aracılarının tekerine çomak sokmuşuz!

Geçen, ‘Tazminat mağduru olmayın’ başlıklı yazımda, araçlardaki değer kaybı tazminatında sigortacılar ve sürücüler için en büyük sorunun kendine ‘hasar aracısı’ diyen kişi ve kuruluşlar olduğuna değinerek; özellikle sürücüleri, hasar aracılarına para kaptırmama konusunda uyarmıştım.
Yazı sonrası gelen tehditlerin haddi hesabı yok. ‘Sen işine baksana kardeşim’ diyenler mi istersiniz, ‘milletin ekmeği ile niye oynuyorsun’ diyenler mi… Belli ki, birilerinin tekerine çomak sokmuşuz. Bir olay kamuoyu ile paylaşıldığında birileri rahatsız oluyorsa, çirkinleşiyorsa; anlayın ki, orada büyük rant var ve bu rantın ortaya çıkmasından rahatsız olunuyor.
BİR GÜN SİZİ DE ARAYABİLİRLER
Sadece tehditler gelmedi, vatandaştan da –ki, ben sürücülere hasar aracısı mağdurları diyorum- onlarca e-posta geldi. Kimileri, şirket adı vererek, “Resmen insanları sömürüp, soyuyorlar, beni de sömürdüler” diyor; kimileri de hasar aracıları ile başından geçenleri anlatıyor. Bunlardan biri de yakın dostum. Bana anlattıklarını sizle de paylaşım ki, bu kişilerin, ellerinin nerelere uzandığını, yetkili kurumlardan tamirhanelere kadar kurulan ağı ve bu ağ sayesinde hasarlı araçları tespit etmekte güçlük çekmediklerini anlayın. Öyle ki, kazaya karışan sürücülerin TC kimlik numaralarından tutun da telefon numaralarına kadar tüm bilgiler bile ellerinde.
Yakın dostum, 2018’in Temmuz ayında eşinin aracı ile kusur olmadan kazaya karışıyor. Sigorta ile ilgili gereken işlemler yapılıyor. Kaza maddi açıdan büyük bir kaza olmadığı için dostum, değer kaybı tazminatı için başvurmuyor. Geçen ay içinde bir gün cep telefonu çalıyor; arayan kişi önce kendini tanıtıyor, ardından kazayı tüm detayları ile anlatıyor, aracın eşinin üzerine olduğunu ancak kazayı dostumun yaptığın söylüyor ve ‘değer kaybı tazminatı için başvurmamışsınız, devreye biz girersek en az bin lira alırsınız, hatta üzerini bile alabilirsiniz, tek yapmanız gereken bize vekalet vermeniz’ diyor. Arkadaşım konuyu bana ileteceğinden, vekalet örneğini istiyor, anında da telefonuna geliyor; o da bana iletiyor.
KAZANÇLARI 2.4 MİLYON LİRA
Vekalet örneğini gördüm; değer kaybı dışında diğer tüm zarar ve kaybın tazmininden tutun bununla ilgili tüm hukuki işlemler dahil tüm işlemleri yürütmeye, vekaleti veren kişi adına her türlü para tahsilatını yapmaya kadar ucu bucağı yok. Özetle, ‘tüm hukuki işlemleri ben yürütürüm, paranın tahsilatını da ben yaparım’ diyen bir vekalet. Düşünebiliyor musunuz; tüm bunlar hepi topu bin lira için. Ne kadar büyük bir rant var ki, bin liralık tazminat için koşturuyorlar. Daha da önemlisi asıl soru; TC kimlik numarasıydı, kaza tutanağıydı gibi gizli olması gereken belgelere nasıl ulaşabiliyorlar? Şu da var; kaza 2018’in Temmuz ayında oluyor, aradan bir buçuk yıl sonra bile arayabiliyorlar. Durumun vahametine bakın. Kimler bu işlerin içinde kimler! Biraz araştırdım, hasar aracılarının aylık kazançlarının 200 bin liraya yakın olduğunu öğrendim. Ayda 200 bin lira, yılda da 2.4 milyon lira için herkes her ağı kurabilir, ona buna para dağıtabilir.
Önerin ne derseniz? Sürücülere önerim, birileri bu şekilde arar ya da kapınızı çalarsa, ‘hadi kardeşim işine git, tazminatımı kendim alırım, senin de bu işten rant elde etmene izin vermem’ deyin. Geçen yazımda sigorta şirketinden nasıl tazminat alacağınızı detaylı yazdım. Yetkililere de bir çift lafım var; bu işi artık çözün ve kurulan bu çarpık düzeni bitirin.
Meğer hasar aracılarının tekerine çomak sokmuşuz!
Geçen, ‘Tazminat mağduru olmayın’ başlıklı yazımda, araçlardaki değer kaybı tazminatında sigortacılar ve sürücüler için en büyük sorunun kendine ‘hasar aracısı’ diyen kişi ve kuruluşlar olduğuna değinerek; özellikle sürücüleri, hasar aracılarına para kaptırmama konusunda uyarmıştım.
Yazı sonrası gelen tehditlerin haddi hesabı yok. ‘Sen işine baksana kardeşim’ diyenler mi istersiniz, ‘milletin ekmeği ile niye oynuyorsun’ diyenler mi… Belli ki, birilerinin tekerine çomak sokmuşuz. Bir olay kamuoyu ile paylaşıldığında birileri rahatsız oluyorsa, çirkinleşiyorsa; anlayın ki, orada büyük rant var ve bu rantın ortaya çıkmasından rahatsız olunuyor.
BİR GÜN SİZİ DE ARAYABİLİRLER
Sadece tehditler gelmedi, vatandaştan da –ki, ben sürücülere hasar aracısı mağdurları diyorum- onlarca e-posta geldi. Kimileri, şirket adı vererek, “Resmen insanları sömürüp, soyuyorlar, beni de sömürdüler” diyor; kimileri de hasar aracıları ile başından geçenleri anlatıyor. Bunlardan biri de yakın dostum. Bana anlattıklarını sizle de paylaşım ki, bu kişilerin, ellerinin nerelere uzandığını, yetkili kurumlardan tamirhanelere kadar kurulan ağı ve bu ağ sayesinde hasarlı araçları tespit etmekte güçlük çekmediklerini anlayın. Öyle ki, kazaya karışan sürücülerin TC kimlik numaralarından tutun da telefon numaralarına kadar tüm bilgiler bile ellerinde.
Yakın dostum, 2018’in Temmuz ayında eşinin aracı ile kusur olmadan kazaya karışıyor. Sigorta ile ilgili gereken işlemler yapılıyor. Kaza maddi açıdan büyük bir kaza olmadığı için dostum, değer kaybı tazminatı için başvurmuyor. Geçen ay içinde bir gün cep telefonu çalıyor; arayan kişi önce kendini tanıtıyor, ardından kazayı tüm detayları ile anlatıyor, aracın eşinin üzerine olduğunu ancak kazayı dostumun yaptığın söylüyor ve ‘değer kaybı tazminatı için başvurmamışsınız, devreye biz girersek en az bin lira alırsınız, hatta üzerini bile alabilirsiniz, tek yapmanız gereken bize vekalet vermeniz’ diyor. Arkadaşım konuyu bana ileteceğinden, vekalet örneğini istiyor, anında da telefonuna geliyor; o da bana iletiyor.
KAZANÇLARI 2.4 MİLYON LİRA
Vekalet örneğini gördüm; değer kaybı dışında diğer tüm zarar ve kaybın tazmininden tutun bununla ilgili tüm hukuki işlemler dahil tüm işlemleri yürütmeye, vekaleti veren kişi adına her türlü para tahsilatını yapmaya kadar ucu bucağı yok. Özetle, ‘tüm hukuki işlemleri ben yürütürüm, paranın tahsilatını da ben yaparım’ diyen bir vekalet. Düşünebiliyor musunuz; tüm bunlar hepi topu bin lira için. Ne kadar büyük bir rant var ki, bin liralık tazminat için koşturuyorlar. Daha da önemlisi asıl soru; TC kimlik numarasıydı, kaza tutanağıydı gibi gizli olması gereken belgelere nasıl ulaşabiliyorlar? Şu da var; kaza 2018’in Temmuz ayında oluyor, aradan bir buçuk yıl sonra bile arayabiliyorlar. Durumun vahametine bakın. Kimler bu işlerin içinde kimler! Biraz araştırdım, hasar aracılarının aylık kazançlarının 200 bin liraya yakın olduğunu öğrendim. Ayda 200 bin lira, yılda da 2.4 milyon lira için herkes her ağı kurabilir, ona buna para dağıtabilir.
Önerin ne derseniz? Sürücülere önerim, birileri bu şekilde arar ya da kapınızı çalarsa, ‘hadi kardeşim işine git, tazminatımı kendim alırım, senin de bu işten rant elde etmene izin vermem’ deyin. Geçen yazımda sigorta şirketinden nasıl tazminat alacağınızı detaylı yazdım. Yetkililere de bir çift lafım var; bu işi artık çözün ve kurulan bu çarpık düzeni bitirin.