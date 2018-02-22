Maaşından 53 lira kesildi sonrasına kendi bile şaşırdı!

‘Devlet zorluyor, biz zorlamaya karşıyız’ diyebilirsiniz. ‘Tasarruf edecek para mı var’ diyebilirsiniz. ‘Param olsa, faize yatırırım, istediğim zaman da çekerim’ diyebilirsiniz.

Her şeyi söyleyebilirsiniz ama açıkçası bireysel emekliliğe otomatik katılım, çok cazip bir sistem; özellikle de tasarruf etmek isteyenler için. Neden böyle söyledim? Çünkü okuyuculardan sıkça, ‘otomatik BES’in nesi cazip?’ şeklinde sorular alıyorum.

Sistem başlayalı bir yıl oldu ve bugün için 3,8 milyon kişi otomatik katılım sayesinde tasarruf ediyor. Haliyle bu kişiler, ‘doğru mu yaptık, faydası var mı?’ diye sorup, soruşturuyor. Anlatayım; hatta örnekle ve Ahmet adıyla hayali bir karakter üzerinden anlatayım. Ahmet, 2017’nin Ocak ayında, işvereni tarafından BES’e dahil edildi ve bir yıldır da tasarruf ediyor. Asgari ücretli çalıştığından, Ahmet’in maaşından, her ay 53 lira, BES için kesinti yapılıp, emeklilik şirketine aktarıldı.

DEVLET 1.159 LİRA VERDİ

Ahmet, geçen bir yıl boyunca maaşından toplam 636 lirayı (53 lira x 12 ay) emeklilik için ödedi. Devlet de her ay Ahmet’in, BES için ödediği paraya, yüzde 25 katkı yaptı. Devletin bir yıllık katkısı 159 (636 liranın yüzde 25’i) lira oldu. Böylece 2017’nin Aralık ayı sonunda, yani bir yılın sonunda, Ahmet’in tasarruf hesabında, kendi yatırdığı ve devletin katkısı ile birlikte 795 lira birikti.

Gelelim, Ahmet’in, birikimlerinin değerlendiği fonlardan elde ettiği bir yıllık getiriye. Malum, otomatik BES’te birikimler, faizli fon tercih edilmişse ağırlığı faiz içeren fonlarda; yok, faizsiz fon tercih edilmişse de yine ağırlığı katılım hesaplarından oluşan fonlarda değerlendiriliyor. Bu fonların adına da başlangıç fonu deniyor. Daha açık bir anlatımla devlet, otomatik katılımda, çalışanların birikimlerinin risksiz yatırım araçlarında değerlendirilmesi yönünde bir karar aldı.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN

Bir yıl içinde de başlangıç fonları ortalama yüzde 9,74 getiri sağladı. 795 liralık birikimi başlangıç fonunda değerlenen Ahmet de, 2017’nin sonunda, 77,43 lira getiri elde etti ve bir yılın sonunda tasarrufu 872,5 lira oldu. Daha bitmedi. Bir de Ahmet, otomatik katılımdan caymayıp, sistemde kaldığı için; girişinden iki ay sonra devlet, 1.000 lira daha ek katkı yaptı. Böylece otomatik katılım sayesinde 2018’in başında Ahmet’in tasarruf hesabında 1.872,5 lirası oldu.

Peki, Ahmet, otomatik katılım yerine birikimlerini götürüp bir bankaya faize yatırsaydı ne olurdu? Kimse alınmasın gücenmesin ama aylık 53 lirayı bankaya götürse, kimse Ahmet’in suratına bakmazdı. Hadi diyelim ki, baktı. Geçen senenin başında birikmiş 636 lirayı da bankaya, faize yatırdı. Ortalama mevduat faizinin getirisi yüzde 12. Ahmet, 636 liralık birikimine 76,3 lira faiz alacaktı ve bir senenin sonunda birikimi 712 lira olacak.

Özetlersek; geçen sene otomatik katılım sayesinde BES’e giren, asgari ücretli çalışanın, bir yıl boyunca maaşından 636 lira kesildi; bir yılın sonunda devlet katkıları ve emeklilik fonu getirileri ile birlikte çalışan, 1.872,5 liralık birikime ulaştı. Bunu neyle yaptı? Aylık, 53 liralık tasarrufla. Artık, otomatik katılım cazip mi, değil mi; kararı siz verin.