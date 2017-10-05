KOBİ'ye 35 milyar dolarlık leasing desteği

LeasingcileR, son 5 yılda KOBİ’lere 35 milyar dolar destek sağladı. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) koordinasyonunda yürütülen “Leasing ve Kobiler - Birlikte Güçlü Yarınlara” toplantılarının ikincisi Manisa’da yapıldı.



Reel sektörün ucuz ve sürdürülebilir finansmana ulaşması için alternatif finansman kaynağı olarak leasingin anlatıldığı toplantıya; Manisa’daki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının yanı sıra ihracatçılar ve KOBİ’ler katıldı. Toplantıda, İş Finansal Kiralama Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, Burgan Finansal Kiralama Cüneyt Akpınar, QNB Finans Leasing Genel Müdürü Metin Karabiber, Yatırım Finansal Kiralama Genel Müdürü Gülay Güner, Ziraat Leasing Genel Müdürü Sinan Çevik KOBİ’leri finansal kiralama hakkında bilgilendirdi.



Leasingciler, finansal kiralama pazarının yüzde 14 büyüyerek, 21 milyar TL işlem hacmine ulaştığını belirterek, son 5 yılda reel sektöre 35 milyar dolar destek sağladıklarını söyledi. Hedeflerinin 2023’te 100 bin müşteri ve 10,4 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmak olduğuna da değinen leasingciler, finansal kiralamada bugün için yüzde 3 olan tarım sektörünün payını daha da artırmak istediklerini vurguladı.









3.7 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa’da ciddi bir sermaye kullanım becerisi, teknolojik deneyim olduğunu belirterek, bunun üzerine artık markalaşmayı, yeni inovatif ürünlere yönelmeyi, yüksek teknolojiyi yakalamayı ve endüstri 4.0’a geçen ilk illerden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Manisa’nın ilk hedefleri, üzümde, zeytinde, tütünde, pamukta, domateste artık markalaşmak, kalitesini artırmak, daha fazla ihracata yönelmek.



Sanayisinde zaten ileri teknoloji kullanıyor, bu yüksek teknoloji kullanımını daha ileri seviyeye ulaştırıp yüksek teknoloji ihtisas organize sanayi bölgesine ve bu vasıtayla otomotiv ve savunma sanayiinde ön plana çıkmak gerekiyor.”



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, 2016 yılında Manisa’nın 3,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, ihracatın ithalattan fazla olduğunu belirterek, “Yani, GSMH’mız fazlalık veren bir ilimiz. Bununla beraber öncelikli olarak elektrik-elektronik ihracatındaki ağırlığımız 2 milyar dolar civarında. Türkiye’deki televizyon ihracatının yüzde 80’ini Manisa gerçekleştiriyor. Manisa, dünyada da yatırım yapılabilir ilk 3’ün içerisinde. Türkiye ekonomisindeki yerine baktığımızda da 7. sırada olan bir ilimiz” dedi.









TARIMIN PAYI ARTACAK

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Manisa’nın, Ege bölgesinde ihracatta ikinci il olduğunu, bölgenin 7 aylık toplam ihracatının 11,4 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Manisa hem tarım hem sanayi ürünleri bakımından önemli bir üretici bölge. KOBİ’lerin finansmana erişimi hala zor. İhracatın artması için KOBİ’lerin desteklenmesi önemli. Bu bölge beyaz et üretiminde Türkiye’nin en önemli bölgesi. Özellikle beyaz et üretimi ve ihracatının artırılması için bu üreticilere bir takım destekler sağlanması yerinde olur.”



Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, ticaret borsasının 2016 yılı işlem hacminin 1,9 milyar dolar olduğunu, 2017’de yüzde 20 civarında artışla 2,3 milyar dolar olacağını belirterek, şunları söyledi: “Son yıllarda bitmiş olan pamuğun tekrar Manisa bölgesinde ekilmesi ve çırçır fabrikalarının bundan sonraki süreçte devreye girmesi bekleniyor. Hükümetin pamuğa verdiği destek sayesinde ekim alanları daha da artacak. Pamuğun ekilmesi bence ülkemizin cari işlemler açığını azaltacak, dışarıdan ithal etmeyeceğiz, kendi ürünümüzü üreteceğiz.”



LEASING KULLANIMI

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili ve Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, leasing pazarının 54 milyar TL’lik büyüklüğü ulaştığını, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni işlemi finanse ettiklerini söyledi. Bu finansmanın yatırıma ve istihdama gittiğini belirten Gökmen, “Manisa’da 800 civarında üretici var ve bunların hepsi leasing potansiyeli olan işletmeler. Bu firmaların makine alımlarının tamamını finanse etmek istiyoruz” dedi. Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Leasing potansiyeli açısından Manisa, ilk 20’nin içinde. Bankacılıktan aldığı pay binde 9, leasingden aldığı pay yüzde 1,2. Leasingin payı biraz daha fazla ama bunu yüzde 2’lere çok rahat çıkartabiliriz. Bunun için hem tarımda hem jeotermali çıkartıp enerjiye dönüştürmekte hem de yan sanayinin finansmanında çok istekliyiz.”



VERDİĞİMİZ KREDİ YATIRIMA GİDİYOR

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Mehmet Cantekin, FKB çatısı altındaki şirketlerin kullandırdığı kredilerin doğrudan ekonomiyi canlandırdığını, yatırımı ve ticareti finanse ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Bizler ne kadar kredi finansmanını arttırırsak ekonominin, ticaretin ya da yatırımın doğrudan canlanmasında etkisini görebiliyoruz. 2017’nin ilk 6 ayında toplam 92 milyar TL’lik kredi kullandırdık. Bizim kullandırdığımız kredilerin finans sistemi içindeki payı yüzde 5’ler civarında. Dolayısıyla ticaretin, yatırımın canlanması için mutlaka bizim birliğimize üye kuruluşların ekonomide almış olduğu payların arttırılması gerekiyor. Ben inanıyorum ki, İstanbul Finans Merkezi başlığı altında son dönemde yapılan çalışmalarla birlikte ülkemizin finans yapısının gelecekte nasıl şekil alması gerektiği konusunda bir vizyon ortaya konacak; bu çerçevede de bizim gibi ticarete ve yatırıma doğrudan destek veren finansal kuruluşların da finans sisteminden aldığı payın arttırılması için gerekli kolaylıklar sağlanacak.”



MALİYETİMİZ YÜKSEK DEĞİL

FKB Başkan Vekili Ünal Gökmen, leasingin, KOBİ’ler için faydalarına değinerek, şunları söyledi: “KOBİ’ler bankalarla zaten çalışıyor. Diyelim ki, bir KOBİ’nin, 1 milyon TL kredi limiti var, 3 milyon TL de ciro yapıyor. 1 milyon liralık bir makine almak istedi, onun için bankaya gidip, 1 milyon TL’lik daha limit istiyor. Böyle baktığınızda KOBİ’lerin finansman çeşitliliğine gitmesi lazım. Kendi teminat yapısını oluşturmak için, vade uyumu için de leasinge gelmesi lazım. Sürekli, leasingin pahalı olduğu yönünde söylemler duyuyoruz. Eximbank kaynaklarımız var, Dünya Bankası kaynaklarımız var, Avrupa Kalkınma Bankası kaynaklarımız var. Maliyetlerimiz öyle yüksek değil. Gelsinler, bizden bir teklif alsınlar. Hatta birçok üründe, işleme özel, uygun maliyetlerimiz var.”



EXİMBANK'TAN 33 MİLYAR DOLAR

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bu yılın Ağustos ayı itibariyle ihracatçıya 33 milyar dolar destek sağladıklarını, sene sonu hedeflerinin 40 milyar dolar olduğunu, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 26’sına destek verdiklerini belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Geçtiğimiz yıl 7 bin 700 şirketle çalışırken, buna önemli ölçüde KOBİ’leri ekledik. Bugün geldiğimiz noktada 8 bin 600’e yaklaştık. Orada da yüzde 14’lük bir artış sağladık. Geçtiğimiz ay uluslararası finansman yüklerimiz biraz düşünce o düşüşü süratle ihracatçılarımıza yansıttık. Türkiye’nin en büyük ilk 5 leasing şirketi ile anlaşma yaptık. Dünya bankasından 22 yıl süreyle sağladığımız 300 milyon dolarlık kaynağın 100 milyon dolarını leasing şirketlerimize tahsis ettik ve yaptığımız protokol ile de bizim öngördüğümüz koşullarda yatırım endeksli faaliyetlerde kullanacaklar. Leasing şirketlerinin yatırıma katkısı çok büyük. Leasing şirketleri aracılığıyla kullandırdığımız kredinin yüzde 60’ını KOBİ’lere kullandırıyoruz.”