KOBİ’lere Hazine destekli ucuz primli alacak sigortası

Öyle ki, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a bile girdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de hemen hemen her platformda, alacak sigortasının yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor. Bu konuda, en son açıklamayı geçenlerde yaptı ve KOBİ’leri, alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak, alacak sigortasının yaygınlaşması için devlet destekli milli bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Üzerinde çalışılan model hakkında biraz araştırma yaptım. Ama önce şu bilgiyi paylaşayım. İsteyen şirketler bugün alacak sigortası yaptırabiliyor. Bu alanda da sigorta pazarında üç şirket faaliyet gösteriyor. Temel sorun, bu sigortayı, büyük şirketlerin yaptırması. KOBİ ölçeğindeki şirketlere ise sigortanın fiyatı yüksek geliyor. Ekonomi yönetiminin şikayet ettiği konu da işte bu fiyat yüksekliği. Peki, yeni model nasıl olacak? Madde madde anlatayım.

FİYATI DEVLET BELİRLEYECEK

- Uygulama Hazine destekli olacak. Deprem sigortasında (DASK), tarım sigortasında (TARSİM) ya da maden çalışanları ferdi kaza sigortasında olduğu gibi alacak sigortası havuzu kurulacak. Bir anlamda devlet destekli bir model olacak.

- Havuzun denetimi Hazine’de olacak, yönetimini ise Halk Sigorta yapacak.

- Alacak sigortasının primlerini Hazine belirleyecek. Haliyle fiyat ucuz olacak. Sigorta şirketleri ise Hazine’nin belirlediği fiyat üzerinden sigortayı KOBİ’lere satacak.

- Sigorta sadece KOBİ’lere yönelik olacak. Bunun için de alacak sigortası özelinde bir KOBİ tanımı yapılacak ve bu tanıma giren şirketler, sigorta satın alabilecek. Bu tanıma girmeyen büyük şirketler, ucuz fiyatlı alacak sigortasından yararlanamayacak.

- Gelelim işin hasar boyutuna. Hazine, hasar için belirli bir limit belirleyecek. Bu limite kadar olan hasarları sigorta şirketleri ödeyecek. Oluşacak hasar bu limitin üzerine çıkarsa; üzerini Hazine, yani devlet, karşılayacak ki, bugün aynı uygulama TARSİM’de de, DASK’ta ve diğer sigorta havuz uygulamalarında da var.

- Yeni model, mevcut alacak sigortası uygulamasını etkilemeyecek. Pazarda sigorta satan üç sigorta şirketi yine kendi fiyatlarından büyük ve kurumsal şirketlere sigorta satmaya devam edecek.

YENİ UGULAMA 2019’DA

- Yeni uygulamaya 2019’un başında geçilmesi planlanıyor. Bu süre içinde de sigorta kapsamı içine girecek KOBİ’lerin; finansal verileri, kredibilite durumları gibi bilgiler Sigorta Bilgi Merkezi’nde (SBM) toplanacak. Bugün nasıl bankalar kredi vereceği KOBİ’nin finansal bilgilerine bakarak kredi veriyor ya da limiti ona göre belirliyorsa; alacak sigortasında da aynı yöntem uygulanacak. Sene başına kadar da bu bilgiler gerekli kurumlardan SBM’ye aktarılacak.

Peki, bu model KOBİ’lere ne sağlayacak? Öncelikle, tahsilat ve risk yönetimini uygun fiyatla sigorta şirketlerine devredecekler. Böylece ilave teminata gerek kalmadan kredi finansmanına kolay ulaşabilecekler. Aynı zamanda sigortacılar için de yeni bir pazar yaratılmış olacak. Son olarak şunu da söyleyeyim. Duyduğuma göre bazı bankalar, alacak sigortası şirketi kurmak için yeni modelin şekillenmesini bekliyormuş.