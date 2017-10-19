Kitle fonlaması ile projesi olana kaynak sağlanacak

Meclis’te görüşme-leri süren Torba Yasa’da, hem girişimcileri hem de sermaye piyasalarını ilgilendiren önemli bir madde var; kitle fonlaması.

Yasa Meclis’ten geçerse, kitle fonlaması sistemi de Türkiye’de başlamış olacak. Peki, nedir kitle fonlaması? En basit haliyle; çok sayıda yatırımcının ufak paralar ile herhangi bir girişimi, internet üzerinden fonlamasına imkan tanıyan bir sistem. Bu yolla, başta teknoloji olmak üzere tüm alanlarda projesi olan, ancak kaynak bulamayanlara finansman imkanı yaratılacak.

YENİ NESİL FİNANSMAN ARACI

Amaç ne derseniz; küçük yatırımcıların yine küçük miktarlar ile bir projeyi –ki, buna girişim de diyebiliriz- internet üzerinden fonlamasını sağlamak. Nitekim Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kitle fonlamasını yeni nesil finansman aracı olarak tanımlıyor. Böylece, yatırım yapmak isteyenlere yeni bir alan açılırken, girişimci sayısı artacak, finansmana erişim de kolaylaşacak. Şunu kabul ediyorum, ilk aşamada bu işten girişim şirketleri yararlanacaktır ama kitle fonlaması tutarsa, zaman içinde tabana da yayılır; tıpkı, Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi. Bugün ABD’de bu yöntemle sağlanan fon miktarı 20 milyar doların üzerinde.

Önümüzdeki dönem torba yasa ile kitle fonlamasının gelişmesi için önemli düzenlemeler yapılacak. Bunların başında da girişimcilerin kitle fonlaması sonucunda karşılaşacakları maliyetleri azaltmak için halka açık ortaklıklar, halka arz, izahname ve ihraç belgesi düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulması geliyor.

FON PLATFORMUNU SPK KURACAK

Peki, bu işin sermaye piyasası ile alakası ne? Birincisi, torsa yasa ile Sermaye Piyasası Kanununa kitle fonlaması tamını eklenecek ve sistemin esaslarını belirlemek üzere de Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yetki verilecek. Daha açık bir anlatımla, kitle fonlaması platformları SPK tarafından kurulacak.

Platformun amacı ise girişimcilerle fon sağlayıcıları elektronik ortamda buluşturmak. Yani, proje sahipleri, fikirlerini bu platform üzerinden paylaşacak, projeye destek olmak isteyenler de aynı platform üzerinden fon sağlayacak. Yine aynı platform üzerinden projenin desteklenmesi için gerekli fon toplandıktan sonra, para proje sahibine ya da şirkete aktarılacak. Toplanacak paranın limiti, ne şekilde yatırılacağı, proje sahibi ile fon sağlayanın haklarının nasıl korunacağı gibi esaslar; yasa Meclisten geçtikten sonra SPK tarafından belirlenecek.