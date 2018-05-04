Kimler dÃ¶vizle borÃ§lanamayacak?

Merkez BankasÄ±, Sermaye Hareketleri Genelgesiâ€™ni yayÄ±mladÄ±. Buna göre, döviz geliri olmayan ÅŸirketler, 2 MayÄ±sâ€™tan itibaren artÄ±k döviz kredisi kullanamayacak. Tabi bunun bazÄ± istisnalarÄ± var. Okuyucudan gelen soru ve yorumlar gösteriyor ki, yeni düzenleme hakkÄ±nda kafalar karÄ±ÅŸÄ±k.

Peki, kimler dÃ¶viz ile borÃ§lanabilecek, kimler borÃ§lanamayacak, hangi kurum ve kuruluÅŸlar istisnalar iÃ§ine girecek? Daha net anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in madde madde anlatayÄ±m:

SINIR 15 MÄ°LYON DOLAR

- DÃ¶viz geliri olmayan TÃ¼rkiyeâ€™deki yerleÅŸik ÅŸirketler, yurtiÃ§inden ya da yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶viz kredisi ile borÃ§lanamayacak.

-Â DÃ¶viz geliri

olan ÅŸirketler kredi kullanÄ±m tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolarÄ±n altÄ±nda olanlar, kullanmak istedikleri kredi tutarÄ± ile mevcut kredi bakiyesi toplamÄ±nÄ±n son 3 yÄ±lÄ±n dÃ¶viz gelirleri toplamÄ±nÄ± aÅŸmayacak ÅŸekilde dÃ¶viz kredisi kullanabilecek. Bu ÅŸarta uymayan ÅŸirketler dÃ¶viz ile borÃ§lanamayacak, kredileri de dÃ¶vize endeksli olarak yenilenmeyecek.

- 2 MayÄ±sâ€™tan Ã¶nce kullanÄ±lmÄ±ÅŸ dÃ¶viz kredileri ve dÃ¶vize endeksli krediler, kredi bakiyesi hesaplamasÄ±na dahil edilmeyecek.

- Yeri gelmiÅŸken belirteyim, Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n genelgesinde dÃ¶viz gelirlerinin kapsamÄ±na da yer veriliyor. Buna gÃ¶re; ihracat, transit ticaret, ihracat sayÄ±lan satÄ±ÅŸ ve teslimler ile dÃ¶viz kazandÄ±rÄ±cÄ± hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelir dÃ¶viz geliri olarak kabul ediliyor.

YENÄ° Ä°STÄ°SNALAR GETÄ°RÄ°LDÄ°

Gelelim, istisnalara. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, bankalar, finansal kiralama ÅŸirketleri, faktoring ÅŸirketleri ve finansman ÅŸirketlerince kullanÄ±lacak dÃ¶viz kredileriyle, yatÄ±rÄ±m teÅŸvik belgesi kapsamÄ±nda veya bazÄ± yatÄ±rÄ±m mallarÄ±nÄ±n finansmanÄ±nda kullanÄ±lacak dÃ¶viz kredileri bu kapsamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutuldu.Â

Peki, diÄŸer istisnalar neler? Savunma sanayi projeleri ile kamu-Ã¶zel iÅŸbirliÄŸi ile gerÃ§ekleÅŸecek yatÄ±rÄ±mlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±na iliÅŸkin yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in dÃ¶viz geliri ÅŸartÄ± aranmayacak. Yani, bu yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapan ÅŸirketler dÃ¶vizle borÃ§lanmaya devam edecek. Buna yurtiÃ§i ihaleler iÃ§in uluslararasÄ± ilana Ã§Ä±kÄ±lan yatÄ±rÄ±mlar da dahil. Yeni dÃ¼zenlemede ilk kez ihracat yapacak ya da ihracata yeni baÅŸlayan ÅŸirketler de unutulmadÄ±. Bu iÅŸletmeler, dÃ¶viz gelirleri kadar dÃ¶viz ile borÃ§lanabilecek.