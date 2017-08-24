KGF kredilerinden kim, ne kadar yararlandı?

Gözlerden kaçtı; Hazine, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerle ilgili bir rapor yayımladı ve kimin, ne kadar kredi kullandığı ortaya çıktı.

Önce kısa bir bilgi vereyim. Geçen senenin sonunda, önce ekonomiyi canlandırmak için bankaların verdiği krediye kefil olan KGF devreye sokuldu, ardından da bu senenin başlarında Hazine ile KGF anlaşarak, Hazine destekli kefalet sistemi ektin hale getirildi. Böylece, Portföy Garanti Sistemi (PGS) tesis edilerek, kredi kefalet süreci hızlandırıldı.

175.4 MİLYAR TL’LİK KREDİ

2017’nin temmuz sonu itibariyle, Hazine destekli kefalet sisteminde, bankalara 196.9 milyar TL’lik kefalet limiti ve 185.3 milyar TL’lik de kefalet portföy limiti tahsil edildi. Bu yılın başından temmuz sonuna kadar 7 aylık dönemde ise bankalar, kefalet sistemi sayesinde 175,4 milyar TL’lik kredi kullandırdı ve verilen kefalet tutarı 155.9 milyar TL oldu. Toplam kefalet tutarının yüzde 93’ye yakını ise PGS aracılığı ile tesis edildi, yüzde 0.06’sı ise Eximbank kullandırılan kefaletlerden oluştu.

Peki, Hazine destekli KGF kredilerini kimler kullandı? Yüzde 75’ini KOBİ’ler, yüzde 25’ini de KOBİ dışı şirketler kullandı. Sektörel kırılıma bakıldığında ise 155.9 milyar TL’lik verilen kefalet tutarının; yüzde 38’i ticaret sektörüne, yüzde 30’u imalat sanayine, yüzde 13’e yakını inşaat sektörüne, yüzde 5’e yakını taşımacılığa, yüzde 4’e yakını da emlak sektörüne kullandırılmış. Daha açık bir anlatımla, KGF kredilerinin yüzde 30’u üretime gitmiş de diyebiliriz.

NE KADARI ÖDENMEDİ?

Gelelim, en önemli konuya. Hazine destekli kefalet sistemi başladığında, uygulamaya yönelik eleştirilerin başında kredilerin geri dönmeyeceği ve yükün Hazine üzerinde kalacağı geliyordu. Rapora göre, kredilerin sadece yüzde 0.04’ü tahsili şüpheli kredilerden oluşurken, yüzde 1.5’i yakın izlemeye alınmış. Yüzde 80’ine yakınında hiçbir sorun yaşanmıyor.

Sözün özü; Hazine destekli KGF sistemi şimdilik amacına ulaşmış gibi gözüküyor ki, önümüzdeki dönem de ekonomi yönetimi bu sisteme ağırlık verecek. Ama uzun süredir sürdürdüğüm görüşü yine tekrarlayayım; önemli bu kredilerin üretime ve istihdama dönüşmesi.