İşte ‘BES’e ne yatırırsam birikimim ne olur?’ sorusunun cevabı

Okuyuculardan, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yönelik gelen soruların başında ‘sisteme aylık ne kadar para yatırmalıyım?’, ‘birikimim ne olur?’ geliyor. Tabi bir de emeklilik fonlarının getirileri merak ediliyor. Fonların getirisi konusuna ileriki yazılarımda değineceğim. Önce şu, ‘BES’e ne kadar yatırırsam, ne kadar birikimim olur?’ sorusuna, örneklerle açıklık getireyim. Öncelikle şunu belirteyim, sistemde emeklilik yaşı 56 ve en az 10 yıl da sistemde kalmanız gerekiyor. Gerekiyor derken, ideal birikime ulaşmanın temel kriterleri bunlar; yoksa gerisi size kalmış. Bunu niye yazdım, vereceğim örneklerde emeklilik yaşı 56 alınmıştır. Örnekler de Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerinden derlenmiştir.
YAŞA GÖRE BİRİKİM TUTARI
Örnek 1: Yaşınız 25 ise, BES’e her ay 100 lira, yıllık 1.200 lira yatırırsanız, yatırdığınız bu tutarı da her yıl yüzde 5 artırırsanız; 56 yaşına geldiğinizde, 167 bin liraya yakın birikiminiz olur. Bunun 33 bin lirası devlet katkısıdır. Yani, 134 bin lirası sizin birikiminiz, 33 bin lirası da devletin sizin adınıza yaptığı yüzde 25 katkının toplam birikimidir. Sistemden ayrılmanız halinde yapılan kesintiler de düştükten sonra 164 bin lira alırsınız.
Örnek 2: Yaşınız 25 ise, BES’e her ay 200 lira, yıllık 2.400 lira yatırırsanız, yatırdığınız bu tutarı da her yıl yüzde 5 artırırsanız; 56 yaşına geldiğinizde, 333 bin liranın üzerinde birikiminiz olur. Bunun 66 bin lirası devlet katkısıdır. Sistemden ayrılmanız halinde 328 bin lira alırsınız.
Örnek 3: Yaşınız 30 ise, BES’e her ay 250 lira, yıllık 3.000 lira yatırırsanız, yatırdığınız bu tutarı da her yıl yüzde 5 artırırsanız; 56 yaşına geldiğinizde, 288 bin lira birikiminiz olur. Bunun 57 bin lirası devlet katkısıdır. Sistemden ayrılmanız halinde kesintiler sonrası 283 bin 500 lira alırsınız.
Örnek 4: Yaşınız 35 ise, her ay 250 lira, yıllık da 3.000 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 192 bin liraya yakın birikiminiz olur, bunun da 38 bin 170 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 189 bin 600 lira alırsınız.
Örnek 5: Yaşınız 40 ise, her ay 350 lira, yıllık da 4.200 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 170 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 33.849 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 170 bin liranın üzerinde para alırsınız.
60’INDA DA EMEKLİLİK
Örnek 6: Yaşınız 40 ise, her ay 500 lira, yıllık da 6.000 lira yatırırsanız; her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 243 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 48.357 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 240.740 lira alırsınız.
Örnek 7: Yaşınız 45 ise, her ay 700 lira, yıllık da 8.400 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 194 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 39.200 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 195 bin liranın üzerinde para alırsınız.
Örnek 8: Yaşınız 46 ise (46 yaşında sisteme girerseniz 10 yıl bekleyip, 56 yaşında emekli olabilirsiniz), her ay 1.250 lira, yıllık da 15.000 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 310 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 61.600 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 308 bin lira para alırsınız.
Elbette 50 yaşında da sisteme girebilirsiniz ancak 10 bekleyip, 60 yaşında emekli olmanız gerekir ve 50 yaşından sonra tasarruf adına sisteme ödeyeceğiniz katkı payları aylık 2 bin liraların üzerinde olması gerekir.
Verdiğim tüm örneklerde yıllık getiri yüzde 3 olarak alınmıştır, bu da enflasyondan arındırılmış getiridir birikim tutarları muhtemel birikimlerdir. Tüm örneklere bakılacak olursa ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor; BES’e ne kadar erken yaşta girilirse ve ortalama bir katkı payı ödenirse ve emekliliğe kadar beklenirse ciddi bir birikime ulaşılır.
İşte ‘BES’e ne yatırırsam birikimim ne olur?’ sorusunun cevabı
Okuyuculardan, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yönelik gelen soruların başında ‘sisteme aylık ne kadar para yatırmalıyım?’, ‘birikimim ne olur?’ geliyor. Tabi bir de emeklilik fonlarının getirileri merak ediliyor. Fonların getirisi konusuna ileriki yazılarımda değineceğim. Önce şu, ‘BES’e ne kadar yatırırsam, ne kadar birikimim olur?’ sorusuna, örneklerle açıklık getireyim. Öncelikle şunu belirteyim, sistemde emeklilik yaşı 56 ve en az 10 yıl da sistemde kalmanız gerekiyor. Gerekiyor derken, ideal birikime ulaşmanın temel kriterleri bunlar; yoksa gerisi size kalmış. Bunu niye yazdım, vereceğim örneklerde emeklilik yaşı 56 alınmıştır. Örnekler de Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerinden derlenmiştir.
YAŞA GÖRE BİRİKİM TUTARI
Örnek 1: Yaşınız 25 ise, BES’e her ay 100 lira, yıllık 1.200 lira yatırırsanız, yatırdığınız bu tutarı da her yıl yüzde 5 artırırsanız; 56 yaşına geldiğinizde, 167 bin liraya yakın birikiminiz olur. Bunun 33 bin lirası devlet katkısıdır. Yani, 134 bin lirası sizin birikiminiz, 33 bin lirası da devletin sizin adınıza yaptığı yüzde 25 katkının toplam birikimidir. Sistemden ayrılmanız halinde yapılan kesintiler de düştükten sonra 164 bin lira alırsınız.
Örnek 2: Yaşınız 25 ise, BES’e her ay 200 lira, yıllık 2.400 lira yatırırsanız, yatırdığınız bu tutarı da her yıl yüzde 5 artırırsanız; 56 yaşına geldiğinizde, 333 bin liranın üzerinde birikiminiz olur. Bunun 66 bin lirası devlet katkısıdır. Sistemden ayrılmanız halinde 328 bin lira alırsınız.
Örnek 3: Yaşınız 30 ise, BES’e her ay 250 lira, yıllık 3.000 lira yatırırsanız, yatırdığınız bu tutarı da her yıl yüzde 5 artırırsanız; 56 yaşına geldiğinizde, 288 bin lira birikiminiz olur. Bunun 57 bin lirası devlet katkısıdır. Sistemden ayrılmanız halinde kesintiler sonrası 283 bin 500 lira alırsınız.
Örnek 4: Yaşınız 35 ise, her ay 250 lira, yıllık da 3.000 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 192 bin liraya yakın birikiminiz olur, bunun da 38 bin 170 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 189 bin 600 lira alırsınız.
Örnek 5: Yaşınız 40 ise, her ay 350 lira, yıllık da 4.200 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 170 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 33.849 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 170 bin liranın üzerinde para alırsınız.
60’INDA DA EMEKLİLİK
Örnek 6: Yaşınız 40 ise, her ay 500 lira, yıllık da 6.000 lira yatırırsanız; her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 243 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 48.357 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 240.740 lira alırsınız.
Örnek 7: Yaşınız 45 ise, her ay 700 lira, yıllık da 8.400 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 194 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 39.200 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 195 bin liranın üzerinde para alırsınız.
Örnek 8: Yaşınız 46 ise (46 yaşında sisteme girerseniz 10 yıl bekleyip, 56 yaşında emekli olabilirsiniz), her ay 1.250 lira, yıllık da 15.000 lira yatırırsanız, her yıl da katkı payınızı yüzde 5 artırırsanız; emekliliğiniz geldiğinde 310 bin liranın üzerinde birikiminiz olur, bunun da 61.600 lirası devlet katkısıdır. Emekli olduğunuzda 308 bin lira para alırsınız.
Elbette 50 yaşında da sisteme girebilirsiniz ancak 10 bekleyip, 60 yaşında emekli olmanız gerekir ve 50 yaşından sonra tasarruf adına sisteme ödeyeceğiniz katkı payları aylık 2 bin liraların üzerinde olması gerekir.
Verdiğim tüm örneklerde yıllık getiri yüzde 3 olarak alınmıştır, bu da enflasyondan arındırılmış getiridir birikim tutarları muhtemel birikimlerdir. Tüm örneklere bakılacak olursa ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor; BES’e ne kadar erken yaşta girilirse ve ortalama bir katkı payı ödenirse ve emekliliğe kadar beklenirse ciddi bir birikime ulaşılır.