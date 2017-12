İşte 2018'in trafik sigortası fiyatları

Tüketici nezdinde, bir süredir, yeni senede, trafik sigortasında, fiyat artışı olup olmayacağı merak konusuydu.



Merak konusuydu, çünkü 2017’nin Nisan ayında, devletin trafik sigortasına müdahale ederek, tavan fiyat uygulaması getirmesi ile fiyatların yüzde 30’lar seviyesinde ucuzlaması, hatta bazı araç gruplarında indirim oranının yüzde 40’lara çıkması; sigorta şirketlerinde zarar endişesi yaratmıştı.



Sene sonu yaklaştıkça da sigortacılar, her platformda bu endişelerini dile getirip, yeni yıla girerken fiyatlara, enflasyon oranında artış talep ediyorlardı.





YÜZDE 5 ZAM

Hem tüketicilerin hem de sigortacıların merakını giderecek açıklama Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, 2018’de, bir defaya mahsus olmak yüzde 5 artış olacağını söyledi.



Önce, Mehmet Şimşek’in açıklamasından önemli satır başlarını paylaşayım. Mehmet Şimşek, sigorta şirketlerinin 9 ayda trafik sigortasından 240 milyon liralık zarar ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Azami prim uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere 2018 başında yüzde 5 artış olacak.”





ENFLASYON AYARLAMASI

Peki, bu artış fiyatlara nasıl yansıyacak?



Nisan ayında başlayan azami fiyat (tavan fiyat) uygulaması ile 4. basamakta (trafik sigortasına giriş kademesi), azami primler; otomobillerde 807 lira, kamyonlarda 2 bin 258 lira, taksilerde 2 bin 89 lira, minibüslerde bin 418 lira, otobüslerde 5 bin 7 lira olarak açıklandı.



Hasarsızlık indirimi ve hasar artırımına göre primler de 4. basamaktaki bu fiyatlara göre belirlendi. Uygulama ile birlikte Hazine; sigorta şirketlerine, 4. basamaktaki fiyatları, Mayıs-Ağustos döneminde her ay yüzde 1, Eylül-Aralık döneminde de her ay yüzde 1,5 oranında artırma hakkı da tanıdı. Böylece, isteyen şirketler, Nisan’dan bugüne kadar 8 ayda, trafik primlerini yüzde 10 artırdı. Ancak bu artış, Kasım ayında açıklanan yüzde 13’e yakın enflasyonun altında kaldı. Şimdi ise Hazine, sigortacılara, bir kereye mahsus olmak üzere 2018’in Ocak ayında yüzde 5 zam hakkı tanıdı. Böylece trafik sigortası fiyatında enflasyon ayarlaması yapılmış oldu.



Buna göre de 2018’in Ocak ayında İstanbul’da ilk kez trafik sigortası yaptıracak olan otomobiller, 1.007 lira prim ödeyecek.



Yine İstanbul’da, ilk kez trafik sigortası yaptıracak olan otobüsler 6.247 lira, taksiler 2.606 lira, motosikletler 4107 lira prim ödeyecek.



Azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5 oranındaki aylık artışlar 2018 yılında da devam edecek.





BU TABLOYU NASIL OKUYACAKSINIZ: Tabloda; illere, araç gruplarına ve sürücülerin hasar geçmişine göre 3 basamakta 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ödenecek primler yer alıyor.



1. basamakta, hasar frekansı en yüksek olan sürücülere uygulanacak primleri bulacaksınız.

4. basamak ise trafik sigortasına giriş fiyatı ve trafiğe ilk kez çıkacak araçları kapsıyor.

7. basamak ise bugüne kadar hiç hasarı olmayan sürücülere uygulanacak fiyatlar.