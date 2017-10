İşsizlik maaşına düzenleme

İşsizlik ödeneği değişecek, taşeron işçinin maaşını Maliye Bakanlığı belirleyecek. Meclis’te görüşmeleri süren torba yasa ile sosyal güvenlik alanında da birçok değişiklik olacak. Bunların en başında da asgari ücretle çalışanları yakından ilgilendiren düzenleme geliyor. Malum, senin son üç ayında gelir vergisinden dolayı başta asgari ücretli olmak üzere tüm çalışanların maaşlarında bir düşüş oluyor.



FAZLA ÖDEME ENGELLENECEK

Asgari ücretli çalışan açısından bakacak olursak; bu düşüş nedeniyle aylık 1404 lira maaş alan çalışanların eline, ekim ayında 1374 lira, kasım-aralık aylarında da 1328 lira geçecekti. Torba yasa ile ekim-kasım-aralık aylarında ücretleri 1404 liranın altına düşecek olan tüm çalışanların net ücretleri, 1404 liraya tamamlanacak şekilde ilave geçim indirimi sağlanacak. Böylece, asgari ücretli çalışan, senenin son üç ayında da 1404 lira almaya devam edecek. Bu da şu anlama geliyor ki, devlet, sene sonuna kadar asgari ücretliye 76 lira destek sağlayacak.



Torba yasa ile getirilen bir başka önemli düzenleme de işsizlik maaşı ile ilgili. Mevcut durumda işsizlik ödeneği her ayın sonunda yapılıyor. Torba yasa ile bu durum değişecek ve işe giriş, emeklilik gibi durumların tespit edilerek, fazladan yapılan ödemelerin önüne geçmek için işsiz maaşları her ayın beşinde ödenecek. Halen işsizlik ödeneği alanlar da torba yasanın çıkması sonrası maaşlarını ayın 5’inde alacak.



TAŞERON İŞÇİNİN MAAŞI

Torba yasada, taşeron işçileri de yakından ilgilendiren düzenleme bulunuyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşları artık Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Peki, bugüne kadar nasıl belirleniyordu? Her kamu kurumu kendi sözleşme yapıyor ve sözleşmede de çalışacak olan taşeron işçilerin ücretlerini kendi belirliyordu. Torba yasa Meclis’ten geçtikten sonra ise artık kamuda çalışacak tüm taşeron işçilerin sözleşmedeki ücretlerine ilişkin tavanı Maliye belirleyecek.



TORBA YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

- Asgari ücretin 1404 liranın altına düşmemesi için çalışanlara ilave geçim indirimi sağlanacak.

- Taşeron işçilerin maaşlarını Maliye Bakanlığı belirleyecek.

- Ay sonları ödenen işsizlik maaşı her ayın 5’inde ödenecek.

- Terörle Mücadele Kanunu’na göre istihdam hakkı bulunanlarda yaş sınırı kalkıyor.

- Terörle mücadelede yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe Kalkışması’nın bastırılması sırasında yaralananlar memur olabilecek.

- Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların alacakları yetki belgesi için yapacakları harcamalar 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.



KEFALET SANDIĞININ 480 MİLYON TL'Sİ NE OLACAK?

Kefalet Sandığı’nda biriken 480 milyon lira, Maliye’nin bütçesine aktarılacak. Kefalet Sandığı, kamu kurumlarında veznedar, tahsildar, ambar memuru, konsolos gibi görevlerde bulunan, para ve menkul kıymetleri elinde tutan, alıp-veren memurların zimmetine para geçirme ya da herhangi bir nedenden dolayı devlete verecekleri zararı karşılamak üzere 1934 yılında kuruldu. Bir anlamda devlet hazinesini sigorta altına alan kuruluş olarak çalışıyor. Bu görevlerde bulunanların kefalet aidatı altında ödedikleri paralar Sandığın gelirlerini oluşturuyor. Kişinin memurluğu bittiğinde ya da kefaleti gerektiren görevi son bulduğunda, zimmet suçu yoksa o tarihe kadar ödemiş olduğu kefalet aidatı memura iade ediliyor. Bugüne kadar da görevden ayrılan memurların Sandıktan alacakları paralar nemaları ile birlikte ödendi. Halen çalışmakta olan memurlar için de 73 milyon TL karşılık ayrıldıktan sonra Kefalet Sandığı’nın kasasında 480 milyon TL para bulunuyor ve bu para atıl olarak varsayılıyor. İşte, torba yasanın Meclis’ten geçmesi halinde Kefalet Sandığı’nın bu parası Maliye Bakanlığı’nın bütçesine geçecek.