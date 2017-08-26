İki yılda maaşa 477.2 TL zam

Toplusözleşmeye göre görevdeki memurlar, 2018-2019 yılında toplam yüzde 16.5 zam alacak. Böylece bugün 2.721 lira olan en düşük memur maaşı 2018’de 2.928 liraya, 2019’da ise 3.197 liraya çıkacak. İki yılda oluşacak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak.

YAZI dizimizde, emeklilerden sonra sıra geldi, 2018-2019 yılını kapsayan toplusözleşmeden kaynaklı görevdeki memurların zamlı maaşlarına. Önce kısa bir hatırlatma yapalım. Toplusözleşmeye göre görevdeki memurlar, 2018’in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde ise yüzde 3.5; 2019’un da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Böylece, 2018 yılı için toplamda 7.5, 2019 yılı için de yüzde 9 zam yapılmış oldu. İki yıllık toplam zam tutarı da yüzde 16.5’i buldu. Zamlara 2018 ve 2019 yılında, 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranında öngörülen artış da eklenecek.

İKİ YILDA % 16.5 ZAM

Buna göre, bugün 2.721 lira olan en düşük memur maaşı; önce 2018’in ocak ayındaki yüzde 4 artışla 108.8 lira zamlanarak, 2.829 liraya, ardından temmuz ayında yüzde 3.5 zamlanarak 99 lira artışla 2.928 liraya çıkacak. 2019 yılının ocak ayında ise yüzde 4 zamla maaş, 117.2 lira artacak ve 3 bin 45 liraya, temmuz ayında da yüzde 5 zamla 152.2 lira artarak 3.197 liraya yükselecek. Özetle, en düşük memur maaşı önümüzdeki 2 yıl 477.2 lira zam görecek. Tabi buna, enflasyon farkları dahil değil.Aynı şekilde bugün, 1 derecenin 4. kademesindeki müsteşarın 10 bin 430 lira olan maaşı 2018’in temmuz ayında 11 bin 226 liraya çıkacak. 1. derecenin 8. kademesindeki polis memurunun maaşı ise 4 bin 200 liradan 2018’in temmuz ayında 4 bin 521 liraya; 1. derecenin 4. kademesindeki öğretmenin bugünkü 3 bin 699 liralık maaşı da gelecek yılın temmuz ayında 3 bin 981 liraya yükselecek.

BİTTİ

TABLOYU NASIL OKUYACAKSINIZ?

Tabloda; 1/1, 1/4, 4/1, 3/3, 5/4, 6/4 ve 2/4 derece ve kademesine göre görevdeki; öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, başkomiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2018 Ocak ve Temmuz zamlarını bulacaksınız. Tabloda, bugünkü maaş bölümünde son aldığınız maaşınızı bulup, 2018 yılının ocak-temmuz ve temmuz-aralık dönemindeki zam oranınızı ve zamlı maaşınızı görebilirsiniz.

Maaş zamları sadece toplusözleşmeden kaynaklı ocak ve temmuz zam oranına göre hesaplanmıştır. 2018 yılındaki enflasyona göre oluşacak enflasyon farkı hesaba katılmamıştır. ‘Bugünkü Maaş’ bölümünde aile ve çocuk yardımları gibi ek ödemeler ile memurların görevde bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları hesaba katılmamıştır.