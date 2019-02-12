İhtiyaç kredisini nasıl yapılandıracaksınız?

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanıp da borcunu ödeyemeyenlere yeni bir imkan tanındı. Önce biraz rakamlardan bahsedeyim, sonra konunun detayına geçeyim.
Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı 2018’in Kasım ayı verilerine göre, tüketicilerin bankalardan kullandığı ihtiyaç kredisi toplam tutarı 215 milyar lirayı geçmiş. Yine aynı tarih itibariyle ihtiyaç kredisi kullananların sayısı ise 25 milyon 500 bin kişi. Peki, bankaların ortalama ihtiyaç kredisi riski ne kadar?
Geçen yılın kasım ayı itibariyle 8.7 bin lira.
Önemli bir veri daha paylaşayım. Bankalar Birliği’nin açıkladığı rakamlara göre 2018’in 11 aylık döneminde bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 827 bin kişi. Buna kredi kartı borcunu ödemeyen vatandaşları da eklerseniz hem kredi hem de kart borcunu ödemeyen kişi sayısı 1.2 milyon kişiyi buluyor. Geçen senenin sadece kasım ayında bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 107 bin kişi olmuş. Tabi, bireysel krediler içinde konut, otomobil, tüketici ve diğer krediler de var. Son bir rakam daha vereyim. Bireysel kredi borcunu ödememiş olan toplam kişi sayısı 2.2 milyonun biraz üzerinde.
YENİ DÜZENLEME YAPILDI
Gelelim asıl konuya. 10 Şubat’ta Resmi Gazetede, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik yayımlandı ve kredi işlemlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, anapara ve faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek. Bu ne anlama geliyor?
Bankalardan ihtiyaç kredi kullanmış ve bu krediyi ödeyemeyen tüketiciler, bankalar gidip bu borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Yapılandırırken de borcunu 60 aya kadar yayabilecek. Peki, hangi borçlar yeniden yapılandırılacak? 10 Şubat tarihinden önce kullanılmış ve ödenmeyen ihtiyaç kredisi borçlar yapılandırılacak.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeri gelmişken belirteyim, geçtiğimiz dönemde kredilere yönelik iki düzenleme yapıldı. Bu çerçevede 2016 yılında kredi vadeleri 48 ay ile sınırlandırılırken, ihtiyaç kredisi ödemekte zorluk çekenler için bir defaya mahsus olmak üzere 72 ay vade imkanı tanındı. 2018’in Eylül ayında bir düzenleme daha yapılarak, tüketici kredilerinin, borçlunun talebi halinde en fazla 48 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
10 Şubat’ta sadece bankalar yönelik değil Resmi Gazetede bir başka yönetmelik daha yayımlandı. O da, finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerine borcu olanları ilgilendiriyor. Yönetmeliğe göre, 10 Şubat tarihinden önce anapara veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılacak. Böylece yapılandırma içinde finansman şirketleri de girmiş oldu.
İhtiyaç kredisini nasıl yapılandıracaksınız?
Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanıp da borcunu ödeyemeyenlere yeni bir imkan tanındı. Önce biraz rakamlardan bahsedeyim, sonra konunun detayına geçeyim.
Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı 2018’in Kasım ayı verilerine göre, tüketicilerin bankalardan kullandığı ihtiyaç kredisi toplam tutarı 215 milyar lirayı geçmiş. Yine aynı tarih itibariyle ihtiyaç kredisi kullananların sayısı ise 25 milyon 500 bin kişi. Peki, bankaların ortalama ihtiyaç kredisi riski ne kadar?
Geçen yılın kasım ayı itibariyle 8.7 bin lira.
Önemli bir veri daha paylaşayım. Bankalar Birliği’nin açıkladığı rakamlara göre 2018’in 11 aylık döneminde bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 827 bin kişi. Buna kredi kartı borcunu ödemeyen vatandaşları da eklerseniz hem kredi hem de kart borcunu ödemeyen kişi sayısı 1.2 milyon kişiyi buluyor. Geçen senenin sadece kasım ayında bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 107 bin kişi olmuş. Tabi, bireysel krediler içinde konut, otomobil, tüketici ve diğer krediler de var. Son bir rakam daha vereyim. Bireysel kredi borcunu ödememiş olan toplam kişi sayısı 2.2 milyonun biraz üzerinde.
YENİ DÜZENLEME YAPILDI
Gelelim asıl konuya. 10 Şubat’ta Resmi Gazetede, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik yayımlandı ve kredi işlemlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, anapara ve faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek. Bu ne anlama geliyor?
Bankalardan ihtiyaç kredi kullanmış ve bu krediyi ödeyemeyen tüketiciler, bankalar gidip bu borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Yapılandırırken de borcunu 60 aya kadar yayabilecek. Peki, hangi borçlar yeniden yapılandırılacak? 10 Şubat tarihinden önce kullanılmış ve ödenmeyen ihtiyaç kredisi borçlar yapılandırılacak.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeri gelmişken belirteyim, geçtiğimiz dönemde kredilere yönelik iki düzenleme yapıldı. Bu çerçevede 2016 yılında kredi vadeleri 48 ay ile sınırlandırılırken, ihtiyaç kredisi ödemekte zorluk çekenler için bir defaya mahsus olmak üzere 72 ay vade imkanı tanındı. 2018’in Eylül ayında bir düzenleme daha yapılarak, tüketici kredilerinin, borçlunun talebi halinde en fazla 48 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
10 Şubat’ta sadece bankalar yönelik değil Resmi Gazetede bir başka yönetmelik daha yayımlandı. O da, finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerine borcu olanları ilgilendiriyor. Yönetmeliğe göre, 10 Şubat tarihinden önce anapara veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılacak. Böylece yapılandırma içinde finansman şirketleri de girmiş oldu.