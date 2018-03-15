İflas eden şirketler şimdi ne yapacak?

Bu köşeden, iflas ertelemenin piyasaları tıkadığını, iflas erteleme kararı çıkartanların iflah olmadığı gibi başkalarını da iflasa sürüklediğini, uygulamanın kaldırılması, kaldırılamıyorsa da yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaç kere yazdım; sayısını ben bile hatırlamıyorum. Bu yazılar nedeniyle bazı kesimlerin tepkisini de çektim. Nihayet, iflas erteleme uygulaması kaldırıldı.

İFLAS ERTELEME KALKTI

Peki, iflas erteleme kalktı da yerine ne geldi? Hükümet, yaptığı düzenleme ile konkordato uygulamasını revize etti. İflas ertelemenin yerini artık yeni modeliyle konkordato alacak. En önemli revizyon da batık hale gelmeden, borçlarını ödemekte zorluk çeken veya çekeceğini düşünen şirketlerin konkordato ilan edebilmesi. Yeni uygulamanın nasıl olacağının madde madde anlatayım.

- Şirketler ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunacak.

- Yeni düzenlemede şirketin ekonomik olarak yaşatılması amaçlanıyor.

- Mahkeme, konkordato talebinde bulunan şirkete 3 ay geçici süre verecek, istenirse bu süre 2 ay daha uzatılacak. Yani, ‘konkordato talep ediyorum’ diyen şirkete, mahkeme en fazla 5 ay, durumunu gözden geçirmesi için süre tanıyacak.

- Bu 5 aylık süre içinde alacaklılar şirket hakkında icra takibi başlatamayacak. Şirketin faaliyetini engelleyecek herhangi bir karar da verilemeyecek.

- Yine bu süre içinde devreye ‘konkordato komiserleri’ girecek. Şirketin faaliyetini gözeterek, mal varlığını muhafaza edecek

KRİTİK SÜRE 23 AY

- Şirketin mali durumunun iyileşeceğine karar verilirse, bir yıllık süre tanınacak.

- Konkordato kararı alınan şirkete toplamda 23 ay süre tanınacak. Bu süre içinde şirket kendini toparlayamazsa artık iflasına karar verilecek.

- Yeni düzenleme ile mahkemeler isterlerse konkordato talebinde bulunan şirket için ‘alacaklı kurulu’ da oluşturabilecek. Böylece alacaklıların hakları korunacak.

En basit haliyle iflas ertelemenin yerine getirilen düzenleme böyle. Hukukçularla da konuştum. Revize edilmiş konkordato uygulamasında dikkat çekici iki husus var. Birincisi, iflas ertelemede olduğu gibi ekonomik anlamda sıkıntıya düşme ihtimali olan şirketlerin konkordato talebinde bulunabileceği. İkincisi ise, iflas ertelemede 4-5 yıl süren, sürecin yeni düzenlemede 23 ay ile sınırlı tutulması.