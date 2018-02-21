Esnaf ve çiftçiye müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma ile Bağ-Kur emeklileri uygun şartlarda kredi kullanarak, prim borçlarını ödeyebilecek. Aynı imkandan çiftçi emeklileri de yararlanacak. Binlerce esnaf, prim gün sayısını ve yaşı doldurmalarını rağmen prim borçları yüzünden emekli olamıyordu. Hal böyle olunca da, hem emekli maaşı alamıyor hem kendileri ve aileleri sağlık hizmetinden yararlanamıyor hem de her yıl prim borçları katlanarak artıyordu. Sadece Bağ-Kurlular değil, binlerce çiftçi emeklisi de aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Bağ-Kur ve çiftçi emeklileri için yeni bir düzenleme yapıldı ve birikmiş prim borçlarının ödenmesi için prim borcu kredisi kullanmalarına imkan tanındı. Tüm borçlu emekliler, önümüzdeki üç ay boyunca, Ziraat Bankası’ndan komisyon ödemeden, 48 ay vade ile kredi kullanabilecek ve kredi borçlarını da bağlanacak emekli maaşı ile ödeyebilecek.

Peki, çiftçi ve Bağ-Kur emeklileri bu imkandan nasıl yararlanacak? Birikmiş prim borcu olanlar bu haktan yararlanabilecekleri gibi; kredi kullanarak, kadınlar doğum, erkekler de askerlik borçlanması yapıp, emekli olabilecek. Daha iyi anlaşılması için şöyle anlatayım. Askerlikten önce sigortalı olmayanlar, askerlikte geçirdikleri süreyi borçlanarak, emeklilik için ihtiyaç duyulan prim gün sayısını tamamlayabilecekleri gibi; askerlikten önce sigortalı olanlar da askerlik sürelerini borçlanarak, sigorta süresini öne çekebilirler.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK

Kadınlar ise emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı eksikliğini doğum borçlanması ile tamamlayabiliyor. En fazla üç çocuk için, toplamda da 6 yıl borçlanma yapılabiliyor. Yeni düzenleme ile çiftçi ve Bağ-Kurlu olup da emeklilik için prim gün sayısı tutmayanlar, Ziraat Bankası’ndan kredi kullanarak askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğe hak kazanabilecek. 2018 yılı için askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanların aylık ödeyecekleri tutar ise 694,4 lira. Yani, 12 ay askerlik borçlanması yapmak isteyen 8.333 lira üzerinden borçlanacak.

Bu haktan yararlanmak isteyen esnaf ve çiftçiler, Ziraat Bankası’na başvurduklarında herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanıp, borçlarını ödeyebilecek ve hem emekli olabilecek hem de emekli aylığı alabilecek.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ YARDIMI KALKIYOR MU?

GÜNLERDİR okuyuculardan sorular geliyor, ‘kreş yardımı kalkıyormuş, doğru mu?’ diye. Meclis’e sevk edilen Torba Yasada çalışan annelere verilen kreş yardımı ile ilgili düzenleme var; işte bu düzenleme kafa karışıklığı yaratmış gözüküyor. Kreş yardımı kalkmıyor, aksine daha da genişletiliyor. Şöyle ki; yasa ile işverenlerin, kreş ve gündüz bakımevi için çalışan annelere yaptıkları ödemeler, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini –ki, bu 304,4 lira ediyor- geçmemek üzere gelir vergisinden muaf tutulacak. Burada önemli husus; istisnadan yararlanmak için işyerinin kreş hizmeti vermemesi ve ödemeyi bu hizmeti veren kurumlara yapıyor olması gerekiyor. Yani, bu istisna kapsamına, çalışan anneye yapılan kreş ödemesi girmiyor. Ödemenin, kreşlere yapılması gerekiyor. Yoksa çalışan anneye kreş desteği kalkmış falan değil.

SGK PRİM DESTEĞİ UZATILDI

İŞVERENLERE tanınan 6 puanlık sigorta prim desteği 2018 sonuna kadar uzatıldı. On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine Hazine tarafından 5 puanlık sigorta prim desteği veriliyor ve ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden da 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma imkanı tanınıyor. Bu destek, 2017’nin sonunda bitmişti. Yeni bir kararla Hazine desteği bu yılın sonuna kadar uzatıldı. 6 puanlık sigorta prim desteğinden ise; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerindeki işverenler yararlanacak.