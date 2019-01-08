En düşük memur maaşı 3.512 lira

Görevdeki memurlar toplu sözleşmeye göre 2019’un ocak-temmuz döneminde yüzde 4 zam alacak. Enflasyon farkı ile birlikte bu dönemde maaşlar yüzde 10.73 artacak. Zamla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memurun alacağı yardım 400 lirayı bulacak.
Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği dahil 3 bin 512 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdür ise 2019’un ocak ayında 11 bin 690 lira maaş alacak. Görevdeki memurların zamlı maaşları belli oldu. Görevdeki memurlar da emekliler gibi iki yılda bir imzalanan toplusözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplusözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.
Son yapılan toplusözleşmeye göre kamu görevlileri 2019’un da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Toplusözleşmeye göre de 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aşan kısım zam olarak maaşlara yansıtılacak. TÜİK’in, açıkladığı 2018’in son altı aylık enflasyonuna göre maaşlara yansıyacak fark tutarı yüzde 6.73 oldu. Buna göre de kamu görevlileri Ocak ayında maaşlarını yüzde 10.73 zamlı alacaklar.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği dahil 3 bin 512 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdürün maaşı ise 11 bin 690 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede şube müdürünün maaşı 6 bin 146 liraya, üniversite mezunu 9/1 memurun maaşı 3 bin 786 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede öğretmenin maaşı 4 bin 737 liraya, 1’inci derecede 1’inci kademede kaymakamın maaşı 10 bin 722 liraya, 3’üncü derecede 1’inci kademede başkomiserin maaşı 6 bin 142 liraya, 8’inci derecede 1’inci kademede polis memurunun maaşı 5 bin 375 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede uzman doktorun maaşı 7 bin 308 liraya ve 5’inci derecede 1’inci kademede hemşirenin maaşı 4 bin 595 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI DA ARTTI
Yeni zamlarla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı. Buna göre eş için ödenen aile yardımı 278 liraya, çocuk için yapılan aile yardımı da 32.6 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir memur için ödenecek aile yardımı 400 lirayı geçti.
GÖREVDEKİ MEMURLAR
2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Geçen yılın temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri 2018’de maaşlarını toplam 14.36 zamlı aldı.
YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI
En düşük memur maaşı 3.512 lira
Görevdeki memurlar toplu sözleşmeye göre 2019’un ocak-temmuz döneminde yüzde 4 zam alacak. Enflasyon farkı ile birlikte bu dönemde maaşlar yüzde 10.73 artacak. Zamla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memurun alacağı yardım 400 lirayı bulacak.
Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği dahil 3 bin 512 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdür ise 2019’un ocak ayında 11 bin 690 lira maaş alacak. Görevdeki memurların zamlı maaşları belli oldu. Görevdeki memurlar da emekliler gibi iki yılda bir imzalanan toplusözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplusözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.
Son yapılan toplusözleşmeye göre kamu görevlileri 2019’un da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Toplusözleşmeye göre de 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aşan kısım zam olarak maaşlara yansıtılacak. TÜİK’in, açıkladığı 2018’in son altı aylık enflasyonuna göre maaşlara yansıyacak fark tutarı yüzde 6.73 oldu. Buna göre de kamu görevlileri Ocak ayında maaşlarını yüzde 10.73 zamlı alacaklar.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği dahil 3 bin 512 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdürün maaşı ise 11 bin 690 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede şube müdürünün maaşı 6 bin 146 liraya, üniversite mezunu 9/1 memurun maaşı 3 bin 786 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede öğretmenin maaşı 4 bin 737 liraya, 1’inci derecede 1’inci kademede kaymakamın maaşı 10 bin 722 liraya, 3’üncü derecede 1’inci kademede başkomiserin maaşı 6 bin 142 liraya, 8’inci derecede 1’inci kademede polis memurunun maaşı 5 bin 375 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede uzman doktorun maaşı 7 bin 308 liraya ve 5’inci derecede 1’inci kademede hemşirenin maaşı 4 bin 595 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI DA ARTTI
Yeni zamlarla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı. Buna göre eş için ödenen aile yardımı 278 liraya, çocuk için yapılan aile yardımı da 32.6 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir memur için ödenecek aile yardımı 400 lirayı geçti.
GÖREVDEKİ MEMURLAR
2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Geçen yılın temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri 2018’de maaşlarını toplam 14.36 zamlı aldı.
YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI