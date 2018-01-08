BUGÜNE kadar emeklilerin 2018 Ocak zamlı maaşlarını yayınladığımız yazı dizimizde sıra geldi görevdeki memurların alacağı zamma. Memur emeklileri gibi görevdeki memurlar da iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre, ocak ve temmuz aylarında, senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Geçmiş altı aya yönelik enflasyona göre de bir fark oluşursa, bu fark maaşlara yansıtılıyor. 2018-2019 yılını kapsayan ve 2017’nin Ağustos ayında imzalanan yeni toplu sözleşmeye göre memurlar; 2018’in Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alacaklar. Yine toplu sözleşme kapsamında 2019 yılındaki zam oranları; ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 olacak. Böylece, memurlara toplu sözleşmede 2018 yılı için toplamda 7.5, 2019 yılı için de yüzde 9 zam yapılmış oldu. Elbette bu zamlara, 2018 ve 2019 yılında, 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranındaki fark da eklenecek.

YÜZDE 5.69 ZAM

Geçen yılın son 6 ayındaki enflasyon yüzde 5.69 olunca, memurlar açısından yüzde 1.69’luk enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69’luk enflasyon farkı da eklenince bu yılın ocak-temmuz döneminde memurlar, maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alacak. Böylece en düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği hariç, 2.525 liradan 2.668 liraya yükselecek. Aile yardımı ile birlikte en düşük memur maaşı 2.893 lira olacak. Yine unvanına, kıdem ve derecesine göre aile yardımı dahil; müsteşarın (1/4) maaşı 10.435 liradan 11 bin 64 liraya, öğretmenin maaşı (1/4) 3.699 liradan 3.927 liraya, başkomiserin (3/1) maaşı 4 bin 804 liradan 5 bin 95 liraya, hemşirenin (5/1) maaşı 3.592 liradan 3.814 liraya, profesörün (1/4) maaşı 7 bin 916 liradan 8.834 liraya, genel müdürü (1/4) maaşı 9.153 liradan 9.709 liraya, uzman doktorun (1/4) maaşı da 5.605 liradan 6 bin 64 liraya çıkacak.















-BİTTİ-