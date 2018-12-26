Emekliye % 4 zam kesin, fark da olacak

Görevdeki memurlar ile emekliler, toplusözleşmeye göre 2019 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Geçmiş 6 aylık enflasyon da yüzde 3.5’i aşarsa fark, maaşlara zam olarak yansıyacak.
SENE sonu yaklaştıkça emeklilerin ile görevdeki memurların yeni yıl zam heyecanı da başlıyor. Şimdilerde 13 milyon memur, işçi, Bağ-Kur emeklisi ile 3 milyondan fazla görevdeki memur, 2019’un başında alacağı zammı merak ediyor. Yeni yıl zammı ve bu zammın maaşlara yansıması 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Önce, memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de emeklileri senede iki kere, ocak-temmuz döneminde maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplusözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Böylece, 2019 yılı için yüzde 9 zam yapılmış olacak. Yine toplusözleşmeye göre 2018 Temmuz-Aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. Gelelim, mevcut duruma. TÜİK’in aralıkta açıkladığı rakamlara göre bu yılın son 5 ayında (temmuz-kasım) TÜFE’de enflasyon, yüzde 10. 64 olarak gerçekleşti ki, kasım ayında bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde1.44’lük düşüş yaşandı. Buradan hareketle memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesin. Son açıklanan yüzde 10.64’lük enflasyona göre de bu fark yüzde 7.14. Buna göre yılın son 6 aylık enflasyonu düşüş eğilimi gösterse de yüzde 7’lik enflasyon farkı kesin gibi gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor ki, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da yüzde 7 olsa; böylece memur ve emeklileri 2019’da maaşlarını yüzde 11 zamlı alacaklar. Tabloda da bazı memur emeklilerin yüzde 11 zamma göre 2019 Ocak ayı zamlı maaşları yer alıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
Bu çerçevede de en düşük memur maaşı 3 bin 477 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 385 liraya yükselecek. Aynı şekilde kamuda çalışan ve 1’ inci derece 4’üncü kademede genel müdür maaşı da 11 bin 662 liraya çıkacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu.
İŞÇİ EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
GELELİM işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak’ta alacakları zamlı maaşlara. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK, temmuz-kasım döneminde 5 aylık enflasyonu yüzde 10. 64 olarak açıkladı. Eğer enflasyonda bir düşü olmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10’luk zam kesin gözüküyor. Zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Buna göre de 2019 Ocak ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı bin 885 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 686 liraya ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 280 liraya yükselecek. 2018 yılında ise Ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69, Temmuz ayında da yüzde 9.17 zamlı almışlardı. Böylece 2018 yılında emeklilerin toplam zammı yüzde 14.86 oldu.
BAZI MEMUR EMEKLİLERİNİN 2019 ZAMLI MAAŞLARI (TL)
Temmuz Ocak 2019
maaşı zamlı maaş
6.492,03 7.206,20
6.258,25 6.946,70
6.119,45 6.792,60
5.953,48 6.608,40
5.755,82 6.389,00
5.550,95 6.161,60
5.742,17 6.373,80
5.463,17 6.064,10
5.212,36 5.785,70
5.129,07 5.693,30
5.011,18 5.562,40
4.814,16 5.343,70
4.775,36 5.300,60
4.718,78 5.237,80
4.482,96 4.976,10
4.149,55 4.606,00
3.639,23 4.039,50
3.437,24 3.815,30
3.419,72 3.795,90
3.303,95 3.667,40
2.957,12 3.282,40
2.767,00 3.071,40
2.709,71 3.007,80
2.909,54 3.229,60
2.796,11 3.103,70
2.634,25 2.924,00
2.617,19 2.905,10
2.612,08 2.899,40
2.606,89 2.893,60
2.601,71 2.887,90
2.418,19 2.684,20
2.296,81 2.549,50
2.263,56 2.512,60
2.227,94 2.473,00
2.189,30 2.430,10
2.188,11 2.428,80
2.177,53 2.417,10
2.164,05 2.402,10
Not: 4 kademinin 1. derecesi bazı memurların 25 hizmet yılına göre Ocak zamlı maaşları yer alıyor. Ek ödeme maaşlara yansıtılmamıştır.
GSS BORCU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK
- GENEL Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu için son gün 31 Aralık. Eski sağlık sigortası borçları ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmayanlar için test yaptırılması için gereken süre 30 Kasım’da doldu. Test yaptırıp da aynı hanede yaşayanlar içinde geliri kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişilerin prim borçları silinecek. Daha açık bir ifadeyle bu kişiler herhangi bir prim ödemeyecek, sağlık primlerini devlet karşılayacak. Ancak gelir testi sonucunda gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar içinse 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ait GSS prim borcu oluşacak. İşte bu borcun 31 Aralık pazartesi günü -pazartesi de dahil olmak üzere- ödenmesi gerekiyor. Bu tarihte borcun ödenmesi halinde sağlık sigortası borcuna gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak ve ödemeler sadece anapara üzerinden yapılacak. Yapılan düzenleme ile GSS borcu olanlara 31 Aralık tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu sağlık hizmetinden yararlanma hakkı da tanındı. Eğer borç ödenmezse 2019’dan itibaren borçlular sağlık hizmeti alamayacak.
Emekliye % 4 zam kesin, fark da olacak
Görevdeki memurlar ile emekliler, toplusözleşmeye göre 2019 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Geçmiş 6 aylık enflasyon da yüzde 3.5’i aşarsa fark, maaşlara zam olarak yansıyacak.
SENE sonu yaklaştıkça emeklilerin ile görevdeki memurların yeni yıl zam heyecanı da başlıyor. Şimdilerde 13 milyon memur, işçi, Bağ-Kur emeklisi ile 3 milyondan fazla görevdeki memur, 2019’un başında alacağı zammı merak ediyor. Yeni yıl zammı ve bu zammın maaşlara yansıması 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Önce, memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de emeklileri senede iki kere, ocak-temmuz döneminde maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplusözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Böylece, 2019 yılı için yüzde 9 zam yapılmış olacak. Yine toplusözleşmeye göre 2018 Temmuz-Aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. Gelelim, mevcut duruma. TÜİK’in aralıkta açıkladığı rakamlara göre bu yılın son 5 ayında (temmuz-kasım) TÜFE’de enflasyon, yüzde 10. 64 olarak gerçekleşti ki, kasım ayında bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde1.44’lük düşüş yaşandı. Buradan hareketle memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesin. Son açıklanan yüzde 10.64’lük enflasyona göre de bu fark yüzde 7.14. Buna göre yılın son 6 aylık enflasyonu düşüş eğilimi gösterse de yüzde 7’lik enflasyon farkı kesin gibi gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor ki, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da yüzde 7 olsa; böylece memur ve emeklileri 2019’da maaşlarını yüzde 11 zamlı alacaklar. Tabloda da bazı memur emeklilerin yüzde 11 zamma göre 2019 Ocak ayı zamlı maaşları yer alıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
Bu çerçevede de en düşük memur maaşı 3 bin 477 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 385 liraya yükselecek. Aynı şekilde kamuda çalışan ve 1’ inci derece 4’üncü kademede genel müdür maaşı da 11 bin 662 liraya çıkacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu.
İŞÇİ EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
GELELİM işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak’ta alacakları zamlı maaşlara. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK, temmuz-kasım döneminde 5 aylık enflasyonu yüzde 10. 64 olarak açıkladı. Eğer enflasyonda bir düşü olmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10’luk zam kesin gözüküyor. Zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Buna göre de 2019 Ocak ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı bin 885 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 686 liraya ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 280 liraya yükselecek. 2018 yılında ise Ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69, Temmuz ayında da yüzde 9.17 zamlı almışlardı. Böylece 2018 yılında emeklilerin toplam zammı yüzde 14.86 oldu.
BAZI MEMUR EMEKLİLERİNİN 2019 ZAMLI MAAŞLARI (TL)
Temmuz Ocak 2019
maaşı zamlı maaş
6.492,03 7.206,20
6.258,25 6.946,70
6.119,45 6.792,60
5.953,48 6.608,40
5.755,82 6.389,00
5.550,95 6.161,60
5.742,17 6.373,80
5.463,17 6.064,10
5.212,36 5.785,70
5.129,07 5.693,30
5.011,18 5.562,40
4.814,16 5.343,70
4.775,36 5.300,60
4.718,78 5.237,80
4.482,96 4.976,10
4.149,55 4.606,00
3.639,23 4.039,50
3.437,24 3.815,30
3.419,72 3.795,90
3.303,95 3.667,40
2.957,12 3.282,40
2.767,00 3.071,40
2.709,71 3.007,80
2.909,54 3.229,60
2.796,11 3.103,70
2.634,25 2.924,00
2.617,19 2.905,10
2.612,08 2.899,40
2.606,89 2.893,60
2.601,71 2.887,90
2.418,19 2.684,20
2.296,81 2.549,50
2.263,56 2.512,60
2.227,94 2.473,00
2.189,30 2.430,10
2.188,11 2.428,80
2.177,53 2.417,10
2.164,05 2.402,10
Not: 4 kademinin 1. derecesi bazı memurların 25 hizmet yılına göre Ocak zamlı maaşları yer alıyor. Ek ödeme maaşlara yansıtılmamıştır.
GSS BORCU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK
- GENEL Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu için son gün 31 Aralık. Eski sağlık sigortası borçları ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmayanlar için test yaptırılması için gereken süre 30 Kasım’da doldu. Test yaptırıp da aynı hanede yaşayanlar içinde geliri kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişilerin prim borçları silinecek. Daha açık bir ifadeyle bu kişiler herhangi bir prim ödemeyecek, sağlık primlerini devlet karşılayacak. Ancak gelir testi sonucunda gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar içinse 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ait GSS prim borcu oluşacak. İşte bu borcun 31 Aralık pazartesi günü -pazartesi de dahil olmak üzere- ödenmesi gerekiyor. Bu tarihte borcun ödenmesi halinde sağlık sigortası borcuna gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak ve ödemeler sadece anapara üzerinden yapılacak. Yapılan düzenleme ile GSS borcu olanlara 31 Aralık tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu sağlık hizmetinden yararlanma hakkı da tanındı. Eğer borç ödenmezse 2019’dan itibaren borçlular sağlık hizmeti alamayacak.