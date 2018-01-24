Emekliden SGK’ya enflasyon farkı davası

Yapılan düzenleme ile 30 yıldan fazla çalışıp da ek ikramiyeye hak kazanan emekliler, aldıkları ikramiyelere enflasyon farkı yansıtılmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na dava açıyor. Kanuni faiz alamamaktan şikâyet edenler de dava yoluna gidiyor.

GEÇEN ‘27 Ocak son gün, kaçırmayın’ başlıklı yazımda, 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin her bir hizmet yılı için ek ikramiye alabilmesi için başvuru süresinin 27 Ocak’ta dolduğuna ve kaçıranların ikramiye haklarının yanacağına değindim. Bir haftadır okuyuculardan onlarca soru alıyorum.

Kimileri, ikramiye hakkından habersiz ve nereye, nasıl başvuracağını soruyor; kimileri, başvurmalarına rağmen bir yıldır cevap alamadıklarından yakınıyor, kimileri de ikramiye ödemelerinin devam edip etmeyeceğini, edecekse de yeniden başvurmak gerekip gerekmediğini merak ediyor. Gelen okuyucu yorumlarında dikkatimi çeken bir nokta daha oldu; o da, ikramiye farklarında enflasyon farkı dikkate alınmadığından dolayı emeklilerin dava açmaya başladıkları. Biraz araştırdım, dava açan ve açmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla.

HER EMEKLİ FAİZ ALAMAYACAK

Öncelikle şunu belirteyim, ek ikramiyede enflasyon farkı uygulanmayacağı gibi her emekliye de faiz farkı ödenmeyecek. Peki, neden böyle? 2015 yılında, Anayasa Mahkemesi, ‘emekli ikramiyesinin hesabında 30 hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz’ maddesini iptal etti ve bu tarihten sonra emekli olanlar, çalıştıkları süre üzerinden ikramiyelerini aldı. 2015 öncesi emekli olanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ikramiye talebi için başvurdu, ancak geri çevrilince dava açtı. 2017’nin başında ise düzenleme yapılarak, 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine çalıştıkları her fazla yıl için ek ikramiye ödenmesine karar verildi. Geçen seneni Ocak ayından itibaren de ikramiye talebi için başvurular başladı. Bundan sonrasını madde madde anlatayım ki, daha net anlaşılsın.

KİMLER HAKSIZLIĞA UĞRADI?

- 2017 Ocak ayından önce dava açıp da davası sonuçlanmayan emeklilere, eğer vefat etmişse varislerine; ikramiyeleri, kanuni faizi ile birlikte ödendi, ödenmeye de devam ediyor.

- Aynı tarihten önce dava açmayıp, sadece SGK’ya müracaat edenlere ise sadece ek ikramiyelerini alacaklar, kanuni faiz alamayacaklar.

- 2017 Ocak’tan önce hem dava açmayıp hem de hiçbir başvuru yapmayanlar bu tarihten itibaren SGK’ya müracaat ettiler, etmeyenler için de son gün 29 Ocak ve bu kişiler de sadece ek ikramiye alacaklar, kanuni faiz alamayacaklar.

Dava açanlar ile açmayanlar arasında; adına ister kanuni faiz deyin, ister enflasyon farkı; haksız bir durum var. Şimdi, kimi emekliler, bu haksızlığın giderilmesi için birer birer dava açıyor.

OKUYUCULARIN EK İKRAMİYEDE EN ÇOK MERAK ETTİKLERİ

- Ek ikramiye hakkı sadece 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerini ilgilendiriyor, işçi emeklileri bu kapsamın dışında.

- 2015 yılından önce aylık bağlanan emekliler ek ikramiye alabilecek.

- Son başvuru tarihi 29 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

- Ek ikramiye ödemeleri 2017’nin Mart ayından itibaren başladı.

- Vefat eden memurların kanuni varisleri de başvuru yapmaları halinde ikramiye hakkından yararlanabiliyor.

- İkramiye farklarının ödenmesi için SGK’ya başvuru yapılması şart. Daha önce dava açmış ya da ikramiye talebi için SGK’ya başvuruda bulunmuş olanların yeniden müracaat etmesine gerek yok, ödemeleri yapılıyor.

- 29 Ocak’a kadar başvurular, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacak.

- 7.500 liraya kadar olan ikramiye farkları başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeniyor ki, bugüne kadar 233 bin emekli ikramiyelerini aldı. İkramiye tutarı 7.500 liranın üzerinde olanlar ise üzeri kısmını bu yıl içinde alacak.

- Geçen yıl ikramiyesini alanlar, eğer hesaplanan ikramiye farkı 7.500 liranın üzerindeyse, SGK’ya yeniden başvurmalarına gerek yok, geçen sene aldıkları tarih neyse bu sene de aynı tarihte bakiye tutarı banka hesabına yatırılacak.

- İkramiye ödemeleri başvuru hakkı bulunanlara yapılıyor. Önceden başvuru yapanlar ya da dava açanlar halen tek tek inceleniyor. Başvuru yapmadıysanız 29 Ocak’a kadar yapmanız gerekiyor. Yaptıysanız ve incelemede ikramiyeye hak kazanıyorsanız, ödemeniz yapılacaktır.

- Ek ikramiyenin, ne sigortalının ne de varislerinin emekli maaşına hiçbir etkisi yoktur.