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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Emekli memura yüzde 5.5 zam (2)

7 Ocak 2020

Memur emeklileri, yüzde 4’ü toplusözleşmeden, yüzde 1.5’i de enflasyon farkı olmak üzere 2020’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 5.5 zamlı alacak. Yeni yılda en düşük memur emekli aylığı 2.600 lira olacak.

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin de yeni yılda alacakları zam miktarı netleşti. Buna göre sayıları 3 milyona yaklaşan memur emeklileri maaşlarını yüzde 5.5 zamlı alacak. Memur emeklileri; ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.

Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplusözleşmesi 2019’da yenilendi. Buna göre de hem memurlar hem de emeklileri, maaşlarını, 2020’nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 5’i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

YÜZDE 1.50 ENFLASYON FARKI

TÜİK, emekli maaşlarına konu olan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonunu açıkladı. Buna göre yılın son 6 ayında enflasyon yüzde 6.50 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.50’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde emekliler, maaşlarını, yüzde 5.50 zamlı alacak.

Memur emeklileri, 2019’un ocak ayında yüzde 4’ü toplu sözleşmeden, yüzde 6.73’ü de enflasyon farkından kaynaklı olmak üzere toplam yüzde 10.73 zam almışlardı. Geçen yılın temmuz ayında ise yüzde 1.01’i enflasyon farkı, yüzde 5’i de toplu sözleşmeden olmak üzere yüzde 6.01’lik zam aldılar. 2019 yılı toplam zam ise yüzde 16.74 oldu. Memur emeklileri 2018 yılında toplam yüzde 14.36 zam almışlardı.

Emekli memura yüzde 5.5 zam (2)
Emekli memura yüzde 5.5 zam (2)

YARIN: POLİS, ÖĞRETMEN, AKADEMİSYEN, HEMŞİRE, YARGI ÜYELERİ, KAYMAKAM, MÜFTÜ, TEKNİSYEN, MÜHENDİS ZAMLI MAAŞLARI

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