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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Dul ve yetim aylıklarına yüzde 6.49 zam

10 Ocak 2020

SSK, Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alanların maaşları yeni yılda yüzde 6.49 arttı. Böylece hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 370 lira, en yüksek de 4 bin lira olacak. Zamla birlikte hak sahiplerinin her ay aldıkları ek ödeme de arttı.

Yeni senede SSK ve Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 2019’un temmuz-aralık enflasyonunun yüzde 6.49 olarak açıklandı. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alanlar 2020’nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 6.49 zamlı alacak. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak. Buna göre de ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 370 liraya yaklaşacak, en yüksek ölüm aylığı ise 4 bin lirayı geçecek. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

Dul ve yetim aylıklarına yüzde 6.49 zam
Dul ve yetim aylıklarına yüzde 6.49 zam

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