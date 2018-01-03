Çok şey değişti

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşından genel sağlık sigortası primlerine, askerlik ve doğum borçlanmasından BES’e girecek çalışanların maaşlarından yapılacak ödemelere kadar sosyal güvenliğe konu birçok değişiklik oldu.

YENİ asgari ücret açıklandı. Buna göre; 1 Ocak 2018’den itibaren asgari ücret brüt 2.029,50 lira, net de 1.603,12 lira olacak. 2017’de ise asgari ücret brüt 1.777,50 lira, net 1.404,06 liraydı. Yeni yılda asgari ücrete yüzde 14,17’lik zam yapılmış oldu. Daha açık bir anlatımla, Ocak ayından itibaren, bekar ve çocuksuz bir çalışan, aylık 1.603,12 lira, günlük de 53,43 lira ücret alacak.

Malum, asgari ücret sadece 6.5 milyon çalışanın aylık maaşı anlamına gelmiyor. İşsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanacak para cezalarına, otomatik katılım aracılığı ile bireysel emekliliğe girecek çalışanların maaşlarından aylık ödenecek tutara kadar sosyal güvenliğe konu birçok ücret, asgari ücrete göre belirleniyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Bunların arasında en önemlisi ise Asgari Geçim İndirimi (AGİ). Peki, nedir AGİ? Çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirlerinin toplam gelirlerinden çıkarılarak vergi dışı bırakılmasına AGİ deniyor. AGİ’nin belirlenmesinde esas kriter ise, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı. Yeni yılda asgari ücretle birlikte, AGİ de arttı. 2018’de medeni durumuna ve çocuk sayısına göre çalışanlar 152 lira ile 213 lira arasında asgari geçim indirimi alacaklar. Buna göre de yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra bekar ve çocuksuz çalışanın eline 1.603 lira, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu çalışanın eline 1.633 lira geçecek.

2018’DE NELER DEĞİŞTİ?

- Çalışanlar, medeni durumuna ve çocuk sayısına göre 152 lira ile 213 lira arasında asgari geçim indirimi alacak.

- İşverenin ve çalışanların SGK’ya ödeyeceği primler arttı, prime esas kazancın üst sınırı 15.221 liraya yükseldi.

- En yüksek işsizlik maaşı 1.623 liraya, en düşük maaş da 811 liraya çıktı.

- Genel sağlık sigortasına ödenecek prim 60,8 liraya çıktı.

- Tarım sigortalıları ve Bağ-Kurlu’lar, 2.029,50 lira üzerinden prim ödeyecekler.

- İsteğe bağlı sigortalılar 2018’de en az 649,4 lira, en çok da 4.869 6lira ödeyecekler.

- Askerlik, doğum, yurtdışında çalışanlar hizmet borçlanması yaptıklarından aylık ödeyecekleri tutar 694,4 liraya çıktı.

- SGK tarafından ödenen idari para cezaları arttı.

- Otomatik BES’e maaşlardan kesilen tutar 60,8 liraya çıktı.

- Prime tabi tutulmayacak yemek parası ile çocuk ve aile zammı tutarları arttı.