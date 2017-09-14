Bu büyüme iyi geldi

Büyümenin itici gücü ise inşaat, ihracat ve sanayi oldu. İnşaat sektöründeki büyüme yüzde 25’e vardı. İkinci çeyrekte yatırımlarda da yüzde 9.5 gibi ciddi bir büyüme var ama bu büyüme inşaat yatırımlarından kaynaklanıyor. Özetle, ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de inşaat sayesinde büyümüşüz, ihracat ta buna katkı yapmış.





KREDİLER NEREYE GİTTİ?

Büyümenin arkasındaki ana neden ise; Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri, konut alımına verilen teşvik, mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimi, vergi ve sosyal güvenlik primlerindeki ertelemeler gibi sene başında ekonomiyi canlandırmak için atılan adımlar. Muhtemelen senenin üçüncü çeyreğinde de benzer bir büyüme ile karşılaşacağız.



Büyüme rakamları açıklandıktan sonra yapılan yorumlara bakıyorum, kimileri büyümenin sürdürülemez olduğunu söylüyor, kimileri özel sektörün güvensizliğinden bahsediyor, kimileri de büyümenin istihdam yaratmadığından dem vuruyor. Bardağın ister dolu tarafını görelim, ister boş tarafını; nereden bakarsak bakalım, bu büyüme hem motive edici bir büyüme hem de dünyadaki birçok ülkeden daha hızlı büyüdük.



Ama dikkatimi çeken iki noktayı paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, büyüme rakamlarına bakıldığında sanayideki büyüme yüzde 6.3, yatırımlardaki büyüme de yüzde 9.5 olurken; makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme yüzde 8.6 gerilemiş ki, makine-teçhizat yatırımlarındaki büyüme senenin ilk üç ayında da yüzde 12 gerilemişti.



Daha da önemlisi, geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren son 4 çeyrektir bu alandaki yatırımlar sürekli daralıyor. Bu alandaki küçülme, özellikle KOBİ’lerin üretmek, büyümek için yatırım yapmadığının göstergesi. O zaman da akıllara; geçen senenin sonundan itibaren ekonomiyi canlandırmak için, başta KGF olmak üzere verilen kredilerin nereye gittiği sorusu geliyor.





BAKANLARIN AÇIKLAMALARI

İkinci konu ise, büyüme rakamları sonrası ekonomi yönetiminin açıklamalarına bakıyorum, destek ve teşviklerin etkili olduğunu, alınan bu tedbirler sayesinde yüksek büyüme hızına ulaşıldığını söylüyorlar. Bu da şu anlama geliyor; önümüzdeki dönemlerde de büyüyebilmemiz için bu destek ve teşviklere ihtiyaç var. Peki, sürekli bu teşvikleri sağlayabilir miyiz? Ya da şöyle sorayım; sürekli taşıma su ile mi değirmeni döndüreceğiz? Önemli olan, ekonominin kendi dinamiklerini yaratarak, üretimin, istihdamın artması ve bunun da büyümeyi sağlaması.