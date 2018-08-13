Berat Albayrak yol haritasını çizdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli’nde sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili hem önemli tespitlerde bulundu hem de bu alanda yeni yol haritasını açıkladı. Önce Berat Albayrak’ın, söylediklerini paylaşayım, sonra yeni model ile ilgili birkaç tespitte bulunayım.
Hazine ve Maliye Bakanı, yeni ve güçlü bir finansal regülasyon otoritesi kurulacağını belirterek, şunları söyledi: “En kısa zamanda finansal kuruluşların yapılanması sağlanacak. Sigortacılık sektörü... Milli Reasürans hikayesi... Özellikle kamu şirketlerinin birleştirilmesini sağlayacak yeni bir milli reasürans yapısını oluşturacağız. Sigortacılık çok önemli bir sektör ama finansal sektör içindeki payı layık olduğu yerde değil. Yüzde 20-25’lerden bahsediyoruz. İngiltere’de, Amerika’da sermaye piyasalarının ve sigortacılık sektörünün payı, ikisini topladığınızda yüzde 40-50’lerde. Bizde yüzde 10-15 bile değil. Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili çok önemli adımlar atacağız. Sistemi yeniden yapılandıracak, tasarruf ve sermaye birikimi ile ilgili çok güçlü adımlar atacağız.”
İLK DEFA GÜNDEME GELİYOR
Berat Albayrak’ın tespitleri çok doğru. Maalesef sigortacılık hak ettiği konumda değil. Sadece bir-iki veri paylaşayım. Bugün sigortacılığın toplam finansal piyasalar içindeki payı yüzde 4’ler civarında ve bu payla da bankacılıktan sonra gelen ikinci büyük finansal sektör. Aslında temel sorun, bankacılık dışındaki tüm finansal kurumların payının küçük olması. Avrupa Birliğinde bankacılık, sigortacılığın 5 katı; bizde bankacılık, sigortacılığın 21 katı. Avrupa’da sigorta primlerinin GSYH içindeki payı yüzde 6,7; bizde ise 1,6. OECD ülkelerinde özel emeklilik fonlarının GSYH’ye oranı yüzde 123,6; bizde yüzde 2,1. Bu tabloya rağmen sigortacılık, her sene yüzde 20’lerde büyüyen, ekonomiye 130 milyar TL fon sağlayan, ülke içi tasarrufları artıran ve ekonomiye 90 trilyona yakın –ki, GSMH’nın 35 katıdır- teminat veren bir sektör.
Evet, Hazine ve Maliye Bakanının söylediği gibi sektör layık olduğu konumda değil. Yapılacaklar da belli. Tek tek burada sıralamayacağım, yıllardır bu köşeden yazıyorum. Sonraki yazılarımda bunlara yeniden değinirim. Ama Berat Albayrak’ın açıklamalarında dikkatimi çeken ve bugüne kadar da hiç dillendirilmemiş, ilk defa gündeme gelen önemli bir husus var. Anlaşılan o ki, Ekim ayından sonra finansal regülasyon otoritesi adı altında finansal bir üst kurul kurulacak ve sigortacılık da bu kurula bağlanacak.
YERLİ REASÜRANS MODELİ
İkincisi ise, yeni bir milli reasürans modeli uygulanacak ki, işte bu ilk defa gündeme geliyor. Bilmeyenler için reasürans nedir, çok basit anlatayım. Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının ya da tamamının yeniden sigorta edilmesi. Berat Albayrak’ın açıklamalarından anladığım kadarıyla, kamu sigorta şirketleri birleşerek, milli bir reasürans havuzu ya da modeli kuracak. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, sigortalanamayan tüm riskler bu modelde sigortalanabilecek, sigorta teminatı bulunmasında sorun yaşanmayacak. İkincisi, reasürans adı altında yurtdışına bir para akışı varsa; bu para da yurtiçinde kalacak.
Özetle, tüm bu açıklamalardan anladığım, Berat Albayrak’ın yönetiminde; sigortada, yeni bir hikaye yazılarak, sektör büyütülecek ve ekonomiye katkısı artırılacak.
Berat Albayrak yol haritasını çizdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli’nde sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili hem önemli tespitlerde bulundu hem de bu alanda yeni yol haritasını açıkladı. Önce Berat Albayrak’ın, söylediklerini paylaşayım, sonra yeni model ile ilgili birkaç tespitte bulunayım.
Hazine ve Maliye Bakanı, yeni ve güçlü bir finansal regülasyon otoritesi kurulacağını belirterek, şunları söyledi: “En kısa zamanda finansal kuruluşların yapılanması sağlanacak. Sigortacılık sektörü... Milli Reasürans hikayesi... Özellikle kamu şirketlerinin birleştirilmesini sağlayacak yeni bir milli reasürans yapısını oluşturacağız. Sigortacılık çok önemli bir sektör ama finansal sektör içindeki payı layık olduğu yerde değil. Yüzde 20-25’lerden bahsediyoruz. İngiltere’de, Amerika’da sermaye piyasalarının ve sigortacılık sektörünün payı, ikisini topladığınızda yüzde 40-50’lerde. Bizde yüzde 10-15 bile değil. Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili çok önemli adımlar atacağız. Sistemi yeniden yapılandıracak, tasarruf ve sermaye birikimi ile ilgili çok güçlü adımlar atacağız.”
İLK DEFA GÜNDEME GELİYOR
Berat Albayrak’ın tespitleri çok doğru. Maalesef sigortacılık hak ettiği konumda değil. Sadece bir-iki veri paylaşayım. Bugün sigortacılığın toplam finansal piyasalar içindeki payı yüzde 4’ler civarında ve bu payla da bankacılıktan sonra gelen ikinci büyük finansal sektör. Aslında temel sorun, bankacılık dışındaki tüm finansal kurumların payının küçük olması. Avrupa Birliğinde bankacılık, sigortacılığın 5 katı; bizde bankacılık, sigortacılığın 21 katı. Avrupa’da sigorta primlerinin GSYH içindeki payı yüzde 6,7; bizde ise 1,6. OECD ülkelerinde özel emeklilik fonlarının GSYH’ye oranı yüzde 123,6; bizde yüzde 2,1. Bu tabloya rağmen sigortacılık, her sene yüzde 20’lerde büyüyen, ekonomiye 130 milyar TL fon sağlayan, ülke içi tasarrufları artıran ve ekonomiye 90 trilyona yakın –ki, GSMH’nın 35 katıdır- teminat veren bir sektör.
Evet, Hazine ve Maliye Bakanının söylediği gibi sektör layık olduğu konumda değil. Yapılacaklar da belli. Tek tek burada sıralamayacağım, yıllardır bu köşeden yazıyorum. Sonraki yazılarımda bunlara yeniden değinirim. Ama Berat Albayrak’ın açıklamalarında dikkatimi çeken ve bugüne kadar da hiç dillendirilmemiş, ilk defa gündeme gelen önemli bir husus var. Anlaşılan o ki, Ekim ayından sonra finansal regülasyon otoritesi adı altında finansal bir üst kurul kurulacak ve sigortacılık da bu kurula bağlanacak.
YERLİ REASÜRANS MODELİ
İkincisi ise, yeni bir milli reasürans modeli uygulanacak ki, işte bu ilk defa gündeme geliyor. Bilmeyenler için reasürans nedir, çok basit anlatayım. Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının ya da tamamının yeniden sigorta edilmesi. Berat Albayrak’ın açıklamalarından anladığım kadarıyla, kamu sigorta şirketleri birleşerek, milli bir reasürans havuzu ya da modeli kuracak. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, sigortalanamayan tüm riskler bu modelde sigortalanabilecek, sigorta teminatı bulunmasında sorun yaşanmayacak. İkincisi, reasürans adı altında yurtdışına bir para akışı varsa; bu para da yurtiçinde kalacak.
Özetle, tüm bu açıklamalardan anladığım, Berat Albayrak’ın yönetiminde; sigortada, yeni bir hikaye yazılarak, sektör büyütülecek ve ekonomiye katkısı artırılacak.