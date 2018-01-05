Bağ-Kur ve işçi emeklisine % 5.69 zam

Açıklanan enflasyon ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alacak. Zamla birlikte en düşük işçi emeklisinin eline ek ödeme hariç aylık 1.570 TL, en düşük Bağ-Kur emeklisinin eline de 1.405 TL geçecek.

2016 Aralık enflasyonu açıklandı ve SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ile görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin yeni senede alacağı zamlı maaşları da belli oldu.

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 2017’nin Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon da yüzde 5,69 olarak açıklandı. Bu da şu anlama geliyor ki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2018’in Ocak ayında yüzde 5,69 zam alacaklar. 2017 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4,73, Temmuz-Aralık döneminde de yüzde 5,89 zam almışlardı. Böylece 2017 yılında emeklilere toplam yüzde 10,62 zam yapılmıştı. Ancak yüzde 11,92’lik 2017 yılı enflasyonu ile mukayese edildiğinde emeklilerin geçen yıl aldıkları zam, enflasyonun yüzde 1,3 puan gerisinde kaldı. Yani, geçen yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı enflasyon karşısında eridi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 1.570 TL

Açıklanan yeni enflasyon ile birlikte Ocak ayında; SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklileri maaşlarını yüzde 5,69 zamlı alacak. Bu zamla birlikte emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.485 TL’den 1.570 TL’ye, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1.330 TL’den 1.405 TL’ye ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.010 liradan 1.067 liraya yükselecek. Enflasyon zammı ile birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme ya da bir başka adıyla vergi iadesi de artacak.

MEMURA ENFLASYON FARKI

Zamdan; SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur tarım emeklileri, özel sigorta emeklileri, banka emeklileri, iş kazasından dolayı aylık maaş alanlar, iş hastalıklarından dolayı aylık maaş alanlar ve iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ölüm aylığı alanların eş, çocukları yararlanacak.

Gelelim memur ve emeklilerine. Toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018’in Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017’nin Temmuz-Aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak. Açıklanan yeni enflasyon rakamlarına göre son 6 aylık enflasyon yüzde 5,69 olduğundan ve yüzde 4’ü geçtiğinden; memur ve emeklilerinin toplu sözleşme gereği alacakları yüzde 4’lük zammın üzerinde yüzde 1,69 da enflasyon farkı eklenecek. Böylece memur ve emeklileri Ocak’ta maaşlarını yüzde 5,69 zamlı alacak. Buna göre; yeni senede en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği dahil 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı da bin 871 liradan bin 978 liraya yükselecek.

Bugünden itibaren hem SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklileri hem de memur emeklilerinin Ocak’ta alacakları zammı ve eline geçecek maaşı kuruşu kuruşuna tablolar halinde vereceğiz. İlk olarak da SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinden başlıyoruz.

NOT: Tabloda; SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklilerinin zamlı maaşları yer almaktadır. Tablodaki zamlı maaşlar en düşük SSK ve Bağ-Kur tarım emeklisinden başlamaktadır. 2017 Temmuz maaşı, elinize geçen tutar değil vergi iadesi hariç maaştır. Enflasyon zammı, vergi iadesiz maaş üzerinden hesaplanır. Ocakta elinize geçecek tutar ise hem yüzde 5,69’luk enflasyon zammı hem de vergi iadesi eklenmiş maaşınızdır.

YARIN: MEMUR EMEKLİLERİNİN KIDEMİNE GÖRE ZAMLI MAAŞLARI