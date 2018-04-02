Ayda 58 TL’ye tamamlıyorlar

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde, tedavi ücretlerini karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortasına talep arttı. Ortalama fiyatı 700 lira olan sağlık sigortasını, 35 yaşında bir kişi yıllık 590 lira primle de yaptırabiliyor. Sadece yatarak tedavi istenirse fiyat, 280 liraya kadar düşüyor.

GEREK fiyatının özel sağlık sigortasına göre ucuz olması, gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık giderlerini belli oranda karşılaması, gerekse de özel hastanelerin ‘fark’ adı altında vatandaştan yüzde 200’e yakın ücret alması tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı. Bugün için 700 bin kişi, özel sigorta şirketlerinden yaptırdıkları tamamlayıcı sigorta ile hem özel hem de üniversite hastanelerinden hiçbir ücret ödemeden sağlık hizmeti alıyor. Peki, nedir tamamlayıcı sağlık sigortası ve kimler yararlanabilir? Adı üstünde; SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini tamamlıyor. Sigortayı işçi, memur, Bağ-Kurlu, yani sosyal güvenlik kapsamında olanlar yaptırabiliyor. Neden? Çünkü SGK’nın ödediğinin üzerini karşılıyor da ondan. Tabi bir de sağlık hizmeti alacağınız kurumun mutlaka SGK ile anlaşması olması gerekiyor ki, bugün büyük şehirlerdeki iki-üç hastane zincirinin dışında hemen hemen tüm hastaneler SGK ile anlaşmalı.

ÖZEL HASTANELERDE GEÇİYOR

Örnekle anlatayım ki, daha net anlaşılsın. Rahatsızlandınız ve SGK ile anlaşmalı en yakın özel hastaneye gittiniz. Muayene oldunuz, tahliller yapıldı ve reçeteniz yazıldı, hastaneden çıkacaksınız. Sigortalı olduğunuz için SGK, tedavi giderinizin belli bir miktarını karşılıyor. Ancak, hastane özel olduğundan sizden doktor ücreti ve tahliller için fark alacaktır. Diyelim ki, toplam faturanız 200 lira tuttu ve SGK da bunun 100 lirasını ödedi. Eğer tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa, kalan 100 lirayı sigorta şirketi karşılayacak, hastaneden hiçbir ücret ödemeden çıkacaksınız. Yoksa kalan o 100 lirayı cebinizden ödeyeceksiniz.

Bu bahsettiğimiz, işin ayakta tedavi boyutu. Bir de yatarak tedavi var. Ağır bir rahatsızlık geçirdiniz ve en yakındaki özel hastanenin acil servisine gittiniz. Yoğun bakımda kaldınız. Yoğun bakımda olduğunuz sürece sorun yok; tüm giderlerinizi SGK karşılıyor. Acil durumunuz bitip, tedaviye aynı hastanede devam edecekseniz, artık hastanenin sizden fark adı altında ücret alma hakkı doğuyor. Diyelim ki, yoğun bakım sonrası da hastanede bir hafta tedavi gördünüz ve toplam sağlık gidereniz de 7 bin lira tuttu. Bunun 3 bin lirasını SGK karşıladı; kalan 4 bin lirayı cebinizden ödemek durumundasınız. Tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa beş kuruş ödemeden hastaneden çıkıyorsunuz.

280 LİRA ÖDEYEN DE VAR

Gelelim, tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatına ve özel sağlık sigortası ile arasındaki farklara. Özel sağlık sigortasında en düşük fiyat 3 bin lira iken, yıllık ortalama 700 liraya tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabiliyor. Fiyat sigorta şirketine göre değişiyor. 35 yaşında bir kişi, yıllık 590 lira primle de tamamlayıcı sigorta alabiliyor. Eğer ayakta tedavi istenmez, sadece ameliyat ve hastanede yatış için tamamlayıcı sigorta yaptırılırsa; fiyat, 280 liraya kadar düşüyor. İstanbul, Ankara dışındaki illerde ise bu fiyattan yüzde 15 daha ucuza sigorta alınabiliyor.

Peki, neden ucuz? Birincisi, SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlıyor ve sadece SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde geçiyor. Özel sağlık sigortası ise tüm özel hastanelerde geçiyor ve tüm tedavi masraflarını karşılıyor. Özel sağlık sigortasına göre ucuz olması ve özel hastanelerin çoğunluğunun SGK ile anlaşmalı olmasından dolayı çalışanlar tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih etmeye başladı ve 700 bin kişi sigorta yaptırdı. Öyle ki, düne kadar çalışanlarına yan hak olarak özel sağlık sigortası veren şirketler, bugün artık çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıyor.

TAMAMLAYICI SİGORTAYI KİMLER YAPTIRABİLİR?

- Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin talep edeceği her türlü fark ücretini karşılıyor.

-Özel sigorta şirketleri tarafından yapılıyor.

-SGK’ya bağlı işçi, memur, Bağ-Kurlu genel sağlık sigortası kapsamındaki herkes sigortayı yaptırabiliyor.

-Genel sağlık sigortası primlerini dışarıdan ödeyenler de sigorta kapsamına giriyor.

-SGK ile anlaşmalı tüm özel hastanelerde geçiyor.

-35 yaşında bir kişi yıllık 590 lira primle de tamamlayıcı sigorta alabiliyor.

-Sadece yatarak tedavi istendiğinde prim 280 liraya kadar düşüyor.

-18-65 yaşındakiler sigorta yaptırabiliyor. Kimi sigorta şirketleri sigortalı yaşını 70’e kadar uzatıyor.

DOĞUM, TÜP BEBEK DE TEMİNAT İÇİNDE

-Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak ve ayakta, SGK’nın onayladığı tedavi giderlerini kapsıyor.

-Küçük, büyük tüm ameliyatlar sigorta kapsamında.

-Doktor muayenesi, tahlil, tanı, radyoloji, fizik tedavi gibi ayakta tedaviler sigortadan ödeniyor.

-İstenirse tüp bebek de sigorta teminatı içine alınıyor.

-Yine isteğe bağlı olarak doğum teminatı da sigortanın içine dâhil ediliyor.

-Suni uzuv, tıbbi malzeme ile evde bakım, ambulans da sigorta kapsamına giriyor.

-Kimi sigorta şirketleri 3 yıldan sonra ömür boyu yenileme garantisi de veriyor.