Aracınızı valeye verirken dikkat edin, sigorta zararı karşılamayabilir

Yer, mekan ve isimlerin önemi yok; yaşanan olay önemli. Okuyucum, başına gelenleri şöyle anlatıyor: “Akşam yemeği için restorana gittik. Aracı, kapıdaki valeyi verdik. Çıkışta, aracımın ön tamponunda ciddi hasar olduğunu gördüm. Başka bir kapı görevlisi, valenin aracı çarptığını, sigortadan onarım yaptırıp, hasarın fazla tutması halinde faturayı restoran sahibine getirebileceğimi söyledi. Ne zabıt tutulmuş, ne tutanak tutulmuş, kazanın nasıl olduğu belli değil. Benim aracımla mı birisine çarpmış, başka biri mi benim aracıma çarpmış belli değil. Kazayı yapan vale de yok. Trafik sigortasını yaptırdığım şirketi aradım, hasarı karşılamayacaklarını söylediler. Kasko sigortam da yok. Sorum şu sigorta, valenin neden olduğu zararı neden karşılamıyor?”

Okuyucumun yazdıklarını özetleyerek, paylaştım. Vale kazaları ile ilgili çokça şikayet geliyor. Özellikle İstanbul’da artık her alışveriş merkezinin, her restoranın, her dükkanın önünde kendilerine vale diyen otoparkçılar var. Öyle hale geldi ki, sokak başlarında bile valeler türedi. Durduğunuz anda gelip, ‘aracı biz alıyoruz’ diyorlar. ‘Parası vereyim, ama ben parkedeyim’ diyorsunuz, olmaz diyorlar. Senin gösterdiğin yere parkedeyim diyorsunuz ona da ‘olmaz, çekeceğiz’ diyorlar. Kimdir bunlar, ehliyetleri var mıdır, araç kullanmayı bilirler mi, bunlara kim bu yetkiyi verir belli değil.

ZARARI SİZ KARŞILARSINIZ

Gelelim, işin sigorta boyutuna. Sigortacılarla da hukukçularla da konuştum; açıkça söyleyeyim, valenin neden olduğu kazadan dolayı hasarı ödemek sigorta şirketinin inisiyatifine kalmış. Ödeyebilir de, ödemeyebilir de. Trafik sigortasından bahsediyorsak; durum net, hasar ödenmiyor. Neden mi? Trafik kanununa göre valelerin bağlı olduğu şirketler, kendilerine teslim edilen araçlarda meydana gelecek zararlara karşı ‘mali sorumluluk sigortası’ yaptırmak zorunda. Şöyle anlatayım. Restoran ya da alışveriş merkezine gittiniz, aracınızı valeye teslim ettiniz. O valenin bağlı olduğu bir şirket varsa o şirket; yoksa o restoran ya da alışveriş merkezi mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda. O yüzden de teslim ettiğiniz aracınızla kaza yapan valenin verdiği zararı trafik sigortası karşılamıyor, mali sorumluluk sigortası karşılıyor. Eğer sorumluluk sigortası yoksa zarar gören, tüm zararını araç sahibi olduğu için sizden, otoparkın çalıştığı vale şirketinden ya da o valeyi kapıya koyan işletme sahibinden talep etme hakkına sahip. İşin daha vahimini söyleyeyim mi; araştırdım, etrafta gördüğünüz otopark görevlilerini çalıştıran vale şirketlerinin yüzde 90’ını zorunlu olmasına rağmen bu sigortayı yaptırmıyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Tabii bir de işin kasko boyutu var. Valeye teslim ettiğiniz araçta oluşan hasarı kaskodan alıp alamayacağınız da net değil. Ufak tefek hasarlarda sorun olmaz ama vale aracınızı alıp, kaçarsa ve siz de aracı teslim ederken karşılığında bir fiş almadıysanız sigorta şirketi çalınan aracınız için tazminat ödemez. Sigortacı kasko hasarını ödese bile bunu vale şirketine ya da valeyi kapısında tutan işletme sahibine rücu eder.

Peki, ne yapmak lazım? Birkaç tavsiyede bulunayım. Aracınızı valeye teslim ederken mutlaka fiş ya da belge alın. Fiş vermiyorlarsa teslim etmeyin. Mümkünsü, işletme sahibine, ‘bu valenin zorunlu sigortası var mı’ diye sorun. İşletme sahiplerine de önerim, eğer bir vale şirketi ile anlaşmışsanız mutlaka zorunlu sigortayı yaptırmasını isteyin, kapıdaki kendi adamınızsa o zaman sigortayı siz yaptırın.

Tahmin ediyorum aracınızı valeye teslim ederken artık iki kere düşünürsünüz; aldığınız risk büyük.