65 yaş üzerine 671.5 lira aylık

65 yaşını doldurup da herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan, aylık geliri de 701 liranın altında olanlara ödenen yaşlılık aylıkları arttı. Bu haktan yararlananlar ocak ayından itibaren her ay 671.5 lira alacak. Maaşlar temmuz ayında yeniden zamlanacak.
Asgari ücretle birlikte 850 bine yakın kişinin yararlandığı yaşlılık aylığı da arttı. Bu aydan itibaren maaşlar zamlı yatacak. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödemesi yapıyor. Bu desteğe; 65 yaş aylığı veya muhtaç yardımı ya da yaşlılık aylığı deniyor. Maaş desteğinden emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar ya da başka bir geliri olanlar yararlanamıyor. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl yeniden belirleniyor ve yılın ocak-haziran, temmuz-aralık dönemleri için maaş oranı artıyor.
MAAŞLAR AYLIK ÖDENİYOR
Peki, 65 yaş aylığından nasıl yararlanılıyor? Şartlardan biri, kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Yeni açıklanan asgari ücretle birlikte bu tutar da arttı. Asgari ücret, 220.73 liralık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) düşüldükten sonra net, 2.103.97 lira. Bunun üçte biri de 701.32 lira ediyor. Buna göre bu yıl için aylık geliri 701.32 liranın altında olanlar 65 yaşın üzerindeyse yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak. Geçen sene ise aylık geliri 609.67 liranın altında olanlar 65 yaş aylığı alabiliyordu. 2020’de maaş miktarı da arttı. Yeni yılda 65 yaş aylığı olanlar artık 671.5 lira alacaklar. Geçen sene bu rakam 637.7 liraydı. Böylece yaşlılık aylığı yeni senede yüzde 5’in üzerinde zamlanmış oldu. 65 yaş aylığı ile yanlış bilinen bir konuya da değineyim ki, okuyuculardan bu yönde sıkça soru geliyor. Maaşların aylık mı, üç ayda bir mi yatırıldığı sorusu. İki sene öncesine kadar yaşlılık aylığı mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere üç ayda bir ve senede 4 kere maaşlarını toplu alıyorlardı. Ancak yapılan yeni bir düzenleme ile aylığa çevrildi. Bugün artık 65 yaş aylıkları ayık olarak ödeniyor ve 2020’de bu haktan yararlananlar her ay 671.5 lira alacaklar. Bu da ocak-haziran döneminde toplu 4 bin 26 lira ediyor. Bu yılın temmuz ayında maaş yine artırılacak.
ENGELLİ AYLIKLARI DA ARTTI
Ocak ayı birlikte sadece 65 yaş aylığı değil engellilere ödenen maaşlar da zamlandı. Aynı 65 yaş üzerindekilere olduğu gibi yüzde 40-69 arası engeli olanlarla, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da maaş ödemesi yapılıyor. Bu haktan yararlanmak için 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak ve sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak, hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Bu maaştan da hane içinde kişi başına düşen geliri 701.32 liradan az olanlar yararlanabiliyor. Geçen sene yüzde 40-69 arası engeli olanlara ödenen aylık maaş 509 liraydı, bu sene ise bu rakam 536 liraya çıkartıldı. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ödenen maaş ise geçen senen 763.70 lirayken şimdi 804 liraya yükseldi.
KİMLER YAŞLILIK AYLIĞI ALABİLİYOR?
65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sosyal güvence olmamalı.
Düzenli hiçbir gelir olmaması gerekiyor.
Nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar maaştan yararlanamıyor.
Aylık gelirin 701.32 liranın altında olması gerekiyor.
Maaş alınabilmesi için kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma . Vakfı’ndan alınacak muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurulması gerekiyor.
65 yaş üzerine 671.5 lira aylık
65 yaşını doldurup da herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan, aylık geliri de 701 liranın altında olanlara ödenen yaşlılık aylıkları arttı. Bu haktan yararlananlar ocak ayından itibaren her ay 671.5 lira alacak. Maaşlar temmuz ayında yeniden zamlanacak.
Asgari ücretle birlikte 850 bine yakın kişinin yararlandığı yaşlılık aylığı da arttı. Bu aydan itibaren maaşlar zamlı yatacak. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödemesi yapıyor. Bu desteğe; 65 yaş aylığı veya muhtaç yardımı ya da yaşlılık aylığı deniyor. Maaş desteğinden emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar ya da başka bir geliri olanlar yararlanamıyor. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl yeniden belirleniyor ve yılın ocak-haziran, temmuz-aralık dönemleri için maaş oranı artıyor.
MAAŞLAR AYLIK ÖDENİYOR
Peki, 65 yaş aylığından nasıl yararlanılıyor? Şartlardan biri, kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Yeni açıklanan asgari ücretle birlikte bu tutar da arttı. Asgari ücret, 220.73 liralık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) düşüldükten sonra net, 2.103.97 lira. Bunun üçte biri de 701.32 lira ediyor. Buna göre bu yıl için aylık geliri 701.32 liranın altında olanlar 65 yaşın üzerindeyse yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak. Geçen sene ise aylık geliri 609.67 liranın altında olanlar 65 yaş aylığı alabiliyordu. 2020’de maaş miktarı da arttı. Yeni yılda 65 yaş aylığı olanlar artık 671.5 lira alacaklar. Geçen sene bu rakam 637.7 liraydı. Böylece yaşlılık aylığı yeni senede yüzde 5’in üzerinde zamlanmış oldu. 65 yaş aylığı ile yanlış bilinen bir konuya da değineyim ki, okuyuculardan bu yönde sıkça soru geliyor. Maaşların aylık mı, üç ayda bir mi yatırıldığı sorusu. İki sene öncesine kadar yaşlılık aylığı mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere üç ayda bir ve senede 4 kere maaşlarını toplu alıyorlardı. Ancak yapılan yeni bir düzenleme ile aylığa çevrildi. Bugün artık 65 yaş aylıkları ayık olarak ödeniyor ve 2020’de bu haktan yararlananlar her ay 671.5 lira alacaklar. Bu da ocak-haziran döneminde toplu 4 bin 26 lira ediyor. Bu yılın temmuz ayında maaş yine artırılacak.
ENGELLİ AYLIKLARI DA ARTTI
Ocak ayı birlikte sadece 65 yaş aylığı değil engellilere ödenen maaşlar da zamlandı. Aynı 65 yaş üzerindekilere olduğu gibi yüzde 40-69 arası engeli olanlarla, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da maaş ödemesi yapılıyor. Bu haktan yararlanmak için 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak ve sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak, hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Bu maaştan da hane içinde kişi başına düşen geliri 701.32 liradan az olanlar yararlanabiliyor. Geçen sene yüzde 40-69 arası engeli olanlara ödenen aylık maaş 509 liraydı, bu sene ise bu rakam 536 liraya çıkartıldı. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ödenen maaş ise geçen senen 763.70 lirayken şimdi 804 liraya yükseldi.
KİMLER YAŞLILIK AYLIĞI ALABİLİYOR?
65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sosyal güvence olmamalı.
Düzenli hiçbir gelir olmaması gerekiyor.
Nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar maaştan yararlanamıyor.
Aylık gelirin 701.32 liranın altında olması gerekiyor.
Maaş alınabilmesi için kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma . Vakfı’ndan alınacak muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurulması gerekiyor.