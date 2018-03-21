30 bin memura kadro

Taşeron düzenlemesi ile birlikte kamuda 4/C statüsünde geçici personel olarak çalışanlar da 3 Nisan’da, 4/B statüsüyle kadroya geçecek. Peki, kim bu, 4/C statüsünde çalışanlar? Kamuda bir yıldan az süreli ve Bakanlar Kurulu kararı ile sayıları, görevleri, ücretleri belirlenen çalışanlar geçici personel sınıfına giriyor. İşçi sayılmıyorlar, geçici görev yapıyorlar, memur olarak çalışıyorlar. Ayrıca, özelleştirme nedeniyle görevlerine son verilen, kamu kurumlarına geçiş hakkı bulunmayan kişiler de emekli olana kadar bu statüde çalıştırılıyor. 4/C statüsünde çalışanların sayıları 30 bini buluyor.

3 NİSAN’DA GEÇECEKLER

Bu kişilerin 23 bini özelleştirilen kurumlardan, kalanı ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yüksek Seçim Kurulundan ve diğer kamu kurumlarında görev yapıyor. Son verilere göre kamu kurumlarının geçici personel sayısı 50 bin ve 19 bini istihdam edilmiş durumda. 4/C statüsünde en yüksek geçici personel çalıştıran kurum ise 13 bin 500 kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı. İşte kamuda 4/C statüsüyle geçici olarak çalışan ve sayıları 30 bini bulan bu kişiler, 3 Nisan’da, taşeron işçilerle birlikte 4/B statüsüyle kadroya alınacaklar. Böylece de yıllardır süren kıdem tazminatı sorunları çözülecek. 4/C’lilerin, kurumlarındaki pozisyonlarının belirlenip, kadroya geçiş işlemi için de Bakan Kurulu kararı bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, son yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını ve 3 Nisan tarihine kadar Bakanlar Kurulu kararını çıkacağını söyledi.

SINAVSIZ KADROYA ALINACAK

30 bin kişinin kadroya geçiş işlemi nasıl olacak? 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle görevlerinde geçici personel olarak çalışanlar 90 gün içinde 4/B statüsüne, yani sözleşmeli personel statüsünde kadroya geçecek. Geçiş sırasında herhangi bir başvuruya gerek olmayacak bu çalışanlar için sınav da yapılmayacak; aynı kurumda, aynı görevi yapacak. Daha önce geçici personel olarak çalışanlar, ancak doğum, askerlik sebebiyle görevlerinden ayrılanlar kadroya geçemeyecek. Özelleştirme nedeniyle emekli olana kadar geçici personel statüsüyle çalışanlar, emekliliği gelene kadar 4/B statüsünde çalışmaya devam edecek. Geçici personel olarak atama süreci devam edenler de kadroya alınacak. Halen kısmi süreli veya saat hesabı üzerinden çalışanların ise kadroya geçiş hakkı olmayacak. Kadroya geçişi yapılacak olanlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

KİM, HANGİ STATÜYE GÖRE ÇALIŞIYOR?

Sosyal güvenlik kapsamı altında çalışanların hangi statü ile çalıştıkları konusunda kafa karışıklıkları var. Çoğunluk 4/A-4/B gibi statülerin, kimleri temsil ettiğini bilmiyor. 10 yıl önce yapılan bir düzenleme ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı çatısı altında işçi ve memur olarak çalışanlar artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Çalışanlar da şu statülere göre ayrıldı:

4A: Eski sisteme göre SSK’ya prim ödeyen ve bir iş yerinde sözleşmeli olarak işçi statüsünde çalışanlar.

4B: Bağ-Kurlu olarak da bilinen, esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek olarak kendi adına ve hesabına çalışanlar.

4C: Eski sistemde Emekli Sandığı’na bağlı çalışan memurlar.

4a: Devlet memurları.

4b: Kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar.

4c: Kamuda bir yıldan az süreli veya mevsimlik olarak geçici çalışanlar.

SORU-CEVAP

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi diş hekimliği fakültesinde raporlu birinin yerine 6 ay boyunca çalıştım. Sonrasında hamile olduğum için doğum iznine ayrıldım. Çalıştığım yerde bizden sorumlu kişi taşeron firmama gidip istifa dilekçesi yazmam gerektiğini söyledi. İstifa dilekçemi yazmadım. Sonrasında kadro için evraklarımı teslim ettim. Kabul edilmedim. Kadro hakkına sahip değil miyim? Tuğba Akkaya

Taşeron düzenlemesine göre başvuru sırasında taşeron firmaya herhangi bir belge, dilekçe veya benzeri yazılı bir beyan vermeniz gerekmiyor. Taşeron şirketlerin de böyle belgeler isteme hakkı bulunmuyor. Kadroya kabul edilmemenizin bir başka nedeni olmalı. Bu nedeni çalıştığınız kurumdan sorgulayabilirsiniz.

Emekli olmam için gerekli prim gün sayısını tamamladıktan sonra emeklilik yaşım için 6 yıl beklemem gerekiyor. Bu 6 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmayıp, gereken tarihi beklemeyi düşünüyorum. Bu süre zarfında sağlık sigortası prim borcu tarafıma yansır mı? Yansımaması için ne yapmam gerekir? Selahattin Dönmez

Emeklilikte yaşa takılanlar prim ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmeniz için ya aylık 60,88 lira prim yatıracaksınız ya da bu parayı ödeyecek gücünüz yoksa gelir testine gireceksiniz. Yaşı doldurup emekli olduktan sonra sağlıktan yararlanma hakkını da elde edeceksiniz.

21 Aralık 2017 tarihi itibariyle aynı Türk şirketinin yurtdışı şubesine geçtim ve Türkiye’den istifa etmem istendi. O nedenle Türkiye’de devam eden bir sigortam yok. Benim gibi yurtdışında yaşayan vatandaşlar için sağlık sigortasıyla ilgili bir uygulama var mı? Aslı Karabayır

İki alternatifiniz var. Birincisi çalışmış olduğunuz şirketin Türkiye’deki şubesi sizi burada sigortalı gösterebilir ya da siz Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik çatısı olmadığınızdan dolayı kendiniz prim ödeyerek devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ya da Türkiye’deki özel bir sigorta şirketinden özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.