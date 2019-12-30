2019 tarihe geçti

Sigortacılık ve bireysel emeklilik açısından 2019, ilklerin yılı oldu. 20 yıldan fazladır bağımsız kurum isteyen sigortacılar, isteklerine kavuştu ve SEDDK kuruldu. Bir ilk daha yaşandı, Türk Reasürans adında yerli ve milli reasürans şirketi kuran kamu reasürans pazarına girdi.
Adettendir, her sene sonunda yılın genel bir değerlendirmesi yapılır, gelecek yıla ait beklentilere değinilir. Adeti bozmayayım ben de sigorta ve bireysel emeklilik sisteminde 2019’da neler yaşandığını özetleyeyim, 2020’ye yönelik de bir projeksiyon çizeyim.
SEDDK KURULDU
İşin aslını isterseniz 2019’un ilk yarısına kadar hem sigortacılıkta hem de BES’te önemli değişiklikler olmadı. En önemli değişiklik, KOBİ’lerin tahsilat riskine karşı devlet destekli alacak sigortası uygulamasına geçilmesi oldu. Bunun için alacak sigortaları havuzu kuruldu, uygulamanın yürütülme görevi Halk Sigorta’ya verildi.
Senenin yarısından sonra ise kamu atağa kalktı, üst üste önemli düzenlemelere imza attı. Bunlardan en önemlisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kurulması. Bankacılıktaki BDDK benzeri yapı sigortacılık ve emeklilikte oluşturuldu; böylece sigortacıların 20 yıldan fazladır beklediği düzenleme hayata geçmiş oldu. SEDDK’nın kurulması ile birlikte yıllardır sigortacılığı yönetip, düzenlemeler yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu ortadan kalkacak. Bu açıdan bakıldığında SEDDK’nın kurulması ile sigortacılık ve bireysel emeklilikte, 2019’da, tarih yazıldı dersek yanılmış olmayız.
Bu yılın önemli değişiklerinden biri de sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Türk Reasürans’ın kurulması oldu. Şirket, 150 milyonu ödenmiş olmak üzere toplam 600 milyon lira sermaye ile kuruldu. Kuruluş amacı ise, yurtiçi reasürans kapasiteni artırmak, yurtdışına reasürans adı altında giden primlerin bir kısmının Türkiye’de kalmasını sağlamak, teminat verilemeyen çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanmasına katkıda bulunmak. Türk Reasürans, bu yılın eylül ayında faaliyete geçti.
BİRLEŞME, İMZA ATTI
Bu yıla imzasını atan ve hem sigortacıları hem de emeklilik şirketlerini şaşırtan bir değişiklik de sene sonuna doğru geldi; kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleştirileceği açıklandı. Buna göre, kurulacak sigorta şirketinin altında Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta birleştirilirken; kurulacak hayat-emeklilik şirketinin altında da Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik birleştirilecek. Böylece bugün pazarda 6 şirketle faaliyet gösteren kamu, gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra iki şirketle faaliyetine devam edecek.
2020’DE NELER OLACAK?
Açıkçası bana göre 2020, emeklilik yılı olacak. Neden böyle bir tespit yaptım? BES ve tamamlayıcı emeklilik sistemi; önce, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ve YEP Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’da açıklandı, ardından 11.Kalkınma Planında yer aldı. BES’teki değişiklikler 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programına da girdi. Plan şu; BES, yeniden kurgulanarak, tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. Çalışandan, işverenden yapılan kesintiler, buna devletin de katılması ile birikimler kıdem tazminatı fonunda toplanacak ki, bu da sosyal güvenlik alanındaki tüm tarafların mutabakatı ile kıdem tazminatında reforma gidileceğini gösteriyor. Bunların dışında gençler için sistemi cazip kılacak şekilde devlet desteğinin artırılması, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle BES’ten çıkışları engellemek için birikimlerin bir kısmını çekme hakkı tanınacak olması gibi değişiklikler de olacak. Bunların büyük bir kısmı da 2020’de yapılacak. İşte tüm bunlar, gelecek yılın emeklilik yılı olacağını gösteriyor. Peki, sigorta için öngörüm var mı? Var; sigortacılar bu yıl ciddi mali kâr elde ettiler. Faizler düştüğü için 2020’de şirketler sigortacılıktan para kazanmak zorunda kalacak.
NELER YAŞANDI
KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na geçildi, bir yıl içinde 5 bine yakın işletme alacaklarını sigortalattı.
Sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait, 600 milyon lira sermaye ile Türk Reasürans A.Ş. kuruldu.
Ağustos ayında yürürlüğe giren genelge ile sigorta şirketlerine oto hasarlarında yerli eşdeğer parça kullanma hakkı tanındı.
Ankara’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlü ile Sigortacılık Denetleme Kurumu İstanbul’a taşındı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kurularak, bankacılıkta BDDK benzeri yapı, sigortacılık ve bireysel emeklilikte oluşturuldu.
BES’te katılımcı sayısı 6.8 milyon kişiyi geçti, fon büyüklüğü 120 milyar liraya yaklaştı.
Tüm çalışanları ilgilendiren otomatik BES’te kişi sayısı 5.3 milyonu, çalışanların fon toplamı ise 8.1 milyar lirayı geçti.
BES fonları, yılın 11 ayında yüzde 23 ile enflasyonun ve faizin üzerinde rekor getiri sağladı.
Sağlık sigortaları alanında faaliyet gösteren Acıbadem Sigorta, İngiliz sigorta şirketi Bupa’ya satıldı ve şirketin adı Bupa Acıbadem olarak değişti.
Türkiye’de HDI Sigorta ile faaliyet gösteren Alman Talanx Grubu, Ergo Türkiye’yi satın aldı ve bünyesine kattı.
Hollanda Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Capital Partnersin sahibi oldukları Unico Sigorta, SBK Holding’e satıldı.
2019 tarihe geçti
Sigortacılık ve bireysel emeklilik açısından 2019, ilklerin yılı oldu. 20 yıldan fazladır bağımsız kurum isteyen sigortacılar, isteklerine kavuştu ve SEDDK kuruldu. Bir ilk daha yaşandı, Türk Reasürans adında yerli ve milli reasürans şirketi kuran kamu reasürans pazarına girdi.
Adettendir, her sene sonunda yılın genel bir değerlendirmesi yapılır, gelecek yıla ait beklentilere değinilir. Adeti bozmayayım ben de sigorta ve bireysel emeklilik sisteminde 2019’da neler yaşandığını özetleyeyim, 2020’ye yönelik de bir projeksiyon çizeyim.
SEDDK KURULDU
İşin aslını isterseniz 2019’un ilk yarısına kadar hem sigortacılıkta hem de BES’te önemli değişiklikler olmadı. En önemli değişiklik, KOBİ’lerin tahsilat riskine karşı devlet destekli alacak sigortası uygulamasına geçilmesi oldu. Bunun için alacak sigortaları havuzu kuruldu, uygulamanın yürütülme görevi Halk Sigorta’ya verildi.
Senenin yarısından sonra ise kamu atağa kalktı, üst üste önemli düzenlemelere imza attı. Bunlardan en önemlisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kurulması. Bankacılıktaki BDDK benzeri yapı sigortacılık ve emeklilikte oluşturuldu; böylece sigortacıların 20 yıldan fazladır beklediği düzenleme hayata geçmiş oldu. SEDDK’nın kurulması ile birlikte yıllardır sigortacılığı yönetip, düzenlemeler yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu ortadan kalkacak. Bu açıdan bakıldığında SEDDK’nın kurulması ile sigortacılık ve bireysel emeklilikte, 2019’da, tarih yazıldı dersek yanılmış olmayız.
Bu yılın önemli değişiklerinden biri de sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Türk Reasürans’ın kurulması oldu. Şirket, 150 milyonu ödenmiş olmak üzere toplam 600 milyon lira sermaye ile kuruldu. Kuruluş amacı ise, yurtiçi reasürans kapasiteni artırmak, yurtdışına reasürans adı altında giden primlerin bir kısmının Türkiye’de kalmasını sağlamak, teminat verilemeyen çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanmasına katkıda bulunmak. Türk Reasürans, bu yılın eylül ayında faaliyete geçti.
BİRLEŞME, İMZA ATTI
Bu yıla imzasını atan ve hem sigortacıları hem de emeklilik şirketlerini şaşırtan bir değişiklik de sene sonuna doğru geldi; kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleştirileceği açıklandı. Buna göre, kurulacak sigorta şirketinin altında Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta birleştirilirken; kurulacak hayat-emeklilik şirketinin altında da Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik birleştirilecek. Böylece bugün pazarda 6 şirketle faaliyet gösteren kamu, gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra iki şirketle faaliyetine devam edecek.
2020’DE NELER OLACAK?
Açıkçası bana göre 2020, emeklilik yılı olacak. Neden böyle bir tespit yaptım? BES ve tamamlayıcı emeklilik sistemi; önce, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ve YEP Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’da açıklandı, ardından 11.Kalkınma Planında yer aldı. BES’teki değişiklikler 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programına da girdi. Plan şu; BES, yeniden kurgulanarak, tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. Çalışandan, işverenden yapılan kesintiler, buna devletin de katılması ile birikimler kıdem tazminatı fonunda toplanacak ki, bu da sosyal güvenlik alanındaki tüm tarafların mutabakatı ile kıdem tazminatında reforma gidileceğini gösteriyor. Bunların dışında gençler için sistemi cazip kılacak şekilde devlet desteğinin artırılması, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle BES’ten çıkışları engellemek için birikimlerin bir kısmını çekme hakkı tanınacak olması gibi değişiklikler de olacak. Bunların büyük bir kısmı da 2020’de yapılacak. İşte tüm bunlar, gelecek yılın emeklilik yılı olacağını gösteriyor. Peki, sigorta için öngörüm var mı? Var; sigortacılar bu yıl ciddi mali kâr elde ettiler. Faizler düştüğü için 2020’de şirketler sigortacılıktan para kazanmak zorunda kalacak.
NELER YAŞANDI
KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na geçildi, bir yıl içinde 5 bine yakın işletme alacaklarını sigortalattı.
Sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait, 600 milyon lira sermaye ile Türk Reasürans A.Ş. kuruldu.
Ağustos ayında yürürlüğe giren genelge ile sigorta şirketlerine oto hasarlarında yerli eşdeğer parça kullanma hakkı tanındı.
Ankara’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlü ile Sigortacılık Denetleme Kurumu İstanbul’a taşındı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kurularak, bankacılıkta BDDK benzeri yapı, sigortacılık ve bireysel emeklilikte oluşturuldu.
BES’te katılımcı sayısı 6.8 milyon kişiyi geçti, fon büyüklüğü 120 milyar liraya yaklaştı.
Tüm çalışanları ilgilendiren otomatik BES’te kişi sayısı 5.3 milyonu, çalışanların fon toplamı ise 8.1 milyar lirayı geçti.
BES fonları, yılın 11 ayında yüzde 23 ile enflasyonun ve faizin üzerinde rekor getiri sağladı.
Sağlık sigortaları alanında faaliyet gösteren Acıbadem Sigorta, İngiliz sigorta şirketi Bupa’ya satıldı ve şirketin adı Bupa Acıbadem olarak değişti.
Türkiye’de HDI Sigorta ile faaliyet gösteren Alman Talanx Grubu, Ergo Türkiye’yi satın aldı ve bünyesine kattı.
Hollanda Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Capital Partnersin sahibi oldukları Unico Sigorta, SBK Holding’e satıldı.