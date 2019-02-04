1551 KOBİ, ticari alacağını kamudan sigortalattı

Okuyuculardan çokça soru alıyorum, ‘alacak sigortası yaptıran var mı, nereden yaptırabiliriz?’ diye. Nitekim geçenlerde KOBİ’lerin finansmanı ile ilgili katıldığım bir toplantıda da reel sektör temsilcilerinden benzer sorular aldım. Biraz araştırdım, sonuçlarını paylaşayım, böylece merak edenlerin de merakını gidereyim. Ama önce alacak sigortasından kısaca bahsedeyim. Görünen o ki, KOBİ’ler, bu konuda yeterince bilgi sahibi değil.
KOBİ’lerin, yurt içi satışlardan doğan mal ve hizmet karşılığı vadeli alacaklarını sigortalatma imkanı sağlayan alacak sigortası, 1 Ocak’ta devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen haftalarda katıldığı bir toplantıda açıklama yaparak, ticari alacak sigortası reformunu uygulamaya başladıklarını söyledi ve “Satıcı firma konumundaki KOBİ ile bu KOBİ’den alım yapan alıcı arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içindeki vadeli satışlardan doğan alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlıyoruz” dedi. Albayrak, ilk etapta cirosu 25 milyon liraya kadar olan mikro ve küçük işletme kapsamındaki firmaların sigortadan yararlanabileceğini, ilerleyen aşamada cirosu 125 milyon liraya kadar tüm KOBİ’leri kapsama dahil edileceğini de açıkladı.
TİCARİ ALACAK SİGORTASI BAŞLADI
Ticari alacak sigortası ile KOBİ’ler, son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptıracak. Sigorta yaptıran KOBİ, alacağını tahsil edemezse devreye sigorta girecek ve şirketin zararını karşılayacak, yani alacağını sigorta ödeyecek. KOBİ’ler, en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan faturalı ve vadeli alacaklarını sigortalatacak. Sigorta için ödenecek prim ise KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağının süresine (120, 180, 360 gün vadeye göre) göre değişiyor. Fiyatı bir örnekle anlatayım. 5 milyon lira alacağınız var ve bu alacağınızın süresi de 120 gün vadeli. Bu alacağınızı sigorta yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 22 bin 500 lira. Bu prim karşısında alacağınız en yüksek sigorta teminatı ise 225 bin lira. Yani, 5 milyonluk alacağınızı tahsil edemezseniz, sigortadan alacağınız para 225 bin lira. Alacak sigortasında prim konusuna gelecekteki yazılarımda daha detaylı değineceğim, çünkü gelen sorulardan anladığım kadarıyla KOBİ’lerin prim ve teminat konusunda kafaları biraz karışık.
HEPSİ DE KAMUDAN SİGORTALANDI
Şimdi gelelim, merak edilen konuya; yani, 1 Ocak’ta başlayan devlet destekli alacak sigortasını KOBİ’lerin yaptırıp yaptırmadığına. Evet, yaptırmaya başladılar. Sadece bir ay içinde 1.551 KOBİ, ticari alacağını sigortalattı. Sigortaların tamamı da kamuya ait sigorta şirketlerinden yapıldı. Devlet destekli alacak sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine bağlı yürütülüyor ve kurulan sigorta havuzunu da Halk Sigorta yönetiyor. Bugüne kadar da bu sisteme katılan sigorta şirketi sayısı 7 ki, bunların 3’ü kamu şirketi. Şimdilik 1.551 KOBİ’yi de kamu şirketleri sigortaladı.
Açıkça söyleyeyim, bir ay gibi kısa bir sürede bu sayıya ulaşılması bana göre ticari alacak sigortasının başarılı gittiğinin göstergesi. Kamunun dışında özel şirketlerin de devreye girip, poliçe satması ile daha çok KOBİ’ye ulaşılacaktır.
1551 KOBİ, ticari alacağını kamudan sigortalattı
Okuyuculardan çokça soru alıyorum, ‘alacak sigortası yaptıran var mı, nereden yaptırabiliriz?’ diye. Nitekim geçenlerde KOBİ’lerin finansmanı ile ilgili katıldığım bir toplantıda da reel sektör temsilcilerinden benzer sorular aldım. Biraz araştırdım, sonuçlarını paylaşayım, böylece merak edenlerin de merakını gidereyim. Ama önce alacak sigortasından kısaca bahsedeyim. Görünen o ki, KOBİ’ler, bu konuda yeterince bilgi sahibi değil.
KOBİ’lerin, yurt içi satışlardan doğan mal ve hizmet karşılığı vadeli alacaklarını sigortalatma imkanı sağlayan alacak sigortası, 1 Ocak’ta devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen haftalarda katıldığı bir toplantıda açıklama yaparak, ticari alacak sigortası reformunu uygulamaya başladıklarını söyledi ve “Satıcı firma konumundaki KOBİ ile bu KOBİ’den alım yapan alıcı arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içindeki vadeli satışlardan doğan alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlıyoruz” dedi. Albayrak, ilk etapta cirosu 25 milyon liraya kadar olan mikro ve küçük işletme kapsamındaki firmaların sigortadan yararlanabileceğini, ilerleyen aşamada cirosu 125 milyon liraya kadar tüm KOBİ’leri kapsama dahil edileceğini de açıkladı.
TİCARİ ALACAK SİGORTASI BAŞLADI
Ticari alacak sigortası ile KOBİ’ler, son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptıracak. Sigorta yaptıran KOBİ, alacağını tahsil edemezse devreye sigorta girecek ve şirketin zararını karşılayacak, yani alacağını sigorta ödeyecek. KOBİ’ler, en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan faturalı ve vadeli alacaklarını sigortalatacak. Sigorta için ödenecek prim ise KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağının süresine (120, 180, 360 gün vadeye göre) göre değişiyor. Fiyatı bir örnekle anlatayım. 5 milyon lira alacağınız var ve bu alacağınızın süresi de 120 gün vadeli. Bu alacağınızı sigorta yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 22 bin 500 lira. Bu prim karşısında alacağınız en yüksek sigorta teminatı ise 225 bin lira. Yani, 5 milyonluk alacağınızı tahsil edemezseniz, sigortadan alacağınız para 225 bin lira. Alacak sigortasında prim konusuna gelecekteki yazılarımda daha detaylı değineceğim, çünkü gelen sorulardan anladığım kadarıyla KOBİ’lerin prim ve teminat konusunda kafaları biraz karışık.
HEPSİ DE KAMUDAN SİGORTALANDI
Şimdi gelelim, merak edilen konuya; yani, 1 Ocak’ta başlayan devlet destekli alacak sigortasını KOBİ’lerin yaptırıp yaptırmadığına. Evet, yaptırmaya başladılar. Sadece bir ay içinde 1.551 KOBİ, ticari alacağını sigortalattı. Sigortaların tamamı da kamuya ait sigorta şirketlerinden yapıldı. Devlet destekli alacak sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine bağlı yürütülüyor ve kurulan sigorta havuzunu da Halk Sigorta yönetiyor. Bugüne kadar da bu sisteme katılan sigorta şirketi sayısı 7 ki, bunların 3’ü kamu şirketi. Şimdilik 1.551 KOBİ’yi de kamu şirketleri sigortaladı.
Açıkça söyleyeyim, bir ay gibi kısa bir sürede bu sayıya ulaşılması bana göre ticari alacak sigortasının başarılı gittiğinin göstergesi. Kamunun dışında özel şirketlerin de devreye girip, poliçe satması ile daha çok KOBİ’ye ulaşılacaktır.