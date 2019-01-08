1000 lira ikramiye

Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000’er liralık ikramiye alacaklar.
Emeklilerin maaş hesapla-rında en çok kafa karışıklığı yaratan konu, ek ödemeler. Ek ödeme nedeniyle emekliler ya maaşını yanlış hesaplıyor ya da maaşının eksik yattığını öne sürüyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri her ay ek ödeme alıyor ve bu sayede de maaşları artıyor. Peki, nedir bu ek ödeme? 2006 yılında vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4’ü, ek ödeme olarak, her ay maaş hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 4’lük oran sabit ve maaşa göre hesaplanıyor. Hal böyle olunca da maaşı düşük olanın ek ödemesi düşük, yüksek olanın ek ödemesi de yüksek oluyor. Örneğin, 2.500 lira maaş alan bir emekli her ay 100 lira ek ödeme alırken, maaşı 13 bin lira olan bir emekliye her ay 520 lire ek ödeme yatıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018’in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var. Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019’un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73’lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4’lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019’da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ OLACAK
Yazı dizisine başladığımızdan bu yana emeklilerden gelen soruların başında, 2019’da da bayram ikramiyesi olup olmayacağı yönünde. Malum, geçen sene ramazan ve kurban bayramları öncesinde emeklilere 1000’er lira ikramiye yatırıldı. Tüm emekliler, hak sahipleri ve maluller bu haktan yararlandı ve ikramiyeler banka hesaplarına yatırıldı. 2019’da da emekliler, yine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000 liralık ikramiye alacaklar. Kimi emekliler ikramiye tutarının artırılacağı yönünde söylentiler olduğunu ve bunun doğru olup olmadığını da soruyor. Şimdilik bu konuda bir gelişme yok. Daha açık bir anlatımla bu sene de bayram ikramiyeleri olacak ama bin liralık rakam artacak mı; o tarafı belli değil.
YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
Not: Tabloda; 25 ve 30 hizmet yılına göre; derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendislerin 2019 Ocak zamlı maaşları yer almakta.
1000 lira ikramiye
Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000’er liralık ikramiye alacaklar.
Emeklilerin maaş hesapla-rında en çok kafa karışıklığı yaratan konu, ek ödemeler. Ek ödeme nedeniyle emekliler ya maaşını yanlış hesaplıyor ya da maaşının eksik yattığını öne sürüyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri her ay ek ödeme alıyor ve bu sayede de maaşları artıyor. Peki, nedir bu ek ödeme? 2006 yılında vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4’ü, ek ödeme olarak, her ay maaş hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 4’lük oran sabit ve maaşa göre hesaplanıyor. Hal böyle olunca da maaşı düşük olanın ek ödemesi düşük, yüksek olanın ek ödemesi de yüksek oluyor. Örneğin, 2.500 lira maaş alan bir emekli her ay 100 lira ek ödeme alırken, maaşı 13 bin lira olan bir emekliye her ay 520 lire ek ödeme yatıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018’in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var. Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019’un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73’lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4’lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019’da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ OLACAK
Yazı dizisine başladığımızdan bu yana emeklilerden gelen soruların başında, 2019’da da bayram ikramiyesi olup olmayacağı yönünde. Malum, geçen sene ramazan ve kurban bayramları öncesinde emeklilere 1000’er lira ikramiye yatırıldı. Tüm emekliler, hak sahipleri ve maluller bu haktan yararlandı ve ikramiyeler banka hesaplarına yatırıldı. 2019’da da emekliler, yine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000 liralık ikramiye alacaklar. Kimi emekliler ikramiye tutarının artırılacağı yönünde söylentiler olduğunu ve bunun doğru olup olmadığını da soruyor. Şimdilik bu konuda bir gelişme yok. Daha açık bir anlatımla bu sene de bayram ikramiyeleri olacak ama bin liralık rakam artacak mı; o tarafı belli değil.
YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
Not: Tabloda; 25 ve 30 hizmet yılına göre; derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendislerin 2019 Ocak zamlı maaşları yer almakta.