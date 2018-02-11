Yüksek egodan uzak durmalı

Geceyi sabaha bağlayan saatlerde sanatsal aktivitelere vakit ayırabilir, yaratıcılık gerektiren işlerle zaman geçirebilir, yarım kalmış işleri tamamlayabilir ya da ilişkilerimizde uyumu yakalayabiliriz.

Balık burcuna geçen Venüs, önümüzdeki haftalarda daha romantik, özverili, fedakar ve duygusal tonda konuşacağımıza işaret ederken, Jüpiter’in konumu altından kalkamayacağımız işlere ve yüksek beklentilere meyilli olacağımıza işaret ediyor. Birkaç gün için yüksek ego zarar verici olacaktır, dikkat!



Akşam saatlerinde daha negatif düşünebilir, engellenmiş hissedebilir veya depresif bir ruh halinde olabiliriz. Ancak, somut işlerle uğraşmak veya sorumluluk almak adına uygun saatler olacaktır.

KOÇ

Aşk hayatınız, sevgi temalı ilişkileriniz veya sosyal yaşamınız açısından aktif şekilde değerlendirebileceğiniz, planlara açık gün. Günlük yolculuklar veya ziyaretler fikir ve tecrübelerinizi paylaşmanızı sağlayabilir.

BOĞA

Bazı problem veya konuların büyümeden çözülmesi stresinizi azaltabilir. Maddi, resmi ve hukuki başlıkların ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Gerçekçi olmayan vaatlere bağlı alışveriş ve harcamalardan kaçınmanızda fayda var.

İKİZLER

Atmosfer, iş veya çevre değişikliği, dış görünüşünüzde yapacağınız ufak rötuşlar ya da yenileme değince aklınıza ne geliyorsa yapacağınız hareketler size iyi gelebilir. Değişiklikler ne istediğinizi anlamanızı sağlayabilir.

YENGEÇ

Beklenmedik bir durum veya değişiklik nasıl pozisyon alacağınızı veya tepki vereceğinizi şaşırmanıza neden olabilir. Ani hareketlerden veya kararlardan kaçınmalısınız. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak işlere yönelmenizde fayda var.

ASLAN

Gelecek vaat eden ilişki ve işbirlikleri söz konusu olabilir. Daha önce yapmadığınız şeyler denemeniz, farklı yerlere gitmeniz veya farklı alanları keşfetmeniz bazı kişi veya durumları farklı gözle değerlendirmenizi sağlayabilir.

BAŞAK

Yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. En başta bu durum sizi zorlasa da, madden sizi rahatlatabilir ve zaman içinde duygusal anlamda daha iyi hissetmenize katkıda bulunabilir.

TERAZİ

Belirsizlikleri ortadan kaldırmak için net olmak gerekebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak istiyorsanız, başkaları değil siz harekete geçeceksiniz. Haksızlık eden kişiler veya haksız bulduğunuz durumlar karşısında sessizliğinizi bozabilirsiniz.

AKREP

Bilgi ve tecrübenizin sizi daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorsanız, yeterli görmediğiniz işlerde çalışmak yerine iş değişikliğine gidebilirsiniz. Daha bonkör veya adil anlaşma ihtiyacınız var.

YAY

Jestler ve yardımlar ilginç veya farklı kültürlerden kişilerle bir araya gelmenize neden olabilir. Ufkunuzu geliştirecek eğitimler, seminerler, seyahatler söz konusu olabilir. Aşk hayatınız destekleniyor.

OĞLAK

Kişisel planlarınızı veya yapmak istediklerinizi kendinize saklamalısınız. Bütçenizi aşmamalı ve başkalarının alacağınız kararları etkilemesine izin vermemelisiniz. Ziyaretler, kısa mesafeli geziler ön planda.

KOVA

Sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi destekleyen planlar yapabilir veya aşk hayatınızı ilgilendiren şeylere vakit ayırabilirsiniz. Rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırmanız daha iyi düşünmenizi ve plan yapmanızı sağlayabilir.

BALIK

Duygusal konularda politik ve esnek olmalı, seçeneklerinizi çoğaltmalısınız. İlerlemeyen, takılı kalmış ilişkilerde bir orta yol bulmaya çalışmak daha iyi seçenekler oluşmasına zemin hazırlayabilir. Akıllı ama pazarlığa açık olmalısınız.