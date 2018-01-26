Varsayımlara göre hareket bedeller ödetebilir

Ancak, gece saatlerinden itibaren iki gün boyunca, başkalarının hataları nedeniyle bedeller ödeyebiliriz, üzerimizde baskı kuran kişiler sebebiyle belli düşünce ve hareketlerimizde kısıtlanmalar olması bizi mücadeleci ve savunmacı bir platform çekebilir. Beklenmedik gelişmeler gerilime sebep olabilir. Gerçekleri öğrenmeden, varsayımlara dayalı duygusal tepkiler vermek işleri karıştırabilir. Önce, gerçekleri anlamak için sorular sormak doğru olacaktır iki gün için. Mars Yay burcuna geçiyor, huzur ve güvenliği ön plana almak, aşırılıklardan kaçınmak gereken günler.



KOÇ



Mevcut durumunuzu gözden geçirebilir, hangi tür işlerle ilgilenmek veya hangi meslekle meşgul olmak istediğiniz üzerine daha fazla düşünebilir, daha rahat ilerlemenizi sağlayacak hedefler koyabilirsiniz. Çok çalışmanın geri dönüşü olacaktır.



BOĞA



Karşı karşıya olduğunuz fırsatları doğru değerlendirmelisiniz. Bazı ilişki ya da iş birlikleriniz ileremeniz için önünüzü açabilir. Toplantılar, randevular veya iş ziyaretleri olmlu sonuçlar doğurabilir.



İKİZLER



İhtiyacınız olmayan şeylere yapacağınız harcamalar kayıplara neden olabilir. Daha zorlu zamanlar için para biriktirmenizde veya bütçe yapmanızda fayda var.



YENGEÇ



Karşıt görüşlü kişi veya kurumlarla uğraşabileceğiniz günler. Düşüncelerinizi açıkça paylaşmanız ortak paydalarda buluşmanıza veya çözüme yönelik adımlar atılabilmesine olanak sağlayabilir.



ASLAN



İmajınızı veya pozisyonunuzu etkileyebilecek olaylar ortaya çıkabilir veya işle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Özel ilişkilerinize diikat etmelisiniz.



BAŞAK



Kısa mesafeli ziyaretler, kısa mesafeli yollar ya da size anılarınızı hatırlatan, geleneksel veya geçmişle bağlantılı konular hakkında bilgi veren kişiler bazı kararlarınız üzerinde etkili olabilir.



TERAZİ



Bütçe yapmalı, harcamalarınızı kontrol altına almalı ve size somut getirisi olacak şeylere para harcamalısınız. Daha planlı ve zekice atılan adımların maddi alanda somut getirileri olabilir.



AKREP



İkili ilişkiler ve iş birlikleri ön planda. İş hayatınızda veya özel yaşamınızda yapacağınız samimi diyaloglar, empatiyi arttırarak daha güzel günler için atılan ilk adımlar olabilir.



YAY



Evinizde yapacağınız değişiklikler veya ailenizi ilgilendiren yenilikler yaşam tarzınızı olumlu etkileyebilir, konforlu veya güvenli bir hayata geçişi sağlayabilir. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz.



OĞLAK



Bazı şeyleri elde etmek için çok savaştınız, şimdi de korumak için gayret göstermelisiniz. Aksi takdirde eleştiri ve şikayetler söz konusu olabilir. Canlandırılması gereken ilişkileri ihmal etmemeli.



KOVA



Başkalarının yaptığı şeyler sinirlerinizi bozabilir. Mücadele gerektiren veya rekabet içeren ortamlara girebilirsiniz. Tüm gayretinizi ve yeteneklerinizi ortaya koymalısınız.



BALIK

Eski tanıdıklar ya da akrabalar size teklif ve önerilerle gelebilirler. Cesaretli olmalı, gelen teklifleri dikkatle ele almaşı ve eğer bazı eklemeler yapılması gerekiyorsa başarılı olacağına inandığınız fikirlerinizi sunmalısınız.





