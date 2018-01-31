İki gündür yazdığımız Aslan burcundaki tutulma bugün gerçekleşiyor. Etkileri +/- 3 ayda kendisini gösterecektir. Gün geneli, ilişkiler açısından açık ve net olmayı, duygu ve düşünceleri direkt olarak paylaşmayı gerektiriyor.



Kendimizi yaratıcı şekilde ortaya koyabilir, takdir görmeyi bekleyebilir, diğerlerini takdir edebilir ve sevgimizi açık şekilde gösterebiliriz. Geçmişin kırgınlıklarını, hatalarını, dramatik olaylarını geride bırakma ve geleceğe yönelme zamanı.

Tutulma hepimize toplumun bir parçası olduğumuzu hatırlatacak. Bir olmayı ve birlikte hareket etmeyi öğreniyoruz. Olayları kendi açımızdan değil de, herkesi içine alacak şekilde değerlendiriyoruz.

Yardımcı, destekçi, paylaşmaya açık ve bireysel davrananların eleştirileceği bir tutulma zamanındayız. Evren bizi zorlamadan, bizim gönüllü olarak değişimi kucaklamamız gerek.

Tutulmanın global etkilerini iki gündür yazmıştık. Detayları dünkü ve bir önceki günkü yazılarımdan okuyabilirsiniz.

KOÇ

Gurur kırıcı durumlar olabilir veya bazı olaylarda büyük düşünerek gururu bir kenara bırakıp hareket edebilirsiniz. Ancak, doğru nedenlerle ve toplum yararına verdiğiniz mücadeleleri kazanacağınız bir tutulma zamanındasınız. Süreç 3 ay, unutmayın!

BOĞA

İş hayatınızı veya üzerinde yoğunlaştığınız işleri ilgilendiren alanlarda beklenmedik durumlarla veya projelerle karşılaşabileceğiniz zamanlar. Başkalarına yardımcı olmak sizi ön plana çıkartabilir.

İKİZLER

Kafanızda bekleyen sorulara cevap aramayı sürdüreceğiniz, daha fazlasını öğrenmek isteyeceğiniz bir süreç. Ama artık bulgulara göre bir plan yapma niyetiniz de var. Şüpheleri geride bırakabilirseniz, hayalini kurduğunuz işlere yönelebilirsiniz.

YENGEÇ

Başkalarıyla ilişkilerinizde iniş çıkışlı duygulara sahip olduğunuz süreç. Hareketlerinizi başkalarına dikte etmeyi bırakmanızda fayda var. Güven sağlamak için, sadece ne yapmaya çalıştığınızı kibarca ve samimi şekilde ifade etmeniz daha doğru olacaktır.

ASLAN

Bazı konuları kişiselleştirebilir ve belli alanlarda kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Ancak bu esnada kendiniz için değil, herkes için niyet ortaya koymanın ve çoğulcu düşünmenin faydasını görebilirsiniz.

BAŞAK

Yaratıcılığınızı devreye sokmanız hayallerinizi gerçekleştirmenize de yardım edecektir. Geçmişten gelen problemleri alışılmadık yöntemlerle çözme dönemi. Takılıp kalan problemlerle daha fazla zaman kaybetmemelisiniz. Alışılmadık şeyler deneme zamanı.

TERAZİ

Başkalarını memnun edebilmek için kendinizi geri plana atabileceğiniz günlerdesiniz. Özgün kaynaklar kullanarak, bir taraftan ait olduğunuz grupları destekleyebilir ve bir taraftan da bireyselliğinizi koruyabilirsiniz.

AKREP

Değiştiremeyeceğiniz şeyler için tasalanmak yerine, olanı kabullenip, durumu nasıl yararınıza çevirebileceğinize odaklanmanız gereken 3 aylık süreçtesiniz. Yeteneklerinizi toplum yararına kullanmanın yollarını bulmak endişelerinizi azaltacaktır.

YAY

Bazı konularda daha fazla bilgi edinme veya gerçekleri ortaya çıkartma arzunuz giderek büyüyor. Geçmiş düşünceleri bir tarafa bırakma zamanı. Güvendiğiniz kişilerle düşüncelerinizi açıkça paylaşmanın faydasını görebilirsiniz.

OĞLAK

Ortak kaynak kullanımı gerektiren konularda kime güveneceğinizi araştıracağınız günler. Kendinize olan güveninizin yerine gelmesi için maddi kazanımlardan fazlasına ihtiyaç duyduğunuz üç aylık süreçtesiniz.

KOVA

İlişkilerde kendinizin ne istediğinden çok, karşı tarafın isteklerine yönelebilirsiniz. Ancak, bu durumda kendi istek ve ihtiyaçlarınızın arka planda kaldığını göreceksiniz. İlişkilerde önceliklerinizi gözden geçirebilirsiniz.

BALIK

Hayal dünyanızın genişlediği, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için yollar aradığınız 3 aylık süreçtesiniz. Takdir edilme veya en ön planda olma arzunuzu bir tarafa bırakabilirseniz hayallerinizin gerçekleşme ihtimali daha yüksek olabilir.